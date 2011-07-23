Trucchi Dragon Age 2
di Redazione
23/07/2011
PUNTI ARMATURA INFINITI
Ottenere Punti Armatura extra è estremamente semplice ma, ahimè, il trucco che andiamo ad insegnarvi, è valido soltanto per Hawke ed Aveline.
Per ottenere Punti Armatura, in un qualsiasi momento del gioco, possibilmente quando non vi è alcun nemico in vista, dovrete semplicemente impugnare e lasciar cadere ripetutamente uno scudo. I punti inizieranno, molto velocemente, ad aumentare automaticamente, sino al raggiungimento della soglia massima possibilmente ottenibile.
PUNTI ESPERIENZA (E SOLDI) INFINITI
Grazie al trucchetto che andiamo immediatamente a proporvi, potrete conquistare, velocemente e facilmente, Punti Esperienza e Soldi, senza la fatica di dover completare le quest.
Al concludersi d’una qualsiasi quest (che però, badate bene, non dev’essere una di quelle che termina con l’avviarsi di un filmato), e nel momento esatto in cui il nostro protagonista, avvicinandosi ad un NPC (Non Player Character), inizia a riporre la propria arma, premete ripetutamente i tasti X o A (a seconda che stiate utilizzando PS3 o Xbox 360).
Vedrete, immediatamente, i vostri Punti XP e i vostri Soldi aumentare considerevolmente.
PUNTI RIVALE INFINITI
Ottenere Punti Rivale è incredibilmente semplice. Al concludersi della quest compagni denominata Pentimento, infatti, basterà tornare nella chiesa presso la quale la quest è cominciata. Bisognerà, però, stare molto attenti. Invece di parlare con Sebastian Vael, infatti, bisognerà rivolgersi al Gran Chierico, selezionando ripetutamente, nel corso del dialogo, l’opzione “Sei inutile”. Ogni volta che la selezioneremo, infatti, guadagneremo ben 5 Punti Rivale.
Articolo Precedente
Trucchi Duke Nukem Forever
Articolo Successivo
Trucchi Dragon Ball Z - Burst Limit
Redazione