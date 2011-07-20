Ora parliamo di un altro dissipatore, questa volta per socket 775, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+ e AM3.

Si tratta del Cooler Master Hyper 212 Plus, le caratteristiche sono le seguenti:

CPU Socket Intel Socket:

LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 * AMD Socket:

AM3 / AM2+ / AM2 CPU Support Intel

Core™ i7 Extreme / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron AMD

Phenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™ Dimension 120 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H) Weight 626g Heat Sink Material Aluminum fin / 4 heat pipes Fan Dimension (W / H / D) 120 x 120 x 25 mm Fan Speed 600 - 2000 R.P.M. (PWM) Fan Airflow 21.2 - 76.8 CFM Fan Air Pressure 0.40 - 3.90 mmH 2 O Bearing Type Long life sleeve Fan Life Expectancy 40,000 hours Fan Noise Level (dB-A) 13 - 32 dBA Connector 4-pin

Si possono agganciare fino a due ventole da 120mm e fidatevi, se montate due Revoltec 120x120 con led blu l'effetto è assicurato. In dotazione è presente solo una ventola nera da 120mm della Cooler Master ovviamente.

Per agganciarle ci sono in dotazione delle clip metalliche, mentre per fissarlo alla scheda madre c'è una piastrina da applicare e 4 viti da fissare.