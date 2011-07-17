Trucchi Guitar Hero: Van Halen
di Redazione
17/07/2011
Air instruments: Rosso(2), Blu, Giallo, Verde(3), Giallo
Always Drum Fill: Rosso(3), Blu(2), Verde(2), Giallo
Always Slide: Verde(2), Rosso(2), Giallo, Rosso, Giallo, Blu
Auto Kick: Giallo, Verde, Rosso, Blu(4), Rosso
Black Highway: Giallo, Rosso, Verde, Rosso, Verde, Rosso(2), Blu
Extra Line 6 Tones: Verde, Rosso, Giallo, Blu, Rosso, Giallo, Blu, Verde
Flame Color: Verde, Rosso, Verde, Blu, Rosso(2), Giallo, Blu
Gem Color: Blu, Rosso(2), Verde, Rosso, Verde, Rosso, Giallo
Hyperspeed (Hyperguitar, Hyperbass, Hyperdrums): Verde, Blu, Rosso, Giallo(2), Rosso, Verde(2)
Invisible Rocker: Verde, Rosso, Giallo(3), Blu(2), Verde
Performance Mode: Giallo (2), Blu, Rosso, Blu, Verde, Rosso (2)
Star Color: Rosso(2), Giallo, Rosso, Blu, Rosso, Rosso, Blu
Vocal Fireball: Rosso, Verde(2), Giallo, Blu, Verde, Giallo, Verde
Articolo Precedente
Trucchi 007: Everything or Nothing
Articolo Successivo
Modding Tool per Geopolital Simulator 2
Redazione