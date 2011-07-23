Trucchi Mafia 2
23/07/2011
Trofei di bronzo
Noi siamo la Resistenza!
Completa il capitolo 1.
Casa dolce casa
Completa il capitolo 2.
Di nuovo in affari
Fai il tuo primo lavoro per Mike Bruski.
Grande fratello
Hai protetto Francesca.
Un vero gentiluomo
Aiuta la donna a riparare la macchina nel capitolo “Casa dolce casa”.
Il prezzo del petrolio
Completa il capitolo 3.
Il professionista
Ottieni i buoni di razionamento senza far scattare l’allarme.
Postino
Vendi tutti i buoni di razionamento prima che scada il tempo.
Turno di notte
Completa il capitolo 4.
Buon carattere
Completa il capitolo 5.
Tempo speso bene
Completa il capitolo 6.
L’ estremo saluto
Completa il capitolo 7.
I selvaggi
Completa il caitolo 8.
Uomo d’ onore
Completa il capitolo 9.
Saldare il conto
Completa il capitolo 10.
Un nostro amico
Completa il capitolo 11.
Sveglia
Tira fuori Leo da una brutta situazione senza farti beccare.
A caccia del drago
Completa il capitolo 12.
Presto presto!
Completa il capitolo 13.
Pilota automatico
Tieni l’auto in aria per almeno 20 metri, poi atterra.
Pedale per il metallo
Viaggiare a 125 mph.
Un proprietario attento
Viaggia per un totale di 80 Km (50 miglia) con un’auto.
Un vero attaccabrighe
Vendi 5 veicoli a Mike Bruski allo sfasciacarrozze.
Esportatore
Vendi 5 automobili a Derek al porto.
Velocità di crociera
Guida un veicolo a 50 Km/h (30 mph) o più per almeno 5 minuti.
Acconciatore
Uccidi 5 nemici in rapida successione con un colpo alla testa.
Ostinato
Uccidi un totale di 30 nemici senza usare unarma da fuoco.
Borioso
Rapina un totale di 5 negozi in meno di 5 minuti
Vigilante
Uccidi 50 nemici.
Elegantone
Acquista il tuo primo abito elegante.
Mototre truccato
Potenzia una delle tue auto di un livello.
Maneggevolezza da sogno
Potenzia una delle tue auto al livello massimo.
Duro da uccidere
La polizia ti vuole morto. Rimani vivo per 10 minuti!
Oggetto da collezione
Hai trovato almeno un oggetto collezionabile nel gioco.
Patito di motori
Guida almeno 30 veicoli diversi.
Trofei di argento
Operai al lavoro
Completa il capitolo 14.
Finiscilo
Finisci ciò che hai iniziato.
Conquistatore
Trova tutte le copie di Playboy.
Collezionista di figurine
Trova tutti i poster “Ricercato”.
Chi paga il barbiere
Migliora il taglio di capelli degli scaricatori di porto.
Una lezione di buone maniere
Hai fatto vedere come ci si comporta con una signora.
Ehi Joe
Ripulisci dopo il passaggio di Joe.
Fine della Rainbow
Regolare i conti con l’ irlandese una volta per tutte.
La mafia non dimentica
Vai a trovare un vecchio amico.
In cerca di giustizia
Impara cosa significa essere uno Scaletta.
Trofei di oro
Uomo vissuto
Termina la storia a difficoltà media
Osso duro
Termina la storia in difficoltà difficile.
Trofeo di platino
Platino
Sblocca tutti gli altri trofei.
