Modding Tool per Geopolital Simulator 2

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2011

TITOLO

A Dicembre è stato rilasciato il Modding Tool per il videogioco Geopolitical Simulator 2.



Con il quale l'utente può apportare i seguenti cambiamenti:

-Modificare le informazioni su una nazione (economia, politica, demografia, tassazione...); 

-Modificare le relazioni internazionali tra i paesi (diplomazia, schieramenti, alleanze militari…);

-Modificare la geografia mondiale (fusione di stati, indipendenza regionale, creazione di città sulla mappa…);

-Creare missioni e scenari ancora più accurati e dettagliati (innescare proteste, guerre, disastri, scandali politici, assassinii di personaggi pubblici, elezioni nazionali…);

-Rivivere e reinterpretare la storia creando scenari ambientati nel passato o nel futuro, 

-Assegnare ai personaggi nuovi nomi e aspetti e assegnare ai gruppi nuovi loghi grazie al kit di personalizzazione incluso; 

-Condividere facilmente le proprie modifiche di gioco.

Lo si può trovare al costo di 11,95€ qua e include già qualche scenario.

 

