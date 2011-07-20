OCZ Xtc: Raffreddamento per le ram
di Redazione
20/07/2011
Oggi voglio presentare un accessorio per il modding che ho acquistato e mi è appena arrivato. Parlo del raffreddamento per le ram by Ocz Xtc.
Si tratta di una piastra con due ventole (60x60) a led blu da agganciare sopra gli slot delle ram. Occupa fino a 4 banchi, è in alluminio grigio e le ventole sono ultra silenziose, il sito ufficiale lo trovate qua.
Può essere montato su tutti i tipi di ram, DDR, DDR2 e DDR3, tramite gli agganci in dotazione.
Insieme alla confezione vi vengono date le viti, 4 agganci e delle rondelle.
Articolo Precedente
Thermaltake Blue Orb FX II
Articolo Successivo
Arrestate 20 persone del gruppo Anonymous
Redazione