Trucchi Aggressive Inline
di Redazione
09/08/2011
Inserite le combinazioni o passwords sottostanti nella schermata “Cheats” sotto il menu delle opzioni, per sbloccare l’effetto desiderato:
Modalita’ trucchi: PLZDOME
Scelta livello, tutti gli oggetti del park editor: Su, Su, Giu’, Giu’, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, BABA come passwords.
Tutti i personaggi: Giu’, Destra, Destra, Giu’, Sinistra, Giu’, Sinistra, Giu’, Destra, Destra, Destra come password.
Tutte le chiavi: SKELETON come password.
Immortalita’: KHUFU come password.
Rigenerazione del Juice: Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Giu’, Su, Su, Giu’, AI come passwords.
Juice bar sempre piena: BAKABAKA come password.
Super Spin: Sinistra, Sinistra, Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Su come password.
Manuals pefetti: QUEZDONTSLEEP come password.
Handplants perfetti: JUSTINBAILEY come password.
Grind perfetti: BIGUPYASELF come password.
Wallrides a bassa gravita’: Su, Giu’, Su, Giu’, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, ABABS come passwords.
