Trucchi Ninja Blade

Lista completa degli obiettivi di Ninja Blade

Per sbloccare i trucchi seguenti, esegui le operazioni indicate.



"...And that's all I need." (20)

Completa tutte le missioni usando un solo tipo di colpo di spada.



"Feel it flow through you." (30)

Raggiungi il massimo di Chi



A Perfect 10 (20)

Ottieni 10 "Perfect" durante i quick time events



Almost There (15)

Trova il 50% degli Shinobi Moji.



Bling or Flair? (10)

Trova un emblema



Brings Out Your Eyes (30)

Colleziona tutti gli emblemi



Burn, Baby, Burn (10)

Usa uno shuriken di fuoco per bruciare un nemico



Chewy on the Inside (10)

Distruggi un pezzo di armatura



Complete Set (30)

Trova tutti gli Shinobi Moji.



Enter the Way of the Ninja (10)

Aumenta il livello di Ninjutsu



Good Job (40)

Completa tutte le missioni a difficoltà normal o più alta



Gotta Get Them All (10)

Trova uno Shinobi Moji.



Hattori Hanzo Achievement Award (20)

Porta tutte le spade al massimo livello



How Ya Like Me Now?! (10)

Completa l'attacco Todome



I Think I'll Go for a Walk (30)

Raggiungi il massimo della barra della salute



I'm Rubber and You're Glue (10)

Defletti la traiettoria di un proiettile nemico



It Slices! It Dices! (10)

Fai l'upgrade di una spada



Let Off Some Steam (10)

Usa lo shuriken ciclone per infiammare un nemico



Lightning Strikes Twice (10)

Usa lo shuriken con il fulmine sull'acqua per dare l'elettroshock ai nemici



Mission.001: Speed Demon (15)

Completa la Missione 001 in meno di 30 minuti



Mission.002: Master of Style (15)

Completa la Missione 002 con più di 20 attacchi finali



Mission.003: Hit Combo Fever (15)

Completa la Missione 003 con una hit combo di 30.



Mission.004: Ninja Sky Marshall (15)

Completa la Missione 004 con meno del 30% di danni all'aereo



Mission.005: Nick of Time (15)

Completa la Missione 005 in meno di 40 minuti



Mission.006: You Want Some? (15)

Completa la Missione 006 con una Max Kill Combo di 10



Mission.007: Back in a Flash (15)

Completa la Missione 007 in meno di 50 minuti



Mission.008: Only a Flesh Wound (15)

Completa la Missione 008 senza prendere 1000 punti di danno



Mission.009: That Just Happened! (15)

Completa la Missione 009 senza riprovare



Musashi's Way (50)

Completa tutte le missioni a difficoltà hard o più alta



Ninja School Valedictorian (75)

Ottieni il voto A+ in tutto il gioco



Not Too Shabby (10)

Realizza 3 Kill Combo.



Nothing Left But the Dying (10)

Completa un attacco finale



One with the Blade (15)

Uccidi 25 nemici con l'attacco finale



Sharp Dressed Man (10)

Trova un outfit



Show-off (20)

Realizza 50 Kill Combo.



Showboat (20)

Ottieni una combo da 100 hit



Snatch the Pebble (20)

Porta tutti i ninjutsu al massimo livello



Walk-in Closet (30)

Colleziona tutti gli abiti



Ya Can't Touch This (15)

Defletti 20 proiettili



Yes, I Am That Good. (10)

Realizza una combo da 10 hit



Your Work Is Done (20)

Completa tutte le missioni senza riprovare





-------------------------------------------

Contenuti sbloccabili per la versione giapponese di Ninja Blade:



"Easy"

Muori 10 volte



sblocca Easy

Sbaglia per 10 volte un quick time event



Barriera Ninjutsu

Fini tutte le missioni a difficoltà hard



Spada della luce di luna

Colleziona 9 Moji, carica il capitolo 5, entra nella caverna ottenuta, e fai l'upgrade della spada larga



Sblocca la spada Ninja Blade

Completa il capitolo 8



Sblocca l'arma "Tsuinetanarunaifu" chiamata anche "Twin Eternal Knives"

Ottieni almeno il livello A in tutte le missioni e fai l'upgrade della spada doppia