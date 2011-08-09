Loading...

Trucchi Aeon Flux

09/08/2011

TITOLO

 

Inserire i seguenti codici nel Cheats Menù:

MOVIE: Sblocca il costume Seed

URBAN: Sblocca il costume Seed

TRIROX: Invulnerabilità

HEALME: Abilita il ripristino dell’Energia Vitale

FUG: Munizioni Illimitate

BUCKFST: Uccide con un colpo solo

CLONE: Energia Vitale Illimitata

LCVG: Power Strike Combo Illimitati

BAGMAN: Sblocca i filmati d’azione

UKGAMER: Sblocca i filmati d’azione

JACKET: Sblocca il costume Bomber Jacket

ARMS: Sblocca il costume Revelation

BLUR: Sblocca il costume War

CLOTHES: Sblocca il costume Monican

GRAY: Sblocca il costume Fame

WHITE: Sblocca il costume Mrs Goodchild

BAYOU: Sblocca tutte le Replay Missions

