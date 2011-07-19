Adobe compra la firma elettronica

Adobe acquisterà la EchoSign, società specializzata nelle firme digitali. Questo è quello che fa sapere un comunicato stampa la società:

"Riducendo il tempo e il costo necessari per ottenere la firma di documenti con i metodi tradizionali, quali fax e postalizzazione, la soluzione EchoSign consentirà ai clienti di velocizzare notevolmente i cicli di vendita migliorare la tracciabilità e centralizzare la gestione degli accordi firmati grazie ad un servizio cloud di facile uso"

Queste nuove tecnologie verranno integrate in AdobeReader e altri software per aumentarne la sicurezza.