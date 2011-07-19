Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

LulzSec attaccano il The Sun

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il gruppo di hacker LulzSec avrebbe attaccato il sito The Sun pubblicando un falso articolo sulla morte di Rupert Murdoch.



Gli hacker oltre fare questo hanno cambiato i dns del sito rendendolo così inaccesibile per diverso tempo, hanno poi pubblicato qualche dato personale di alcuni dipendente della News Corp.

Sulla sua morte non si tratta di un vero e proprio articolo ma di un redirect, cioè appena si accedeva al sito si veniva reindirizzati ad un altro con il messaggio, inoltre sulla pagina di Twitter era presente un "Benvenuto" per Rupert.

Il gruppo di hacker ha promesso altri attacchi in questi giorni verso il sito e affiliati.

 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Adobe compra la firma elettronica

Articolo Successivo

Avere 50GB gratis di spazio online

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022