Trucchi Aeon Flux
di Redazione
09/08/2011
Inserire i seguenti codici nel Cheats Menù:
MOVIE: Sblocca il costume Seed
URBAN: Sblocca il costume Seed
TRIROX: Invulnerabilità
HEALME: Abilita il ripristino dell’Energia Vitale
FUG: Munizioni Illimitate
BUCKFST: Uccide con un colpo solo
CLONE: Energia Vitale Illimitata
LCVG: Power Strike Combo Illimitati
BAGMAN: Sblocca i filmati d’azione
UKGAMER: Sblocca i filmati d’azione
JACKET: Sblocca il costume Bomber Jacket
ARMS: Sblocca il costume Revelation
BLUR: Sblocca il costume War
CLOTHES: Sblocca il costume Monican
GRAY: Sblocca il costume Fame
WHITE: Sblocca il costume Mrs Goodchild
BAYOU: Sblocca tutte le Replay Missions
