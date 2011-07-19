LulzSec attaccano il The Sun
di Redazione
19/07/2011
Il gruppo di hacker LulzSec avrebbe attaccato il sito The Sun pubblicando un falso articolo sulla morte di Rupert Murdoch.
Gli hacker oltre fare questo hanno cambiato i dns del sito rendendolo così inaccesibile per diverso tempo, hanno poi pubblicato qualche dato personale di alcuni dipendente della News Corp.
Sulla sua morte non si tratta di un vero e proprio articolo ma di un redirect, cioè appena si accedeva al sito si veniva reindirizzati ad un altro con il messaggio, inoltre sulla pagina di Twitter era presente un "Benvenuto" per Rupert.
Il gruppo di hacker ha promesso altri attacchi in questi giorni verso il sito e affiliati.
