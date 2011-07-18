Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Guida per roundare i cavi IDE

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Con questo tutorial impareremo a "roundare" i cavi IDE, ovvero farli diventare da così:

a così:

Per farlo abbiamo bisogno del cavo ovviamente, di una vernice per i tubi, di un cutter e di un tubo di gomma di 6-8mm di diametro.

Iniziare dividendo il cavo in "strisce", cioè tagliando i primi 3-4cm dell'estremità con il cutter. Attenti a dove si taglia, bisogna seguire il percorso, in pratica bisogna tagliare a 4 a 4 i poli del cavo.

Ottenendo un cavo così:

ide

Ora passiamo a tagliare il tubo di gomma. Abbiamo due scelte, o comprare il tubo già tagliato (si tratta di quelli "aperti", i classici raccogli cavi) oppure crearlo da noi seguendo questa guida.

Prendiamo il cutter, o taglierino, e incidiamo un taglio continuo di circa 45° tenendo il tubo con la sinistra e il cutter con la destra.

Chi non è pratico consiglio l'acquisto del raccogli cavi magari di dimensioni ridotte.

Verniciamoli ora del colore desiderato dando passate uniforme e nello stesso verso. Diamo 2-3 mani aspettando 30m tra ciascuna, per un bell'effetto potremmo anche dare della vernice trasparente e una mano di aggrappante.

Avvolgiamo ora il cavo dentro al tubo a spirale appena creato e abbiamo il nostro cavo roundato.

 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come realizzare un frontalino trasparente

Articolo Successivo

Come piegare il plexiglass

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022