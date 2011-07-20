Loading...

Come compilare la dichiarazione dei redditi in modo facile

Oggi per curiosità ho trovato in rete un programma in grado di farci compilare le dichiarazioni dei redditi in modo facile e veloce.

Il software in questione si chiama WinUnico ed è disponibile gratuitamente a questo indirizzo.

Le caratteristiche ufficiali sono:

compilare e stampare fino a 1000 dichiarazioni

compilare e stampare le dichiarazioni 730, UNICO, ICI

compilare e stampare le deleghe di pagamento F24

verificare la correttezza delle informazioni inserite

accedere ad un fornitissimo help in linea

avere il supporto costante da parte dell'autore

 

 
