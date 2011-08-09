Trucchi Age Of Empires 2

Prendere il controllo dei nemici: R3, R3, L3, L3, L1, L2, triangolo, triangolo, X, X, cerchio, triangolo, quadrato, su, destra, sinistra, giù, sinistra, R3.



Sabotatori ultrapotenziati: scrivere TO SMITHERENS:nascerà dal centro città un super sabotatore.



Re Persiano-marines: Ragazzi,questo non è un trucco ma se voi avete il re di Persia(potete scegliere Regicidio e poi popolazione persiana così avrete il re di Persia)selezionatelo e fategli attaccare un nemico(attenti ha poca vita):si trasformerà in un marines con tanto di mitra e tuta di guerra e attaccherà il nemico (toglie pochissimo ma ne vale la pena vederlo per farvi 4 risate).



Controllare gli animali: Digitare: NATURAL WONDERS. Attenti, perchè dopo averlo fatto non potrete più tornare indietro.



Suicidio: Digitare: WIMPYWIMPYWIMPY.



Vittoria istantanea: Digitate: I WINNER.



Nemici polverizzati: Per distruggere istantaneamente qualunque edificio e unità di un certo nemico digitate: TORPEDO # dove il cancelletto sta per il numero del nemico che volete distruggere.

Per vincere con solo contadini e molta roccia: Entrate nel territorio nemico con dei contadini e man mano che avanzate costruite torri bombarde. Costruitene molte in diversi punti. Più avanti che andate più torri costruite. Vincerete sicuramente.

Per costruire subito senza attendere: AEGIS.



Risorse infinite: dopo aver premuto start digitate cerchio, cerchio, X, L1, L2, R1, R2, quadrato.



Basi fisse gratis: digitate dopo aver premuto start L1, L1, triangolo, triangolo, cerchio, X, quadrato, R1, L2.



1000 d pietra: rock on.



+1000 legno,oro,roccia: legno: lumberjack , oro: robin hood, roccia: rock on.



Avere più giocatori: quadrato, X, L1, su, giù, sinistra, destra, R2, R1, R3, cerchio, X, quadrato, cerchio, triangolo, L1, L2, su.



1000 unità di cibo: digitare: cheese steak jimmy’s



Salvare le risorse: Per non perdere le risorse non costruire alcun mercato.



Velocizzare le costruzioni: mentre state costruendo qualcosa premete ripetutamente X nel quadratino dell’avanzamento costruzione, cosi ci metterete meno tempo.