Come piegare il plexiglass

18/07/2011

TITOLO

 

Può tornare utile poter curvare il plexiglass magari per adattarlo ad un componente del nostro pc. Ma vediamo di seguito come fare:

Fissiamo la lastra di plexiglass al piano di lavoro facendo sporgere la parte da piegare di 1,5-2cm in più dove andrà piegata. Cioè se avete una lastra di 15cm a piegatura terminata vi resteranno 13,5cm circa.

Con una semplice pistola a caldo iniziamo a scaldare la lastra di plexiglass, consiglio al 100% l'uso dei guanti in quanto il plexiglass scalda subito, in modo uniforme.

Dopo qualche minuto facciamo leggerissime pressioni sulla lastra in modo da curvarla, devono essere molto deboli altrimenti si può rovinare il lavoro, finchè piegata lasciamola asciugare per 4-5m in modo da averla bella ferma.

