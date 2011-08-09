Trucchi Gta San Andreas
di Redazione
09/08/2011
TRUCCHI GENERALI
Vita, armatura al massimo e 250.000 $:
R1, R2, L1, X, Sinistra, Giu, Destra, Su, Sinistra, Giu, Destra, Su.
Vita infinita:
Giu, X, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Giu, Su, Triangolo.
Modalità adrenalina:
X, X, Quadrato, R1, L1, X, Giu, Sinistra, X.
Grasso e muscoli al minimo:
Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Destra.
Grasso al massimo:
Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Giu.
Muscoli al massimo:
Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra.
Mai affamato:
Quadrato, L2, R1, Triangolo, Su, Quadrato, L2, Su, X.
Apnea infinita:
Giu, Sinistra, L1, Giu, Giu, R2, Giu, L2, Giu.
Super pugno mortale:
Su, Sinistra, X, Triangolo, R1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L2.
Super salto:
Su, Su, Triangolo, Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, R2, R2.
Livello di sospetto diminuito:
R1, R1, Cerchio, R2, Su, Giu, Su, Giu, Su, Giu.
Livello di sospetto aumentato:
R1, R1, Cerchio, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra.
Mai ricercato:
Cerchio, Destra, Cerchio, Destra, Sinistra, Quadrato, Triangolo, Su.
Livello di sospetto al massimo:
Cerchio, Destra, Cerchio, Destra, Sinistra, Quadrato, X, Giu.
Suicidati:
Destra, L2, Giu, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, L2, L1.
Beach Party:
Su, Su, Giu, Giu, Quadrato, Cerchio, L1, R1, Triangolo, Giu.
Modalità comica:
Triangolo, Triangolo, L1, Quadrato, Quadrato, Cerchio, Quadrato, Giu, Cerchio.
Modalità Ninja:
X, X, Giu, R2, L2, Cerchio, R1, Cerchio, Quadrato.
Modalità sadomaso:
Quadrato, Destra, Quadrato, Quadrato, L2, X, Triangolo, X, Triangolo.
CJ pagato dalle prostitute:
Destra, L2, L2, Giu, L2, Su, Su, L2, R2.
CJ attaccato dai pedoni:
Giu, Su, Su, Su, X, R2, R1, L2, L2.
La rivolta dei pedoni:
Giu, Sinistra, Su, Sinistra, X, R2, R1, L2, L1.
I pedoni sono armati:
R2, R1, X, Triangolo, X, Triangolo, Su, Giu.
Le gangs sono ovunque:
Sinistra, Destra, Destra, Destra, Sinistra, X, Giu, Su, Quadrato, Destra.
Tutte le gangs controllano la città:
L2, Su, R1, R1, Sinistra, R1, R1, R2, Destra, Giu.
Arruola chiunque (9mm):
Giu, Quadrato, Su, R2, R2, Su, Destra, Destra, Su.
Arruola chiunque (lanciarazzi):
R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Giu, X.
Il tempo scorre più velocemente:
Cerchio, Cerchio, L1, Quadrato, L1, Quadrato, Quadrato, Quadrato, L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo.
Blocca l’orario alle 21:00 :
Sinistra, Sinistra, L2, R1, Destra, Quadrato, Quadrato, L1, L2, X.
CJ si muove piÃ¹ lentamente:
Triangolo, Su, Destra, Giu, Quadrato, R2, R1.
CJ si muove piÃ¹ velocemente:
Triangolo, Su, Destra, Giu, L2, L1, Quadrato.
Chaos Mode:
L2, Destra, L1, Triangolo, Destra, Destra, R1, L1, Destra, L1, L1, L1.
Livello Assassino con tutte le armi:
Giu, Quadrato, X, Sinistra, R1, R2, Sinistra, Giu, Giu, L1, L1, L1.
Massimo rispetto:
L1, R1, Triangolo, Giu, R2, X, L1, Su, L2, L2, L1, L1.
Massimo sex appeal:
Cerchio, Triangolo, Triangolo, Su, Cerchio, R1, L2, Su, Triangolo, L1, L1, L1.
I pedoni ti attaccano:
X, L1, Su, Quadrato, Giu, X, L2, Triangolo, Giu, R1, L1, L1.
Munizioni infinite:
L1, R1, Quadrato, R1, Sinistra, R2, R1, Sinistra, Quadrato, Giu, L1, L1.
