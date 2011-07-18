Loading...

Gigabitpc

Come satinare il plexiglass

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2011

Questa guida mi è venuta in mente pensando al mio ultimo lavoro che potete vedere qua.

Mettiamo che come me dovete realizzare un support per la ventola che punti sulle ram o un case interamente in plexiglass, magari qualche pezzo volete satinarlo, cioè renderlo così:

20110627_020

L'unica cosa che serve è il plexiglass e carta abrasivada 600/800.

Una volta intagliato il plexiglass diamo qualche passata nello stesso verso di carta abrasiva fino ad ottenere l'effetto desiderato. Il mio risultato è stato quello sopra partendo da (non fate caso alla ventola):

20110627_019

Redazione

Redazione

