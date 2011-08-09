Loading...

Trucchi Aggressive Inline

TITOLO

 

Inserite le combinazioni o passwords sottostanti nella schermata “Cheats” sotto il menu delle opzioni, per sbloccare l’effetto desiderato:

Modalita’ trucchi: PLZDOME

Scelta livello, tutti gli oggetti del park editor: Su, Su, Giu’, Giu’, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, BABA come passwords.

Tutti i personaggi: Giu’, Destra, Destra, Giu’, Sinistra, Giu’, Sinistra, Giu’, Destra, Destra, Destra come password.

Tutte le chiavi: SKELETON come password.

Immortalita’: KHUFU come password.

Rigenerazione del Juice: Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Giu’, Su, Su, Giu’, AI come passwords.

Juice bar sempre piena: BAKABAKA come password.

Super Spin: Sinistra, Sinistra, Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Su come password.

Manuals pefetti: QUEZDONTSLEEP come password.

Handplants perfetti: JUSTINBAILEY come password.

Grind perfetti: BIGUPYASELF come password.

Wallrides a bassa gravita’: Su, Giu’, Su, Giu’, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, ABABS come passwords.

