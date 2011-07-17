Trucchi 007: Everything or Nothing
di Redazione
17/07/2011
Metti in pausa il gioco e inserisci queste combinazioni:
* Tutte le armi: Cerchio, Triangolo, X, X, Cerchio
* Travestimento: Cerchio, Triangolo, X, Triangolo, Quadrato
* Doppie munizioni: Cerchio, cerchio, X, Cerchio, Triangolo
* Doppio danno: Cerchio, Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio
* Caricatore pieno: Cerchio, Cerchio, Triangolo, Quadrato, Quadrato
* Batteria piena: Cerchio, Triangolo, Triangolo, X, Cerchio
* Pistola d'oro: Cerchio, triangolo, X, Cerchio, Triangolo
* Batteria potenziata: Cerchio, Quadrato, Quadrato, X, Cerchio
* Trazione Migliorata: Cerchio, X, X, Quadrato, Triangolo
* Batteria illimitata: Cerchio, Quadrato, Cerchio, Quadrato, Triangolo
