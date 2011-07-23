Trucchi 50 cent Blood on the Sand
di Redazione
23/07/2011
Trucchi, codici e obiettivi sblccabili: l' elenco completo per conoscere is egreti del gioco 50 cent Blood on the Sand:
Completa la Missione 1 in qualsiasi difficoltà
Get In My Car (20): Completa la Missione 2 in qualsiasi difficoltà
Candy Shop (20): Completa la Missione 3 in qualsiasi difficoltà
Straight To The Bank (20): Completa la Missione 4 in qualsiasi difficoltà .
Disco Inferno (20): Completa la Missione 5 in qualsiasi difficoltà
Amusement Park (20): Completa la Missione 6 in qualsiasi difficoltà
Gunz Come Out (20): Completa la Missione 7 in qualsiasi difficoltà
I'll Still Kill (20): Completa la Missione 8 in qualsiasi difficoltà .
Gotta Make It To Heaven(20): Completa la Missione 9 in qualsiasi difficoltà
Got Paid (25): Completa tutte le missioni in difficoltà facile o maggiore.
Gangsta (50): Completa tutte le missioni in difficoltà normale o maggiore.
Bulletproof (100): Completa tutte le missioni in difficoltà difficile
Packin' Heat (10): Sblocca tutte le pistole.
Point Blank (10): Sblocca tutte le armi da combattimento ravvicinato.
Rifled (10): Sblocca tutte le armi d'assalto
Explosive (10): Sblocca tutte le armi speciali
Tooled Up (50): Sblocca tutte le armi
Wanna-be (10): Ottieni 15 o più Distintivi d'argento.
Regular (25): Ottieni tutti i Distintivi d'argento
Hardcore (50): Ottieni 15 o più Distintivi d'oro.
O.G. (100): Ottieni tutti i Distintivi d'oro.
We're Supposed To Die Tonight (10): Completa la Missione 1 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
Get In Our Car (10): Completa la Missione 2 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
Our Candy Shop (10): Completa la Missione 3 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
We're Going Straight To The Bank(10): Completa la Missione 4 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
Our Disco Inferno (10): Completa la Missione 5 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
Our Amusement Park (10): Completa la Missione 6 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
Our Gunz Come Out (10): Completa la Missione 7 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
We'll Still Kill (10): Completa la Missione 8 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
We Gotta Make It To Heaven (10): Completa la Missione 9 in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
G-Unit (50): Completa tutte le Missioni in qualsiasi difficoltà come membro G-Unit.
Ramping Up (10): Completa qualsiasi rampa scenario nella sezione di guida
Death From Above (10): Distruggi 50 veicoli e ogetti senza morire
Up Close (5): Eseguire un counter kill.
Got It Done (5): Completa con successo uno scenario
Scenario Master (20): Completa con successo 50 scenari.
Black Belt (40): Sblocca tutti i counter kill packs.
Sharpshooter (25): Uccidi un nemico con shooting a rocket o granata usando Gangsta Fire.
Fly Poster (15): Colleziona tutti i 5 poster in qualsiasi livello. Anche con un'altro giocatore in Coop.
Target Practice (15): Spara a tutti e 5 gli obiettivi in qualsiasi livello. Anche con un'altro giocatore in Coop.
Massacre (10): Uccidere 5 nemici abbastanza velocemente da ottenere una combo da 5 uccisioni.
Millionaire (50): Avere 1,000,000 dollari in banca
Articolo Precedente
Trucchi Dragon Ball Z - Burst Limit
Articolo Successivo
Trucchi Mafia 2
Redazione