Trucchi 50 cent Blood on the Sand

23/07/2011

Trucchi, codici e obiettivi sblccabili: l' elenco completo per conoscere is egreti del gioco 50 cent Blood on the Sand:

Completa la Missione 1 in qualsiasi difficoltà
 
Get In My Car (20): Completa la Missione  2 in qualsiasi difficoltà 
 
Candy Shop (20): Completa la Missione 3 in qualsiasi difficoltà 
 
Straight To The Bank (20): Completa la Missione 4 in qualsiasi difficoltà .
 
Disco Inferno (20): Completa la Missione 5 in qualsiasi difficoltà
 
Amusement Park (20): Completa la Missione 6 in qualsiasi difficoltà 
 
Gunz Come Out (20): Completa la Missione 7 in qualsiasi difficoltà 
 
I'll Still Kill (20): Completa la Missione 8 in qualsiasi difficoltà .
 
Gotta Make It To Heaven(20): Completa la Missione 9 in qualsiasi difficoltà
 
Got Paid (25): Completa tutte le missioni in difficoltà facile o maggiore. 
 
Gangsta (50): Completa tutte le missioni in difficoltà normale o maggiore.  
 
Bulletproof (100): Completa tutte le missioni in difficoltà difficile
 
Packin' Heat (10): Sblocca tutte le pistole.
 
Point Blank (10): Sblocca tutte le armi da combattimento ravvicinato.
 
Rifled (10): Sblocca tutte le armi d'assalto
 
Explosive (10): Sblocca tutte le armi speciali
 
Tooled Up (50): Sblocca tutte le armi
 
Wanna-be (10): Ottieni 15 o più Distintivi d'argento.
 
Regular (25): Ottieni tutti i  Distintivi d'argento
 
Hardcore (50): Ottieni 15 o più Distintivi d'oro. 
 
O.G. (100): Ottieni tutti i Distintivi d'oro.
 
We're Supposed To Die Tonight (10): Completa la Missione 1 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
Get In Our Car (10): Completa la Missione 2 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
Our Candy Shop (10): Completa la Missione 3 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
We're Going Straight To The Bank(10): Completa la Missione 4 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
Our Disco Inferno (10): Completa la Missione 5 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
Our Amusement Park (10): Completa la Missione 6 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
Our Gunz Come Out (10): Completa la Missione 7 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
We'll Still Kill (10): Completa la Missione 8 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
We Gotta Make It To Heaven (10): Completa la Missione 9 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
G-Unit (50): Completa tutte le Missioni in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
 
Ramping Up (10): Completa qualsiasi rampa scenario nella sezione di guida 
 
Death From Above (10): Distruggi 50 veicoli e ogetti senza morire
 
Up Close (5): Eseguire un counter kill.
 
Got It Done (5): Completa con successo uno scenario
 
Scenario Master (20): Completa con successo 50 scenari.
 
Black Belt (40): Sblocca tutti i counter kill packs.
 
Sharpshooter (25): Uccidi un nemico con shooting a rocket o granata usando Gangsta Fire.
 
Fly Poster (15): Colleziona tutti i 5 poster in qualsiasi livello. Anche con un'altro giocatore in Coop.
 
Target Practice (15): Spara a tutti e 5 gli obiettivi in qualsiasi livello. Anche con un'altro giocatore in Coop.
 
Massacre (10): Uccidere 5 nemici abbastanza velocemente da ottenere una combo da 5 uccisioni.
 
Millionaire (50): Avere 1,000,000 dollari in banca

