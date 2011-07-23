Trucchi Tekken 6
di Redazione
23/07/2011
Trucchi Valido Anche Per Xbox360 e Psp
Livello Kigan Island
Vai in “Abyss Gate” a livello Difficile, sconfiggi l’uomo col cappello di paglia e ruba il suo bottino. Poi esci dalla mappa
Livello Nighmare Train
Completa il tempio di Azazel, Central Corridor
Gioca come Anna nell’Arena
Sconfiggila in G Corporation, Millennium Tower
Gioca come Armour King nell’Arena
Sconfiggilo in Lost Cemetery
Gioca come Asuka nell’Arena
Sconfiggila in Kazama-Style Traditional Martial Arts Dojo
Gioca come Baek nell’Arena
Sconfiggilo in West Coast Canal Industrial Complex
Gioca come Bob nell’Arena
Sconfiggilo in Central District, 11th Avenue
Gioca come Bruce nell’Arena
Sconfiggilo in G Secutiry Service, Operations Headquarters
Gioca come Bryan nell’Arena
Sconfiggilo in Southern Woodlands
Gioca come Christie nell’Arena
Sconfiggila in Seahorse Grand Hotel
Gioca come Devil Jin
Sconfiggilo in Nightmare Train
Gioca come Dragunov nell’Arena
Sconfiggilo in Container Terminal 7
Gioca come Eddy nell’Arena
Sconfiggilo in Tekken Force 4th Special Forces Operation Group Compound
Gioca come Feng nell’Arena
Sconfiggilo in Deserted Temple
Gioca come Ganryu nell’Arena
Sconfiggilo in Aranami Stable
Gioca come Hwoarang nell’Arena
Sconfiggilo in Industrial Highway 357
Gioca come Heihachi nell’Arena
Sconfiggilo in Mshima Estate
Gioca come Jack-6 in Arena
Sconfiggilo in Container Terminal 3
Gioca come Jin
Sconfiggilo nel tempio di Azazel, Central Corridor
Gioca come Julia nell’Arena
Sconfiggi tutti i nemici in G Science and Technology, Research Building 3
Gioca come Kazuya nell’Arena
Sconfiggilo in G Corporation, Millennium Tower Heliport
Gioca come King nell’Arena
Sconfiggilo con Marduk in Mixed Martial Arts Gym “Wild Kingdom”
Gag simpatica in inglese e giapponese in modalità personalizzata
Completa l’ultimo livello della modalità Scenario
Visualizzare una foto iniziale diversa
Se si esce di proposito da una partita online rientrando direttamente nella dashboard, invece della solita immagine di HeihachiKazuyaJin apparira’ l’immagine di Heihachi che ti rimprovererà! Simpatica
Articolo Precedente
Trucchi Mafia 2
Articolo Successivo
Dove trovare giochi per Linux Ubuntu
Redazione