Installare la Dock e configurarla

Redazione Avatar

di Redazione

08/08/2011

Per installare quella barra che abbiamo visto più volte a lato dello schermo in Gnome 3 basta dare un solo comando, sempre se siamo con Fedora, ovvero:

yum install gnome-shell-extension-dock

Se siamo con Gnome 3 su Ubuntu invece bisogna aggiungere un ppa:

sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/gnome3
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnome-shell-extensions-common
gnome-shell-extensions-dock

Ora per configurarla abbiamo due opzioni.

-Spostarla a sinistra:

gsettings set org.gnome.shell.extensions.dock position 'left'

-Aumentare la dimensione delle icone:

gsettings set org.gnome.shell.extensions.dock size '64'

