Trucchi Gta San Andreas

Redazione

di Redazione

09/08/2011

TITOLO


TRUCCHI GENERALI

Vita, armatura al massimo e 250.000 $:
R1,  R2,  L1,  X,  Sinistra,  Giu,  Destra,  Su,  Sinistra,  Giu,  Destra,  Su.

Vita infinita:
Giu,  X,  Destra,  Sinistra,  Destra,  R1,  Destra,  Giu,  Su,  Triangolo.

Modalità adrenalina:
X,  X,  Quadrato,  R1,  L1,  X,  Giu,  Sinistra,  X.

Grasso e muscoli al minimo:
Triangolo,  Su,  Su,  Sinistra,  Destra,  Quadrato,  Cerchio,  Destra.

Grasso al massimo:
Triangolo,  Su,  Su,  Sinistra,  Destra,  Quadrato,  Cerchio,  Giu.

Muscoli al massimo:
Triangolo,  Su,  Su,  Sinistra,  Destra,  Quadrato,  Cerchio,  Sinistra.

Mai affamato:
Quadrato,  L2,  R1,  Triangolo,  Su,  Quadrato,  L2,  Su,  X.

Apnea infinita:
Giu,  Sinistra,  L1,  Giu,  Giu,  R2,  Giu,  L2,  Giu.

Super pugno mortale:
Su,  Sinistra,  X,  Triangolo,  R1,  Cerchio,  Cerchio,  Cerchio,  L2.

Super salto:
Su,  Su,  Triangolo,  Triangolo,  Su,  Su,  Sinistra,  Destra,  Quadrato,  R2,  R2.

Livello di sospetto diminuito:
R1,  R1,  Cerchio,  R2,  Su,  Giu,  Su,  Giu,  Su,  Giu.

Livello di sospetto aumentato:
R1,  R1,  Cerchio,  R2,  Sinistra,  Destra,  Sinistra,  Destra,  Sinistra,  Destra.

Mai ricercato:
Cerchio,  Destra,  Cerchio,  Destra,  Sinistra,  Quadrato,  Triangolo,  Su.

Livello di sospetto al massimo:
Cerchio,  Destra,  Cerchio,  Destra,  Sinistra,  Quadrato,  X,  Giu.

Suicidati:
Destra,  L2,  Giu,  R1,  Sinistra,  Sinistra,  R1,  L1,  L2,  L1.

Beach Party:
Su,  Su,  Giu,  Giu,  Quadrato,  Cerchio,  L1,  R1,  Triangolo,  Giu.

Modalità comica:
Triangolo,  Triangolo,  L1,  Quadrato,  Quadrato,  Cerchio,  Quadrato,  Giu,  Cerchio.

Modalità Ninja:
X,  X,  Giu,  R2,  L2,  Cerchio,  R1,  Cerchio,  Quadrato.

Modalità sadomaso:
Quadrato,  Destra,  Quadrato,  Quadrato,  L2,  X,  Triangolo,  X,  Triangolo.

CJ pagato dalle prostitute:
Destra,  L2,  L2,  Giu,  L2,  Su,  Su,  L2,  R2.

CJ attaccato dai pedoni:
Giu,  Su,  Su,  Su,  X,  R2,  R1,  L2,  L2.

La rivolta dei pedoni:
Giu,  Sinistra,  Su,  Sinistra,  X,  R2,  R1,  L2,  L1.

I pedoni sono armati:
R2,  R1,  X,  Triangolo,  X,  Triangolo,  Su,  Giu.

Le gangs sono ovunque:
Sinistra,  Destra,  Destra,  Destra,  Sinistra,  X,  Giu,  Su,  Quadrato,  Destra.

Tutte le gangs controllano la città:
L2,  Su,  R1,  R1,  Sinistra,  R1,  R1,  R2,  Destra,  Giu.

Arruola chiunque (9mm):
Giu,  Quadrato,  Su,  R2,  R2,  Su,  Destra,  Destra,  Su.

