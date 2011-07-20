Thermaltake Blue Orb FX II
20/07/2011
Abbiamo un fantastico dissipatore a disposizione per il nostro pc, parlo del Thermaltake Blue Orb FX II.
Ottimo articolo per appassionati di modding e gamers, un dissipatore compatibile con socket 775 e AM2.
Grazie ad un led posizionato su un'aletta della ventola è in grado di indicare, con un led rosso, la marca, la temperatura della cpu e i decibel emessi.
Lo possiamo trovare online a circa 30€, di seguito le caratteristiche:
Tipo prodotto Sistema di raffreddamento processore
Peso 0.57 kg
Compatibile con Socket 775, Socket AM2
Compatibilità processori Pentium 4, Pentium D, Celeron, Celeron D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon 64, Sempron
Materiale del dissipatore Alluminio
Dimensioni dissipatore 140 mm (diametro) x 84 mm (altezza)
Diametro ventola 112 mm
Altezza ventola 36.5 mm
Velocità di rotazione 1800 giri/min
Flusso aria 70 piedi cubi/min
Connettore alimentazione Spina a 3 poli
Caratteristiche Parole LOGO su LED rotanti
Emissione acustica 18 dBA
Una volta montato l'effetto sarà questo:
