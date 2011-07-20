Come clonare un hard disk

Se abbiamo appena installato il sistema operativo e magari sappiamo già che perderemo il cd o ce lo siamo fatti imprestare da un amico possiamo fare una copia del sistema operativo.

Questa oltre che una misura di sicurezza torna utile se vogliamo fare un backup dei dati sensibili che abbiamo timore di perdere.

Per la guida useremo un software gratuito, come tutti quelli finora citati, che si può scaricare da qua. Il programma si chiama Easeus Disk Copy.

Una volta scaricato bisogna masterizzarlo come immagine .iso con un programma, ad esempio Cd Burner Xp (scaricabile da qua), una volta fatto spegniamo il pc.

Mentre si accende accediamo al bios e impostiamo come prima periferica di boot il lettore cd, o masterizzatore a seconda di cosa abbiamo nel pc, inseriamo il disco e salviamo le impostazioni, vedremo che il pc si riavvierà da solo.

Alla schermata clicchiamo su "Start Disk Copy" e ci appariranno due opzioni, "Disk Copy" e "Partition Copy", a seconda se vogliamo masterizzare tutto l'hard disk o solo una partizione.

Ora andiamo con Next e impostiamo il disco di destinazione (deve essere della stessa grandezza o superiore), confermiamo tutti i passaggi successivi e attendiamo la copia.