Trucchi gioco Buffy The Vampire Slayer: Chaos Bleeds
di Redazione
09/08/2011
Sbloccare angel nella modalità multiplayer: quando devi selezionare il personaggio tieni premuti L1, R2 e digita triangolo, triangolo, X, quadrato, quadrato, X, cerchio, triangolo ed il gioco e fatto.
Padrona S&M: Termina il livello 7 con il rank di Slayer.
Sblocca Bestia Pipistrello: Termina il livello 4 con il rank di Professional.
Abominator nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 10 con il “Professional” rank.
S&M Slave nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 7 con il “Professional” rank.
Sid the Dummy nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 6 con il “Slayer” rank.
Zombie Gorilla nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 11 con il “Professional” rank.
Zombie Soldier nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 9 con il “Professional” rank.
Sbloccabili:
Outtakes: Completate con successo il livello 12 con qualsiasi rank.
Chaos Bleeds comic book: Completate con successo il livello 5 con qualsiasi rank.
Tara nella modalità multi-player: Completate con successo il livello 3 con il “Slayer” rank.
Intervista Amber Benson: Completate con successo il livello 2 con qualsiasi rank.
La voce di Amber Benson: Completate con successo il livello 8 con qualsiasi rank.
La voce di Anthony Stewart: Completate con successo il livello 7 con qualsiasi rank.
La voce di James Marsters: Completate con successo il livello 6 con qualsiasi rank.
La voce di Joss Whedon: Completate con successo il livello 11 con qualsiasi rank.
La voce di Nicholas Brendon: Completate con successo il livello 9 con qualsiasi rank.
Intervista Robin Sachs: Completate con successo il livello 4 con qualsiasi rank.
Sblocca il soldato zombie: Termina il livello 9 con il rank di Professional.
Sblocca lo scheletro zombie: Termina il livello 2 con il rank di Professional.
Sblocca il gorilla zombie: Termina il livello 11 con il rank di Professional.
Sblocca il diavolo zombie: Termina il livello 4 con il rank di Slayer.
Sblocca il demone zombie: Termina il livello 3 con il rank di Professional.
Sblocca Psycho Patient: Termina il livello 6 con il rank di Professional.
Sblocca Materani: Termina il livello 5 con il rank di Professional.
Kakistos: Termina il livello 9 con il rank di Slayer.
Sblocca la donna vampiro: Termina il livello 1 con il rank di Slayer.
Sblocca Faith: Termina il livello 8 con il rank di Professional.
Sblocca Bat Beast: Termina il livello con il rank di Professional.
Sblocca Abominator: Termina il livello 10 con il rank di Professional.
Quarry: Termina il livello 11 con il rank di Slayer.
Iniziativa: Termina il livello 8 con il rank di Slayer.
Cimitero: Termina il livello 2 con il rank di Slayer.
