Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come riavere la vecchia chat di Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Da qualche giorno Facebook ha introdotto una nuova chat nel social network ma già molti utenti si stanno lamentando in quanto ha diversi problemi, uno ad esempio che vengono mostrati sia gli amici online sia quelli offline.

Basta connettersi qua e a pieno schermo ci verrà mostrata la lista degli utenti online e la possibilità di scriverli, la grafica non è granchè ma almeno è come molto la desiderano!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come attivare la videochiamata su Facebook

Articolo Successivo

Trucchi Assassin's Creed

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022