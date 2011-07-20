Loading...

Cooler Master Hyper 212 Plus

20/07/2011

Ora parliamo di un altro dissipatore, questa volta per socket 775, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+ e AM3.

Si tratta del Cooler Master Hyper 212 Plus, le caratteristiche sono le seguenti:

CPU Socket Intel Socket:
LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 *

AMD Socket:
AM3 / AM2+ / AM2
CPU Support Intel
Core™ i7 Extreme / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron

AMD
Phenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™
Dimension 120 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H)
Weight 626g
Heat Sink Material Aluminum fin / 4 heat pipes
Fan Dimension (W / H / D) 120 x 120 x 25 mm
Fan Speed 600 - 2000 R.P.M. (PWM)
Fan Airflow 21.2 - 76.8 CFM
Fan Air Pressure 0.40 - 3.90 mmH2O
Bearing Type Long life sleeve
Fan Life Expectancy 40,000 hours
Fan Noise Level (dB-A) 13 - 32 dBA
Connector 4-pin

Si possono agganciare fino a due ventole da 120mm e fidatevi, se montate due Revoltec 120x120 con led blu l'effetto è assicurato. In dotazione è presente solo una ventola nera da 120mm della Cooler Master ovviamente.

Per agganciarle ci sono in dotazione delle clip metalliche, mentre per fissarlo alla scheda madre c'è una piastrina da applicare e 4 viti da fissare.

