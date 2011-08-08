Temi per Gnome 3
08/08/2011
Per chi ha Gnome 3 installato, tra i vari cambiamenti, c' è anche un programma in grado di cambiare tema senza difficoltà. Parlo di Gnome Tweak Tool. Per installarlo basta digitare:
sudo apt-get install gnome-tweak-tool && sudo apt-get install gnome-shell-extensions-user-theme
questo se avete Gnome 3 installato via ppa, altrimenti questo:
sudo apt-add-repository ppa:gnome3-team/gnome3
sudo apt-get install gnome-tweak-tool && sudo apt-get install gnome-shell-extensions-user-theme
Una volta installati bisogna aprire Gnome Tweak Tool e andare in "Shell", nel menù Nessuno cliccare e impostare un tema a scelta.
Per reperire i temi si possono trovare vari siti come DeviantArt.
