Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Avere 50GB gratis di spazio online

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Quanti di voi hanno avuto backup da fare ma per impossibilità di spazio o altro non hanno potuto, per questo ci viene incontro ADrive.com che ci offre 50GB di spazio online gratuito da usare come archivio o come vogliamo.

A disposizione abbiamo più piani, consultabili qua, che partono dai 50GB gratuiti fino ad arrivare a ben 10TB a 139,50$. Se facciamo due conti non è niente, anche perchè 10TB di spazio non li offre nessun hosting.

Dove noi leggiamo "spazio illimitato" si tratta solo di una bufala commerciale per invogliare i clienti a registrare hosting sui loro server, anche perchè nessuna società ci farà mai caricare centinaia di GB nel nostro server.

Inoltre nel sito abbiamo la possibilità di usare un client ftp, caricare file in remoto, abbiamo l'assistenza 24 su 24 e 7 su 7, uno strumento di ricerca, un tool per il download e molto altro ancora.

Davvero da provare!

 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LulzSec attaccano il The Sun

Articolo Successivo

AnonPlus: Il social network degli Anonymous

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022