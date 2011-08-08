Installare la Dock e configurarla
Per installare quella barra che abbiamo visto più volte a lato dello schermo in Gnome 3 basta dare un solo comando, sempre se siamo con Fedora, ovvero:
yum install gnome-shell-extension-dock
Se siamo con Gnome 3 su Ubuntu invece bisogna aggiungere un ppa:
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/gnome3
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnome-shell-extensions-common
gnome-shell-extensions-dock
Ora per configurarla abbiamo due opzioni.
-Spostarla a sinistra:
gsettings set org.gnome.shell.extensions.dock position 'left'
-Aumentare la dimensione delle icone:
gsettings set org.gnome.shell.extensions.dock size '64'
