Come fare il backup delle email su Gmail
di Redazione
20/07/2011
Chi utilizza Gmail come casella di posta avrà notato dell'impossibilità di creare backup delle email magari più importanti.
In questo caso ci viene incontro GMail Backup, per essere usato bisogna attivare le voci "Scarica tramite POP" e "Accesso IMAP" presenti nella scheda "Inoltro e POP/IMAP" che ogni utente di Gmail può trovare tra le impostazioni della sua casella.
Una volta avviato ci chiederà i dati di login per accedere e poi basterà cliccare su "Backup" e attendere.
