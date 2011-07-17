Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Guitar Hero: Van Halen

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Air instruments: Rosso(2), Blu, Giallo, Verde(3), Giallo 
Always Drum Fill: Rosso(3), Blu(2), Verde(2), Giallo 
Always Slide: Verde(2), Rosso(2), Giallo, Rosso, Giallo, Blu 
Auto Kick: Giallo, Verde, Rosso, Blu(4), Rosso 
Black Highway: Giallo, Rosso, Verde, Rosso, Verde, Rosso(2), Blu 
Extra Line 6 Tones: Verde, Rosso, Giallo, Blu, Rosso, Giallo, Blu, Verde 
Flame Color: Verde, Rosso, Verde, Blu, Rosso(2), Giallo, Blu 
Gem Color: Blu, Rosso(2), Verde, Rosso, Verde, Rosso, Giallo 
Hyperspeed (Hyperguitar, Hyperbass, Hyperdrums): Verde, Blu, Rosso, Giallo(2), Rosso, Verde(2) 
Invisible Rocker: Verde, Rosso, Giallo(3), Blu(2), Verde 
Performance Mode: Giallo (2), Blu, Rosso, Blu, Verde, Rosso (2) 
Star Color: Rosso(2), Giallo, Rosso, Blu, Rosso, Rosso, Blu 
Vocal Fireball: Rosso, Verde(2), Giallo, Blu, Verde, Giallo, Verde

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi 007: Everything or Nothing

Articolo Successivo

Modding Tool per Geopolital Simulator 2

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022