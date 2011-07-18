Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come cambiare sfondo a Twitter

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2011

Molti ormai oltre che su Facebook sono anche iscritti a Twitter e molti vorrebbero cambiare lo sfondo, quello che di default lo possiamo trovare in diversi colori.

Per cambiarlo è sufficiente scaricare un'immagine adeguata e caricarla, poi per le perfezioni possiamo impostare colori diversi, ma vediamo come prendere queste immagini.

Abbiamo twitrbackground.comtwitroundscom e twitter-images.com.

In tutti questi siti abbiamo due scelte, o salvare il background e caricarlo dalle impostazioni di Twitter o usare il programma autoinstallante per aggiungerlo automaticamente al nostro profilo.

Come verniciare un case

I migliori server per eMule

