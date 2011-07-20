Come compilare la dichiarazione dei redditi in modo facile
di Redazione
20/07/2011
Oggi per curiosità ho trovato in rete un programma in grado di farci compilare le dichiarazioni dei redditi in modo facile e veloce.
Il software in questione si chiama WinUnico ed è disponibile gratuitamente a questo indirizzo.
Le caratteristiche ufficiali sono:
compilare e stampare fino a 1000 dichiarazioni
compilare e stampare le dichiarazioni 730, UNICO, ICI
compilare e stampare le deleghe di pagamento F24
verificare la correttezza delle informazioni inserite
accedere ad un fornitissimo help in linea
avere il supporto costante da parte dell'autore
