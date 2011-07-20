Arrestate 20 persone del gruppo Anonymous

Sono 20 le persone arrestate nelle ultime ore accusate di essere complici negli attacchi avvenuti a Paypal, Visa, MasterCard e altre società finanziarie.

Queste arresti sono stati fatti in Olanda, Gran Bretagna (tra cui un ragazzo minorenne) e USA, mentre l'FBI conferma di averne arrestati altri 16 in Florida.

Oltre i siti citati sopra sono tutti accusati anche di aver attaccato i siti di Cia, Sony, Fox News e società di consulenza come Booz Allen Hamilton. Tutti questi attacchi sono stato condotti per rivendicare Julian Assange dopo che Paypal aveva bloccato il suo conto e le donazioni a suo favore.