Arruola chiunque (lanciarazzi):
R2,  R2,  R2,  X,  L2,  L1,  R2,  L1,  Giu,  X.

Il tempo scorre più velocemente:
Cerchio,  Cerchio,  L1,  Quadrato,  L1,  Quadrato,  Quadrato,  Quadrato,  L1,  Triangolo,  Cerchio,  Triangolo.

Blocca l’orario alle 21:00 :
Sinistra,  Sinistra,  L2,  R1,  Destra,  Quadrato,  Quadrato,  L1,  L2,  X.

CJ si muove piÃ¹ lentamente:
Triangolo,  Su,  Destra,  Giu,  Quadrato,  R2,  R1.

CJ si muove piÃ¹ velocemente:
Triangolo,  Su,  Destra,  Giu,  L2,  L1,  Quadrato.

Chaos Mode:
L2,  Destra,  L1,  Triangolo,  Destra,  Destra,  R1,  L1,  Destra,  L1,  L1,  L1.

Livello Assassino con tutte le armi:
Giu,  Quadrato,  X,  Sinistra,  R1,  R2,  Sinistra,  Giu,  Giu,  L1,  L1,  L1.

Massimo rispetto:
L1,  R1,  Triangolo,  Giu,  R2,  X,  L1,  Su,  L2,  L2,  L1,  L1.

Massimo sex appeal:
Cerchio,  Triangolo,  Triangolo,  Su,  Cerchio,  R1,  L2,  Su,  Triangolo,  L1,  L1,  L1.

I pedoni ti attaccano:
X,  L1,  Su,  Quadrato,  Giu,  X,  L2,  Triangolo,  Giu,  R1,  L1,  L1.

Munizioni infinite:
L1,  R1,  Quadrato,  R1,  Sinistra,  R2,  R1,  Sinistra,  Quadrato,  Giu,  L1,  L1.

ARMI ED OGGETTI
Armi di prima tipologia:
R1,  R2,  L1,  R2,  Sinistra,  Giu,  Destra,  Su,  Sinistra,  Giu,  Destra,  Su

Armi di seconda tipologia:
R1,  R2,  L1,  R2,  Sinistra,  Giu,  Destra,  Su,  Sinistra,  Giu,  Giu,  Destra

Armi di terza tipologia:
R1,  R2,  L1,  R2,  Sinistra,  Giu,  Destra,  Su,  Sinistra,  Giu,  Giu,  Giu.

Paracadute:
Sinistra,  Destra,  L1,  L2,  R1,  R2,  R2,  Su,  Giu,  Destra,  L1.

TRUCCHI ATMOSFERICI
Sereno:
R2,  X,  L1,  L1,  L2,  L2,  L2,  Triangolo.

Bel tempo:
R2,  X,  L1,  L1,  L2,  L2,  L2,  Giu.

Nuvoloso:
R2,  X,  L1,  L1,  L2,  L2,  L2,  Quadrato.

Nebbia:
R2,  X,  L1,  L1,  L2,  L2,  L2,  X.

Temporale:
R2,  X,  L1,  L1,  L2,  L2,  L2,  Cerchio.

Tempesta di sabbia:
Su,  Giu,  L1,  L1,  L2,  L2,  L1,  L2,  R1,  R2.

Nuvoloso:
L2,  Giu,  Giu,  Sinistra,  Quadrato,  Sinistra,  R2,  Quadrato,  X,  R1,  L1,  L1.

TRUCCHI PER LE PRESTAZIONI DEI VEICOLI
Manovrabilità dei veicoli migliorata:
Triangolo,  R1,  R1,  Destra,  R1,  L1,  R2,  L1.

Auto galleggianti in aria se le copite:
Quadrato,  R2,  Giu,  Giu,  Sinistra,  Giu,  Sinistra,  Sinistra,  L2,  X.

Traffico di campagna:
L1,  L1,  R1,  R1,  L2,  L1,  R2,  Giu,  Sinistra,  Su.

