Come ripristinare i file eliminati

20/07/2011

Molte volte ci è capitato di aver eliminato un file per sbaglio e svuotato il cestino prima di rendersene conto.

In questo casi forse non è tutto perduto, basta infatti usare AIC File Recovery per ripristinare i file dall'hard disk (file system NTFS) e dai supporti usb (file system FAT32).

Una volta avviato basterà selezionare dove andare a recuperare i file e attendere, farà tutto da solo.

Trucchi Ninja Blade

Come fare il backup delle email su Gmail

