In questa guida vedremo come realizzare un frontalino trasparente per il pc. Parliamo del bay da 5.25", detto in parole povere dove inseriamo i lettori e masterizzatori del pc.

Volendo possiamo crearne uno anche per i bay da 3.5", cioè i floppy.

Occorrente:

-Plexiglass;

-Dremel con accessori n#409 e #430;

-Morse;

-Penna/matita;

-Super colla trasparente.

Iniziamo smontando il vecchio frontalino e prendendone le misure appoggiandolo al plexiglass. Tracciamo con la penna o con una matita un contorno distante circa 0,5cm dal frontalino originale, questo per non creare imperfezioni.

Ora con il dremel e l'accessorio n#409, il disco da taglio visibile in fondo all'articolo, tagliamo via la parte di plexiglass interessata fissandola al piano di lavoro con delle morse.

Con lo strumento n#430 levighiamo circa a 2-3mm dalla tracciatura di prima, facciamo svariate prove cercando di incastrare il frontalino in plexiglass nel bay del pc. Se non ci sta continuamo a levigarlo piano piano e poi riproviamo finchè troviamo la misura adatta.

Una volta adattato prendiamo della super colla trasparente, altrimenti si vedrebbe e non sarebbe bello, e spargiamola nei bordi del nuovo frontalino, applichiamolo ora al bay e aspettiamo finchè la colla si asciuga.

Diamo una bella passata di colla in modo che resista anche prendendo qualche colpo.

Accessorio n#409:

Accessorio n#430: