Trucchi Call Of Duty Black Ops

19/07/2011

TITOLO

cod-black-opsps3-fob

 

Per utilizzare questi codici dovete prima di tutto accedere al vecchio computer presente nella sala delle torture, dopo esservi liberati dal legaccio che vi teneva incollati alla sedia premento ripetutamente L1/R1. Una volta seduti davanti al terminale utilizzate i seguenti codici per ottenere il relativo effetto

CODICE

        
3arc Unlock  --->    Sblocca il gioco Dead Ops Arcade, mappa modalità "Five" Zombies, mini-gioco Zork,tutte le missioni
3arc Intel   --->     Trova tutte le informazioni nascoste. 
Alicia    --->          Sblocca il mini game Alicia terapista virtuale
DOA     --->          Sblocca Gioco Dead Ops Arcade, e giocandoci potete sbloccare il trofeo nascosto Insert Coins
ZORK   --->          Sblocca il gioco Zork, e giocandoci potete sbloccare il trofeo nascosto divorato da un grue.
help    --->          Visualizza sul terminale una serie di comandi di sistema

Di seguito altri codici da inserire nel terminale: 

FOOBAR --->        Visualizza "Fee Fie Foe Foo!"
CAT [nomefile]  --->       Apre il file scelto
DIR       --->  Apre una lista di file audio e immagini da aprire con il comando CAT
LOGIN     --->    Permette di loggarsi ad un dato account inserendo relativa login e password

L' elenco di tutte le user e password utilizzabili ve lo riportiamo qui di seguito!

Adrienne Smith                        asmith     roxy
Alex Mason (default account)     amason     password
Bruce Harris                             bharris     goskins
D. King                                   dking     mfk
Frank Woods                           fwoods     philly
Grigori "Greg" Weaver                gweaver     gedeon
J. Turner                                Jturner     condor75
Jason Hudson                          jhudson     bryant1950
John McCone                          jmccone     berkley22
Joseph Bowman                       jbowman     uwd
John F. Kennedy                      jfkennedy     lancer
Lyndon B. Johnson                   lbjohnson     ladybird
Richard Nixon                          rnixon     checkers
Richard Helms                         rhelms     lerosey
Richard Kain                           rkain     sunwu
Ryan Jackson                         rjackson     saintbridget
T. Walker                              twalker     radi0
Terrance Brooks                     tbrooks     lauren
Vannevar Bush                       vbush     manhattan
William Raborn                       wraborn     bromlowiversi personaggi

Di conseguenza una volta entrati nel computer loggandovi con uno dei precedenti dati potrete usare il comando:

MAIL   --->       Leggere  le mail dell'account con cui siete loggati
LS       --->       Visualizzare il contenuto della directory corrente
ENCODE    --->   Codifica una stringa usando il CIA's cypher
DECODE     --->   Decodifica una stringa usando il CIA's cypher

 

 

