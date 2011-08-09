Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Age Of Empires 2

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Prendere il controllo dei nemici: R3, R3, L3, L3, L1, L2, triangolo, triangolo, X, X, cerchio, triangolo, quadrato, su, destra, sinistra, giù, sinistra, R3.

Sabotatori ultrapotenziati: scrivere TO SMITHERENS:nascerà dal centro città un super sabotatore.

Re Persiano-marines: Ragazzi,questo non è un trucco ma se voi avete il re di Persia(potete scegliere Regicidio e poi popolazione persiana così avrete il re di Persia)selezionatelo e fategli attaccare un nemico(attenti ha poca vita):si trasformerà in un marines con tanto di mitra e tuta di guerra e attaccherà il nemico (toglie pochissimo ma ne vale la pena vederlo per farvi 4 risate).

Controllare gli animali: Digitare: NATURAL WONDERS. Attenti, perchè dopo averlo fatto non potrete più tornare indietro.

Suicidio: Digitare: WIMPYWIMPYWIMPY.

Vittoria istantanea: Digitate: I WINNER.

Nemici polverizzati: Per distruggere istantaneamente qualunque edificio e unità di un certo nemico digitate: TORPEDO # dove il cancelletto sta per il numero del nemico che volete distruggere.

Per vincere con solo contadini e molta roccia: Entrate nel territorio nemico con dei contadini e man mano che avanzate costruite torri bombarde. Costruitene molte in diversi punti. Più avanti che andate più torri costruite. Vincerete sicuramente.

 

Per costruire subito senza attendere: AEGIS.

Risorse infinite: dopo aver premuto start digitate cerchio, cerchio, X, L1, L2, R1, R2, quadrato.

Basi fisse gratis: digitate dopo aver premuto start L1, L1, triangolo, triangolo, cerchio, X, quadrato, R1, L2.

1000 d pietrarock on.

+1000 legno,oro,roccia: legno: lumberjack , oro: robin hood, roccia: rock on.

Avere più giocatori: quadrato, X, L1, su, giù, sinistra, destra, R2, R1, R3, cerchio, X, quadrato, cerchio, triangolo, L1, L2, su.

1000 unità di cibo: digitare: cheese steak jimmy’s

Salvare le risorse: Per non perdere le risorse non costruire alcun mercato.

Velocizzare le costruzioni: mentre state costruendo qualcosa premete ripetutamente X nel quadratino dell’avanzamento costruzione, cosi ci metterete meno tempo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Guitar Hero 3 Legends Of Rock

Articolo Successivo

Installare la Dock e configurarla

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022