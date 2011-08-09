Loading...

Trucchi gioco Buffy The Vampire Slayer: Chaos Bleeds

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2011

TITOLO

Intervista Nicholas Brendan: Completate con successo il livello 3 con qualsiasi rank.

Intervista antonhy stewart head: completate il livello 1 con qualsiasi rank.

Sbloccare angel nella modalità multiplayer: quando devi selezionare il personaggio tieni premuti  L1, R2 e digita triangolo, triangolo, X, quadrato, quadrato, X, cerchio, triangolo ed il gioco e fatto.

Padrona S&M: Termina il livello 7 con il rank di Slayer.

Sblocca Bestia Pipistrello: Termina il livello 4 con il rank di Professional.

Abominator nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 10 con il “Professional” rank.

S&M Slave nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 7 con il “Professional” rank.

Sid the Dummy nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 6 con il “Slayer” rank.

Zombie Gorilla nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 11 con il “Professional” rank.

Zombie Soldier nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 9 con il “Professional” rank.

La voce di Robin Sachs: Completate con successo il livello 10 con qualsiasi rank.

Sbloccabili:

Outtakes: Completate con successo il livello 12 con qualsiasi rank.

Chaos Bleeds comic book: Completate con successo il livello 5 con qualsiasi rank.

Sid the Dummy nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 6 con il “Slayer” rank.

Tara nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 3 con il “Slayer” rank.

Intervista Amber Benson: Completate con successo il livello 2 con qualsiasi rank.

Intervista Anthony Stewart Head: Completate con successo il livello 1 con qualsiasi rank.

Intervista Nicholas Brendan: Completate con successo il livello 3 con qualsiasi rank.

La voce di Amber Benson: Completate con successo il livello 8 con qualsiasi rank.

La voce di Anthony Stewart: Completate con successo il livello 7 con qualsiasi rank.

La voce di James Marsters: Completate con successo il livello 6 con qualsiasi rank.

La voce di Joss Whedon: Completate con successo il livello 11 con qualsiasi rank.

La voce di Nicholas Brendon: Completate con successo il livello 9 con qualsiasi rank.

Intervista Robin Sachs: Completate con successo il livello 4 con qualsiasi rank.

La voce di Robin Sachs: Completate con successo il livello 10 con qualsiasi rank.

Sblocca il soldato zombie: Termina il livello 9 con il rank di Professional.

Sblocca lo scheletro zombie: Termina il livello 2 con il rank di Professional.

Sblocca il gorilla zombie: Termina il livello 11 con il rank di Professional.

Sblocca il diavolo zombie: Termina il livello 4 con il rank di Slayer.

Sblocca il demone zombie: Termina il livello 3 con il rank di Professional.

Sblocca Psycho Patient: Termina il livello 6 con il rank di Professional.

Sblocca Materani: Termina il livello 5 con il rank di Professional.

Kakistos: Termina il livello 9 con il rank di Slayer.

Sblocca la donna vampiro: Termina il livello 1 con il rank di Slayer.

Sblocca Faith: Termina il livello 8 con il rank di Professional.

Sblocca Bat Beast: Termina il livello con il rank di Professional.

Sblocca Abominator: Termina il livello 10 con il rank di Professional.

Quarry: Termina il livello 11 con il rank di Slayer.

Iniziativa: Termina il livello 8 con il rank di Slayer.

Cimitero: Termina il livello 2 con il rank di Slayer.

