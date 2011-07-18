Avere 50GB gratis di spazio online

Quanti di voi hanno avuto backup da fare ma per impossibilità di spazio o altro non hanno potuto, per questo ci viene incontro ADrive.com che ci offre 50GB di spazio online gratuito da usare come archivio o come vogliamo.

A disposizione abbiamo più piani, consultabili qua, che partono dai 50GB gratuiti fino ad arrivare a ben 10TB a 139,50$. Se facciamo due conti non è niente, anche perchè 10TB di spazio non li offre nessun hosting.

Dove noi leggiamo "spazio illimitato" si tratta solo di una bufala commerciale per invogliare i clienti a registrare hosting sui loro server, anche perchè nessuna società ci farà mai caricare centinaia di GB nel nostro server.

Inoltre nel sito abbiamo la possibilità di usare un client ftp, caricare file in remoto, abbiamo l'assistenza 24 su 24 e 7 su 7, uno strumento di ricerca, un tool per il download e molto altro ancora.

Davvero da provare!