Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

OCZ Xtc: Raffreddamento per le ram

Redazione Avatar

di Redazione

20/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi voglio presentare un accessorio per il modding che ho acquistato e mi è appena arrivato. Parlo del raffreddamento per le ram by Ocz Xtc.

Si tratta di una piastra con due ventole (60x60) a led blu da agganciare sopra gli slot delle ram. Occupa fino a 4 banchi, è in alluminio grigio e le ventole sono ultra silenziose, il sito ufficiale lo trovate qua.

Può essere montato su tutti i tipi di ram, DDR, DDR2 e DDR3, tramite gli agganci in dotazione.

Insieme alla confezione vi vengono date le viti, 4 agganci e delle rondelle.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Thermaltake Blue Orb FX II

Articolo Successivo

Arrestate 20 persone del gruppo Anonymous

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022