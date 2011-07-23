Loading...

Trucchi Dragon Ball Z - Burst Limit

23/07/2011

TITOLO

 

Ecco alcuni trucchi per il gioco Dragon Ball Z: Burst Limit:

PERSONAGGI SBLOCCABILI

Completa i capitoli indicati per sbloccare ciascun personaggio

Bardak = Capitolo 1 della storia Bardak

Broly = Capitolo 1 della storia di Broly

SAGA CELL

Gohan ragazzo = Capitolo 1

Vegeta Super Saiyan = Capitolo 2

C 18 = Capitolo 2

C 17 = Capitolo 3

Piccolo fusione Kami = Capitolo 4

Cell imperfetto = Capitolo 4

Cell semiperfetto = Capitolo 6

Trunks = Capitolo 7

Trunks Super Saiyan = Capitolo 7

Super Vegeta = Capitolo 10

Cell Perfetto = Capitolo 12

Super Trunks = Capitolo 13

Cell super perfetto = Capitolo 18

Gohan ragazzo Super Sayan 2 = Capitolo 19

SAGA FREEZER

Recoom = Capitolo 1

Capitan Ginew = Capitolo 4

Freezer 1° forma = Capitolo 8

Freezer 2° forma = Capitolo 9

Piccolo fusione con Nail = Capitolo 11

Freezer 3° forma = Capitolo 12

Freezer forma finale = Capitolo 16

Goku Super Saiyan = Capitolo 16

SAGA SAIYAN

Radish = Capitolo 1

Saibaimen = Capitolo 3

Nappa = Capitolo 5

Goku Kaioken = Capitolo 7

Vegeta = Capitolo 8

NUOVI LIVELLI DI DIFFICOLTA’

Per sbloccare tutti i livelli di difficoltà del gioco, raggiungi i seguenti obiettivi:

Difficile = Completa le Cronache Z a livello Normale

Molto Difficile = Completa le Cronache Z a livello Difficile

Z = Completa le Cronache Z a livello Molto Difficile

FILMATI

Filmato 1 = Completa la saga Freezer

Filmato 2 = Completa la saga cell

Riconoscimenti = Completa la storia di Broly

