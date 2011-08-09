Trucchi Guitar Hero 3 Legends Of Rock
di Redazione
09/08/2011
Nel menu “cheat” inserire lu seguenti le note dei rispettivi codici:
Modalità Performance: Rosso+Giallo, Rosso+Bli, -Rosso+Arancio, Rosso+Blu, Rosso+Giallo, Verde+Blu, Rosso+Giallo, Rosso+Blu
Chitarra Aerea: Blu + Giallo, [ Verde + Giallo] due volte, [Rosso + Blu] due volte, [Rosso + Giallo] due volte, Blu + Giallo, [ Verde + Giallo] due volte, [Rosso + Blu] due volte, [Rosso + Giallo] due volte, [Verde + Giallo] due volte, [Rosso + Giallo] due volte
Non fallite mai (solo mod. esercizio): (GR) B (GR) (GY) B (GY) (RY) O (RY) (GY) Y (GY) (GR)
