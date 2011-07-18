Come verniciare un case

In questa guida vedremo come verniciare al meglio il nostro case, guardiamo intanto l'occorrente:

-Ovviamente il pc;

-Cacciavite a croce;

-Bomboletta spray del colore desiderato;

-Spray lucido;

-Primer;

-Nastro da carrozziere;

-Diluente nitro;

-Alcool e panno;

-Carta abrasiva da 800, 1000 e 1200;

-Guanti e mascherina;

-Giornali di carta.

Iniziamo smontando completamente il pc, togliendo l'hardware in modo da avere solo la "carcassa", separarla svitando le viti o i supporti nelle varie parti (pareti laterali, frontale ecc).

Indossiamo i guanti, mascherina e iniziamo a togliere eventuali residui di polvere, colla o altre sostanze dalle parti del case. Per fare questa operazioni non vanno mai usate forbici o taglierine perchè rovinerebbero la superficie, sono consigliate invece delle spatole in plastica.

Con la carta vetrata da 800 diamo una bella carteggiata alla parte da colorare, la superficie deve essere liscia senza dossi o altro. Passiamo un panno imbevuto di alcool per rendere la parte ancora più sensibile al tatto.

Agitiamo la bomboletta di primer per qualche minuto, si tratta di una sostanza in grado di togliere i piccoli graffi che ha prodotto la carta abrasiva, rendere ancora più liscia la superficie e prepararla alla verniciatura.

Diamo qualche passata al piano con il primer, poi con la carta da 1000, carteggiamo finchè le imperfezioni prodotte dalla sostanza di prima non spariscono, parlo delle piccole bolle d'aria o dei granellini lasciati giù.

Aspettiamo due ore e procediamo alla verniciatura.

Per il colore facciamo come con il primer, diamo qualche passata leggera su e giù e poi carta da 1000 finchè il piano non è uniforme e ben fatto. Attendiamo circa 24 ore.

Passiamo ora al lucido, sempre con qualche passata leggera stendiamo un velo su tutta la superficie, diamo pure più di una mano ma aspettando almeno 30m tra una e l'altra. Non diamo mai il lucido tutto insieme perchè poi si potrebbe scrostare via.

Diamo la carta da 1200 per eliminare le imperfezioni.

Attendiamo altre 24 ore e abbiamo la superficie bella pronta. Ripetiamo le stesse operazioni descritte per tutte le parti del case. Una volta asciugate tutte riassembliamo il case e i vari pezzi del pc.

Bene, abbiamo appena verniciato il nostro case rendendolo sicuramente più gradevole!