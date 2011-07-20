Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come fare il backup delle email su Gmail

Redazione Avatar

di Redazione

20/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Chi utilizza Gmail come casella di posta avrà notato dell'impossibilità di creare backup delle email magari più importanti.

In questo caso ci viene incontro GMail Backup, per essere usato bisogna attivare le voci "Scarica tramite POP" e "Accesso IMAP" presenti nella scheda "Inoltro e POP/IMAP" che ogni utente di Gmail può trovare tra le impostazioni della sua casella.

Una volta avviato ci chiederà i dati di login per accedere e poi basterà cliccare su "Backup" e attendere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come ripristinare i file eliminati

Articolo Successivo

Come compilare la dichiarazione dei redditi in modo facile

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022