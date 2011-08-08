Modifica PSP fw 6.39

Con questa guida modificheremo la Psp con firmware 6.39 utilizzando un Custom Firmware.

Innanzitutto dobbiamo avere la Psp al fw 6.39, se non abbiamo questo firmware basta aggiornarla con quello ufficiale Sony. Fatto? Allora iniziamo:

-Scarichiamo questo archivio e scompattiamolo; (è stato segnalato che l'archivio è danneggiato, per scaricare i file andare qua)

-Colleghiamo la Psp al pc e copia le due cartelle estratte in PSP->GAME;

-Scolleghiamo la Psp e accendiamola;

-Andare su Gioco e avviare il ProApdate;

-Alla schermata nera premere X per avviare l'installazione (questa schermata può anche non apparire in questo non serve premere niente);

-La console ora tornerà al menù principale, andiamo in Impostazioni>Impostazioni del Sistema>Informazioni sul Sistema per controllare che sia stato tutto installato;

La modifica di per se è già stata fatta. Al prossimo riavvio della Psp però non sarà più valida in quanto non è permanente, per riattivarla basta avviare il file 635 PRO-B Fast Recovery in Gioco->Memory Card.

I giochi andranno caricati nella cartella da creare di nome ISO nella directory principale.

N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.