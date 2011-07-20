Come ripristinare i file eliminati
di Redazione
20/07/2011
Molte volte ci è capitato di aver eliminato un file per sbaglio e svuotato il cestino prima di rendersene conto.
In questo casi forse non è tutto perduto, basta infatti usare AIC File Recovery per ripristinare i file dall'hard disk (file system NTFS) e dai supporti usb (file system FAT32).
Una volta avviato basterà selezionare dove andare a recuperare i file e attendere, farà tutto da solo.
