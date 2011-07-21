Trucchi Assassin's Creed
21/07/2011
SBLOCCABILI: Ricompense ottenibili portando a termine i seguenti requisiti del gioco.
TRUCCHI
I trucchi possono essere attivati SOLO rivisitando un ricordo, una volta scelta la sequenza da rivisitare nel DNA avviatela e aspettate il caricamento. Appena avrete il controllo di Ezio, premeteSTART e selezionate il menù Opzioni dentro il quale troverete la voce Trucchi da cui poterattivare e disattivare questi ultimi. Mentre un trucco è attivo il gioco non salverà i progressi quindi ricordatevi di toglierli quando volete proseguire l’avventura.
Quello scritto finora vale per tutti i trucchi successivi tranne per DESMOND OVUNQUE che potrà essere utilizzato come semplice Skin:
-CAVALCA L’UNICORNO
Ottenete il 100% di sincronizzazione nella sequenza 1. Questo trucco trasforma tutti i cavalli in unicorni e le vostre spade in armi luminose in stile elfico.
-TEMPRA D’ACCIAIO
Ottenete il 100% di sincronizzazione nella sequenza 2. Questo trucco rende Ezio invulnerabile.
-FURIA OMICIDA
Ottenete il 100% di sincronizzazione nella sequenza 3. Questo trucco vi permetterà di assassinare qualsiasi nemico istantaneamente.
-SORELLANZA
Ottenete il 100% di sincronizzazione nella sequenza 4. Questo trucco trasformerà tutti gli adepti della gilda degli Assassini in donne.
-GILDA SUPREMA
Ottenete il 100% di sincronizzazione nella sequenza 5. Questo trucco eleverà tutti gli adepti della gilda degli Assassini al grado massimo di Assassino.
-ASSASSINI ONNIPRESENTI
Ottenete il 100% di sincronizzazione nella sequenza 6. Questo trucco vi permetterà di chiamare i vostri adepti assassini senza sosta, quindi senza dover aspettare la ricarica delle 3 barrette rosse.
