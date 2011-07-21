Loading...

Trucchi Ninja Blade

21/07/2011

TITOLO

Lista completa degli obiettivi di Ninja Blade
Per sbloccare i trucchi seguenti, esegui le operazioni indicate.

"...And that's all I need." (20)
Completa tutte le missioni usando un solo tipo di colpo di spada.

"Feel it flow through you." (30)
Raggiungi il massimo di Chi

A Perfect 10 (20)
Ottieni 10 "Perfect" durante i quick time events

Almost There (15)
Trova il 50% degli Shinobi Moji.

Bling or Flair? (10)
Trova un emblema

Brings Out Your Eyes (30)
Colleziona tutti gli emblemi

Burn, Baby, Burn (10)
Usa uno shuriken di fuoco per bruciare un nemico

Chewy on the Inside (10)
Distruggi un pezzo di armatura

Complete Set (30)
Trova tutti gli Shinobi Moji.

Enter the Way of the Ninja (10)
Aumenta il livello di Ninjutsu

Good Job (40)
Completa tutte le missioni a difficoltà normal o più alta

Gotta Get Them All (10)
Trova uno Shinobi Moji.

Hattori Hanzo Achievement Award (20)
Porta tutte le spade al massimo livello

How Ya Like Me Now?! (10)
Completa l'attacco Todome

I Think I'll Go for a Walk (30)
Raggiungi il massimo della barra della salute

I'm Rubber and You're Glue (10)
Defletti la traiettoria di un proiettile nemico

It Slices! It Dices! (10)
Fai l'upgrade di una spada

Let Off Some Steam (10)
Usa lo shuriken ciclone per infiammare un nemico

Lightning Strikes Twice (10)
Usa lo shuriken con il fulmine sull'acqua per dare l'elettroshock ai nemici

Mission.001: Speed Demon (15)
Completa la Missione 001 in meno di 30 minuti

Mission.002: Master of Style (15)
Completa la Missione 002 con più di 20 attacchi finali

Mission.003: Hit Combo Fever (15)
Completa la Missione 003 con una hit combo di 30.

Mission.004: Ninja Sky Marshall (15)
Completa la Missione 004 con meno del 30% di danni all'aereo

Mission.005: Nick of Time (15)
Completa la Missione 005 in meno di 40 minuti

Mission.006: You Want Some? (15)
Completa la Missione 006 con una Max Kill Combo di 10

Mission.007: Back in a Flash (15)
Completa la Missione 007 in meno di 50 minuti

Mission.008: Only a Flesh Wound (15)
Completa la Missione 008 senza prendere 1000 punti di danno

Mission.009: That Just Happened! (15)
Completa la Missione 009 senza riprovare

Musashi's Way (50)
Completa tutte le missioni a difficoltà hard o più alta

Ninja School Valedictorian (75)
Ottieni il voto A+ in tutto il gioco

Not Too Shabby (10)
Realizza 3 Kill Combo.

Nothing Left But the Dying (10)
Completa un attacco finale

One with the Blade (15)
Uccidi 25 nemici con l'attacco finale

Sharp Dressed Man (10)
Trova un outfit

Show-off (20)
Realizza 50 Kill Combo.

Showboat (20)
Ottieni una combo da 100 hit

Snatch the Pebble (20)
Porta tutti i ninjutsu al massimo livello

Walk-in Closet (30)
Colleziona tutti gli abiti

Ya Can't Touch This (15)
Defletti 20 proiettili

Yes, I Am That Good. (10)
Realizza una combo da 10 hit

Your Work Is Done (20)
Completa tutte le missioni senza riprovare


-------------------------------------------
Contenuti sbloccabili per la versione giapponese di Ninja Blade:

"Easy"
Muori 10 volte

sblocca Easy
Sbaglia per 10 volte un quick time event

Barriera Ninjutsu
Fini tutte le missioni a difficoltà hard

Spada della luce di luna
Colleziona 9 Moji, carica il capitolo 5, entra nella caverna ottenuta, e fai l'upgrade della spada larga

Sblocca la spada Ninja Blade
Completa il capitolo 8

Sblocca l'arma "Tsuinetanarunaifu" chiamata anche "Twin Eternal Knives"
Ottieni almeno il livello A in tutte le missioni e fai l'upgrade della spada doppia

