Guida per roundare i cavi IDE
di Redazione
18/07/2011
Con questo tutorial impareremo a "roundare" i cavi IDE, ovvero farli diventare da così:
a così:
Per farlo abbiamo bisogno del cavo ovviamente, di una vernice per i tubi, di un cutter e di un tubo di gomma di 6-8mm di diametro.
Iniziare dividendo il cavo in "strisce", cioè tagliando i primi 3-4cm dell'estremità con il cutter. Attenti a dove si taglia, bisogna seguire il percorso, in pratica bisogna tagliare a 4 a 4 i poli del cavo.
Ottenendo un cavo così:
Ora passiamo a tagliare il tubo di gomma. Abbiamo due scelte, o comprare il tubo già tagliato (si tratta di quelli "aperti", i classici raccogli cavi) oppure crearlo da noi seguendo questa guida.
Prendiamo il cutter, o taglierino, e incidiamo un taglio continuo di circa 45° tenendo il tubo con la sinistra e il cutter con la destra.
Chi non è pratico consiglio l'acquisto del raccogli cavi magari di dimensioni ridotte.
Verniciamoli ora del colore desiderato dando passate uniforme e nello stesso verso. Diamo 2-3 mani aspettando 30m tra ciascuna, per un bell'effetto potremmo anche dare della vernice trasparente e una mano di aggrappante.
Avvolgiamo ora il cavo dentro al tubo a spirale appena creato e abbiamo il nostro cavo roundato.
Redazione