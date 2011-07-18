AnonPlus: Il social network degli Anonymous
di Redazione
18/07/2011
Anche il gruppo Anonymous ha creato il suo account, non per fare concorrenza a Facebook o Google+ ma per
essere più tolleranti con chi magari è stato bannato da altri social network. Per iscriversi non è necessario essere hacker o esperti di pc ma basta avere passione e curiosità nell'informatica.
Il nuovo social network si chiamerà AnonPlus.
Redazione