ARMI ED OGGETTI
Armi di prima tipologia:
R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giu, Destra, Su, Sinistra, Giu, Destra, Su
Armi di seconda tipologia:
R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giu, Destra, Su, Sinistra, Giu, Giu, Destra
Armi di terza tipologia:
R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giu, Destra, Su, Sinistra, Giu, Giu, Giu.
Paracadute:
Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, R2, Su, Giu, Destra, L1.
TRUCCHI ATMOSFERICI
Sereno:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangolo.
Bel tempo:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Giu.
Nuvoloso:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato.
Nebbia:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X.
Temporale:
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Cerchio.
Tempesta di sabbia:
Su, Giu, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2.
Nuvoloso:
L2, Giu, Giu, Sinistra, Quadrato, Sinistra, R2, Quadrato, X, R1, L1, L1.
TRUCCHI PER LE PRESTAZIONI DEI VEICOLI
Manovrabilità dei veicoli migliorata:
Triangolo, R1, R1, Destra, R1, L1, R2, L1.
Auto galleggianti in aria se le copite:
Quadrato, R2, Giu, Giu, Sinistra, Giu, Sinistra, Sinistra, L2, X.
Traffico di campagna:
L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, Giu, Sinistra, Su.
Pedoni e traffico ridotti:
X, Giu, Su, R2, Giu, Triangolo, L1, Triangolo, Sinistra.
I taxi hanno il NOS:
Su, X, Triangolo, X, Triangolo, X, Quadrato, R2, Sinistra.
Auto volanti:
Quadrato, Giu, L2, Su, L1, Cerchio, Su, X, Sinistra.
Auto rare e veloci:
Su, L1, R1, Su, Destra, Su, X, L2, X, L1.
Mira e spara mentre guidi:
Su, Su, Quadrato, L2, Destra, X, R1, Giu, R2, Cerchio.
Super salti con le bici:
Triangolo, Quadrato, Cerchio, Cerchio, Quadrato, Cerchio, Cerchio, L1, L2, L2, R1, R2.
Veicoli indistruttibili e distrutivi:
L1, L2, L2, Su, Giu, Giu, Su, R1, R2, R2.
Semafori sempre verdi:
Destra, R1, Su, L2, L2, Sinistra, R1, L1, R1, R1.
Il traffico diventa aggressivo:
R2, Cerchio, R1, L2, Sinistra, R1, L1, R2, L2.
Le auto tutte nere:
Cerchio, L2, Su, R1, Sinistra, X, R1, L1, Sinistra, Cerchio.
Le auto tutte rosa:
Cerchio, L1, Giu, L2, Sinistra, X, R1, L1, Destra, Cerchio.
Tutti i veicoli invisibili :
Triangolo, L1, Triangolo, R2, Quadrato, L1, L1.
Barche volanti:
R2, Cerchio, Su, L1, Destra, R1, Destra, Su, Quadrato, Triangolo.
Tutte le auto hanno la nitro:
Sinistra, Triangolo, R1, L1, Su, Quadrato, Triangolo, Giu, Cerchio, L2, L1, L1.
Massime statistiche per i veicoli:
Quadrato, L2, X, R1, L2, L2, Sinistra, R1, Destra, L1, L1, L1.
Traffico di veicoli di campagna:
Triangolo, Sinistra, Quadrato, R2, Su, L2, Giu, L1, X, L1, L1, L1.
Traffico di auto rotte:
L2, Destra, L1, Su, X, L1, R2, L2, R1, L1, L1, L1.
TRUCCHI PER LE COMPARSE DEI VEICOLI
Jetpack:
Destra, Sinistra, L1, L2, R1, R2, Su, Giu, Sinistra, Destra.
Hydra:
Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L1, Giu, Su.
Su, ntplane:
Cerchio, Su, L1, L2, Giu, R1, L1, L1, Sinistra, Sinistra, X, Triangolo.
Vortex:
Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L2, Giu, Giu.
Quad:
Sinistra, Sinistra, Giu, Giu, Su, Su, Quadrato, Cerchio, Triangolo, R1, R2.
Monster truck:
Destra, Su, R1, R1, R1, Giu, Triangolo, Triangolo, X, Cerchio, L1, L1.
Dozer:
R2, L1, L1, Destra, Destra, Su, Su, X, L1, Sinistra.
Tanker:
R1, Su, Sinistra, Destra, R2, Su, Destra, Quadrato, Destra, L2, L1, L1.
