Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Tekken 6

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Trucchi Valido Anche Per Xbox360 e Psp

Livello Kigan Island 
Vai in “Abyss Gate” a livello Difficile, sconfiggi l’uomo col cappello di paglia e ruba il suo bottino. Poi esci dalla mappa

Livello Nighmare Train 
Completa il tempio di Azazel, Central Corridor

Gioca come Anna nell’Arena
Sconfiggila in G Corporation, Millennium Tower

Gioca come Armour King nell’Arena
Sconfiggilo in Lost Cemetery

Gioca come Asuka nell’Arena
Sconfiggila in Kazama-Style Traditional Martial Arts Dojo

Gioca come Baek nell’Arena
Sconfiggilo in West Coast Canal Industrial Complex

Gioca come Bob nell’Arena 
Sconfiggilo in Central District, 11th Avenue

Gioca come Bruce nell’Arena
Sconfiggilo in G Secutiry Service, Operations Headquarters

Gioca come Bryan nell’Arena 
Sconfiggilo in Southern Woodlands

Gioca come Christie nell’Arena 
Sconfiggila in Seahorse Grand Hotel

Gioca come Devil Jin 
Sconfiggilo in Nightmare Train

Gioca come Dragunov nell’Arena 
Sconfiggilo in Container Terminal 7

Gioca come Eddy nell’Arena 
Sconfiggilo in Tekken Force 4th Special Forces Operation Group Compound

Gioca come Feng nell’Arena 
Sconfiggilo in Deserted Temple

Gioca come Ganryu nell’Arena 
Sconfiggilo in Aranami Stable

Gioca come Hwoarang nell’Arena
Sconfiggilo in Industrial Highway 357

Gioca come Heihachi nell’Arena 
Sconfiggilo in Mshima Estate

Gioca come Jack-6 in Arena 
Sconfiggilo in Container Terminal 3

Gioca come Jin 
Sconfiggilo nel tempio di Azazel, Central Corridor

Gioca come Julia nell’Arena 
Sconfiggi tutti i nemici in G Science and Technology, Research Building 3

Gioca come Kazuya nell’Arena 
Sconfiggilo in G Corporation, Millennium Tower Heliport

Gioca come King nell’Arena 
Sconfiggilo con Marduk in Mixed Martial Arts Gym “Wild Kingdom”

Gag simpatica in inglese e giapponese in modalità personalizzata
Completa l’ultimo livello della modalità Scenario

Visualizzare una foto iniziale diversa 
Se si esce di proposito da una partita online rientrando direttamente nella dashboard, invece della solita immagine di HeihachiKazuyaJin apparira’ l’immagine di Heihachi che ti rimprovererà! Simpatica

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Mafia 2

Articolo Successivo

Dove trovare giochi per Linux Ubuntu

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022