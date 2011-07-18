Come satinare il plexiglass
di Redazione
18/07/2011
Questa guida mi è venuta in mente pensando al mio ultimo lavoro che potete vedere qua.
Mettiamo che come me dovete realizzare un support per la ventola che punti sulle ram o un case interamente in plexiglass, magari qualche pezzo volete satinarlo, cioè renderlo così:
L'unica cosa che serve è il plexiglass e carta abrasivada 600/800.
Una volta intagliato il plexiglass diamo qualche passata nello stesso verso di carta abrasiva fino ad ottenere l'effetto desiderato. Il mio risultato è stato quello sopra partendo da (non fate caso alla ventola):
