Thermaltake Blue Orb FX II

20/07/2011

Abbiamo un fantastico dissipatore a disposizione per il nostro pc, parlo del Thermaltake Blue Orb FX II.

Ottimo articolo per appassionati di modding e gamers, un dissipatore compatibile con socket 775 e AM2.

Grazie ad un led posizionato su un'aletta della ventola è in grado di indicare, con un led rosso, la marca, la temperatura della cpu e i decibel emessi.

Lo possiamo trovare online a circa 30€, di seguito le caratteristiche:

Tipo prodotto Sistema di raffreddamento processore 
Peso 0.57 kg 
Compatibile con Socket 775, Socket AM2 
Compatibilità processori Pentium 4, Pentium D, Celeron, Celeron D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon 64, Sempron 
Materiale del dissipatore Alluminio 
Dimensioni dissipatore 140 mm (diametro) x 84 mm (altezza) 
Diametro ventola 112 mm 
Altezza ventola 36.5 mm 
Velocità di rotazione 1800 giri/min 
Flusso aria 70 piedi cubi/min 
Connettore alimentazione Spina a 3 poli 
Caratteristiche Parole LOGO su LED rotanti 
Emissione acustica 18 dBA

Una volta montato l'effetto sarà questo:

IMG_2449

