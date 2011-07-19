Trucchi Call Of Duty Black Ops
di Redazione
19/07/2011
Per utilizzare questi codici dovete prima di tutto accedere al vecchio computer presente nella sala delle torture, dopo esservi liberati dal legaccio che vi teneva incollati alla sedia premento ripetutamente L1/R1. Una volta seduti davanti al terminale utilizzate i seguenti codici per ottenere il relativo effetto
CODICE
3arc Unlock ---> Sblocca il gioco Dead Ops Arcade, mappa modalità "Five" Zombies, mini-gioco Zork,tutte le missioni
3arc Intel ---> Trova tutte le informazioni nascoste.
Alicia ---> Sblocca il mini game Alicia terapista virtuale
DOA ---> Sblocca Gioco Dead Ops Arcade, e giocandoci potete sbloccare il trofeo nascosto Insert Coins
ZORK ---> Sblocca il gioco Zork, e giocandoci potete sbloccare il trofeo nascosto divorato da un grue.
help ---> Visualizza sul terminale una serie di comandi di sistema
Di seguito altri codici da inserire nel terminale:
FOOBAR ---> Visualizza "Fee Fie Foe Foo!"
CAT [nomefile] ---> Apre il file scelto
DIR ---> Apre una lista di file audio e immagini da aprire con il comando CAT
LOGIN ---> Permette di loggarsi ad un dato account inserendo relativa login e password
L' elenco di tutte le user e password utilizzabili ve lo riportiamo qui di seguito!
Adrienne Smith asmith roxy
Alex Mason (default account) amason password
Bruce Harris bharris goskins
D. King dking mfk
Frank Woods fwoods philly
Grigori "Greg" Weaver gweaver gedeon
J. Turner Jturner condor75
Jason Hudson jhudson bryant1950
John McCone jmccone berkley22
Joseph Bowman jbowman uwd
John F. Kennedy jfkennedy lancer
Lyndon B. Johnson lbjohnson ladybird
Richard Nixon rnixon checkers
Richard Helms rhelms lerosey
Richard Kain rkain sunwu
Ryan Jackson rjackson saintbridget
T. Walker twalker radi0
Terrance Brooks tbrooks lauren
Vannevar Bush vbush manhattan
William Raborn wraborn bromlowiversi personaggi
Di conseguenza una volta entrati nel computer loggandovi con uno dei precedenti dati potrete usare il comando:
MAIL ---> Leggere le mail dell'account con cui siete loggati
LS ---> Visualizzare il contenuto della directory corrente
ENCODE ---> Codifica una stringa usando il CIA's cypher
DECODE ---> Decodifica una stringa usando il CIA's cypher
Articolo Precedente
Arrestate 20 persone del gruppo Anonymous
Articolo Successivo
Adobe compra la firma elettronica
Redazione