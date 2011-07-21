Come riavere la vecchia chat di Facebook

Da qualche giorno Facebook ha introdotto una nuova chat nel social network ma già molti utenti si stanno lamentando in quanto ha diversi problemi, uno ad esempio che vengono mostrati sia gli amici online sia quelli offline.

Basta connettersi qua e a pieno schermo ci verrà mostrata la lista degli utenti online e la possibilità di scriverli, la grafica non è granchè ma almeno è come molto la desiderano!