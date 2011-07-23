Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Dragon Age 2

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO


PUNTI ARMATURA INFINITI

Ottenere Punti Armatura extra è estremamente semplice ma, ahimè, il trucco che andiamo ad insegnarvi, è valido soltanto per Hawke ed Aveline.

Per ottenere Punti Armatura, in un qualsiasi momento del gioco, possibilmente quando non vi è alcun nemico in vista, dovrete semplicemente impugnare e lasciar cadere ripetutamente uno scudo. I punti inizieranno, molto velocemente, ad aumentare automaticamente, sino al raggiungimento della soglia massima possibilmente ottenibile.

PUNTI ESPERIENZA (E SOLDI) INFINITI

Grazie al trucchetto che andiamo immediatamente a proporvi, potrete conquistare, velocemente e facilmente, Punti Esperienza e Soldi, senza la fatica di dover completare le quest.

Al concludersi d’una qualsiasi quest (che però, badate bene, non dev’essere una di quelle che termina con l’avviarsi di un filmato), e nel momento esatto in cui il nostro protagonista, avvicinandosi ad un NPC (Non Player Character), inizia a riporre la propria arma, premete ripetutamente i tasti X o A (a seconda che stiate utilizzando PS3 o Xbox 360).

Vedrete, immediatamente, i vostri Punti XP e i vostri Soldi aumentare considerevolmente.

PUNTI RIVALE INFINITI

Ottenere Punti Rivale è incredibilmente semplice. Al concludersi della quest compagni denominata Pentimento, infatti, basterà tornare nella chiesa presso la quale la quest è cominciata. Bisognerà, però, stare molto attenti. Invece di parlare con Sebastian Vael, infatti, bisognerà rivolgersi al Gran Chierico, selezionando ripetutamente, nel corso del dialogo, l’opzione “Sei inutile”. Ogni volta che la selezioneremo, infatti, guadagneremo ben 5 Punti Rivale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Duke Nukem Forever

Articolo Successivo

Trucchi Dragon Ball Z - Burst Limit

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022