Pedoni e traffico ridotti:
X,  Giu,  Su,  R2,  Giu,  Triangolo,  L1,  Triangolo,  Sinistra.

I taxi hanno il NOS:
Su,  X,  Triangolo,  X,  Triangolo,  X,  Quadrato,  R2,  Sinistra.

Auto volanti:
Quadrato,  Giu,  L2,  Su,  L1,  Cerchio,  Su,  X,  Sinistra.

Auto rare e veloci:
Su,  L1,  R1,  Su,  Destra,  Su,  X,  L2,  X,  L1.

Mira e spara mentre guidi:
Su,  Su,  Quadrato,  L2,  Destra,  X,  R1,  Giu,  R2,  Cerchio.

Super salti con le bici:
Triangolo,  Quadrato,  Cerchio,  Cerchio,  Quadrato,  Cerchio,  Cerchio,  L1,  L2,  L2,  R1,  R2.

Veicoli indistruttibili e distrutivi:
L1,  L2,  L2,  Su,  Giu,  Giu,  Su,  R1,  R2,  R2.

Semafori sempre verdi:
Destra,  R1,  Su,  L2,  L2,  Sinistra,  R1,  L1,  R1,  R1.

Il traffico diventa aggressivo:
R2,  Cerchio,  R1,  L2,  Sinistra,  R1,  L1,  R2,  L2.

Le auto tutte nere:
Cerchio,  L2,  Su,  R1,  Sinistra,  X,  R1,  L1,  Sinistra,  Cerchio.

Le auto tutte rosa:
Cerchio,  L1,  Giu,  L2,  Sinistra,  X,  R1,  L1,  Destra,  Cerchio.

Tutti i veicoli invisibili :
Triangolo,  L1,  Triangolo,  R2,  Quadrato,  L1,  L1.

Barche volanti:
R2,  Cerchio,  Su,  L1,  Destra,  R1,  Destra,  Su,  Quadrato,  Triangolo.

Tutte le auto hanno la nitro:
Sinistra,  Triangolo,  R1,  L1,  Su,  Quadrato,  Triangolo,  Giu,  Cerchio,  L2,  L1,  L1.

Massime statistiche per i veicoli:
Quadrato,  L2,  X,  R1,  L2,  L2,  Sinistra,  R1,  Destra,  L1,  L1,  L1.

Traffico di veicoli di campagna:
Triangolo,  Sinistra,  Quadrato,  R2,  Su,  L2,  Giu,  L1,  X,  L1,  L1,  L1.

Traffico di auto rotte:
L2,  Destra,  L1,  Su,  X,  L1,  R2,  L2,  R1,  L1,  L1,  L1.

TRUCCHI PER LE COMPARSE DEI VEICOLI
Jetpack:
Destra,  Sinistra,  L1,  L2,  R1,  R2,  Su,  Giu,  Sinistra,  Destra.

Hydra:
Triangolo,  Triangolo,  Quadrato,  Cerchio,  X,  L1,  L1,  Giu,  Su.

Su, ntplane:
Cerchio,  Su,  L1,  L2,  Giu,  R1,  L1,  L1,  Sinistra,  Sinistra,  X,  Triangolo.

Vortex:
Triangolo,  Triangolo,  Quadrato,  Cerchio,  X,  L1,  L2,  Giu,  Giu.

Quad:
Sinistra,  Sinistra,  Giu,  Giu,  Su,  Su,  Quadrato,  Cerchio,  Triangolo,  R1,  R2.

Monster truck:
Destra,  Su,  R1,  R1,  R1,  Giu,  Triangolo,  Triangolo,  X,  Cerchio,  L1,  L1.

Dozer:
R2,  L1,  L1,  Destra,  Destra,  Su,  Su,  X,  L1,  Sinistra.

Tanker:
R1,  Su,  Sinistra,  Destra,  R2,  Su,  Destra,  Quadrato,  Destra,  L2,  L1,  L1.

