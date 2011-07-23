Trucchi Dragon Ball Z - Burst Limit
di Redazione
23/07/2011
Ecco alcuni trucchi per il gioco Dragon Ball Z: Burst Limit:
PERSONAGGI SBLOCCABILI
Completa i capitoli indicati per sbloccare ciascun personaggio
Bardak = Capitolo 1 della storia Bardak
Broly = Capitolo 1 della storia di Broly
SAGA CELL
Gohan ragazzo = Capitolo 1
Vegeta Super Saiyan = Capitolo 2
C 18 = Capitolo 2
C 17 = Capitolo 3
Piccolo fusione Kami = Capitolo 4
Cell imperfetto = Capitolo 4
Cell semiperfetto = Capitolo 6
Trunks = Capitolo 7
Trunks Super Saiyan = Capitolo 7
Super Vegeta = Capitolo 10
Cell Perfetto = Capitolo 12
Super Trunks = Capitolo 13
Cell super perfetto = Capitolo 18
Gohan ragazzo Super Sayan 2 = Capitolo 19
SAGA FREEZER
Recoom = Capitolo 1
Capitan Ginew = Capitolo 4
Freezer 1° forma = Capitolo 8
Freezer 2° forma = Capitolo 9
Piccolo fusione con Nail = Capitolo 11
Freezer 3° forma = Capitolo 12
Freezer forma finale = Capitolo 16
Goku Super Saiyan = Capitolo 16
SAGA SAIYAN
Radish = Capitolo 1
Saibaimen = Capitolo 3
Nappa = Capitolo 5
Goku Kaioken = Capitolo 7
Vegeta = Capitolo 8
NUOVI LIVELLI DI DIFFICOLTA’
Per sbloccare tutti i livelli di difficoltà del gioco, raggiungi i seguenti obiettivi:
Difficile = Completa le Cronache Z a livello Normale
Molto Difficile = Completa le Cronache Z a livello Difficile
Z = Completa le Cronache Z a livello Molto Difficile
FILMATI
Filmato 1 = Completa la saga Freezer
Filmato 2 = Completa la saga cell
Riconoscimenti = Completa la storia di Broly
Articolo Precedente
Trucchi Dragon Age 2
Articolo Successivo
Trucchi 50 cent Blood on the Sand
Redazione