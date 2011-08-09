Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Guitar Hero 3 Legends Of Rock

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

 

Nel menu “cheat” inserire lu seguenti le note dei rispettivi codici:

Modalità Performance: Rosso+Giallo, Rosso+Bli, -Rosso+Arancio, Rosso+Blu, Rosso+Giallo, Verde+Blu, Rosso+Giallo, Rosso+Blu

Chitarra Aerea: Blu + Giallo, [ Verde + Giallo] due volte, [Rosso + Blu] due volte, [Rosso + Giallo] due volte, Blu + Giallo, [ Verde + Giallo] due volte, [Rosso + Blu] due volte, [Rosso + Giallo] due volte, [Verde + Giallo] due volte, [Rosso + Giallo] due volte

Non fallite mai (solo mod. esercizio): (GR) B (GR) (GY) B (GY) (RY) O (RY) (GY) Y (GY) (GR)

Modalità Prestazione: Rosso + Giallo, Rosso + Blu, Rosso + Arancio, Rossa + Blu, Rosso + Giallo, Verde + Blu, Rosso + Giallo, Rosso + Blu.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Aeon Flux

Articolo Successivo

Trucchi Age Of Empires 2

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022