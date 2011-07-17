Modding Tool per Geopolital Simulator 2
A Dicembre è stato rilasciato il Modding Tool per il videogioco Geopolitical Simulator 2.
Con il quale l'utente può apportare i seguenti cambiamenti:
-Modificare le informazioni su una nazione (economia, politica, demografia, tassazione...);
-Modificare le relazioni internazionali tra i paesi (diplomazia, schieramenti, alleanze militari…);
-Modificare la geografia mondiale (fusione di stati, indipendenza regionale, creazione di città sulla mappa…);
-Creare missioni e scenari ancora più accurati e dettagliati (innescare proteste, guerre, disastri, scandali politici, assassinii di personaggi pubblici, elezioni nazionali…);
-Rivivere e reinterpretare la storia creando scenari ambientati nel passato o nel futuro,
-Assegnare ai personaggi nuovi nomi e aspetti e assegnare ai gruppi nuovi loghi grazie al kit di personalizzazione incluso;
-Condividere facilmente le proprie modifiche di gioco.
Lo si può trovare al costo di 11,95€ qua e include già qualche scenario.
