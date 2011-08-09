Trucchi Burnout 3 Takedown





Aprire la schermata dei trucchi: tieni premuto L1 + R1 e premi cerchi, cerchio, quadrato, X.

Sblocca il fire truck: sblocca tutti i titoli schianto.

Takedawn Pressione: per fare il takedawn pressione,state dietro a una macchina avversaria (la macchina deve stare vicino ad un muro)lasciate l’acceleratore e ripremetelo cosi farete un takedown pressione.

Per guidare meglio: 1)Se non vuoi schiantarti quando stai cercando di stritolare le macchine avversarie contro una parete devi stare attento che tu non stia spingendo 2 macchine insieme.

2)Per far schiantare una macchina contro il muro mettiti dietro e attiva il turbo quando le sei vicino fino a tamponarla. Inizierà a sbandare fino a sbattere.

P.S.Ogni tanto potrebbe non funzionare.

3)Quando sbandi usa subito il freno a mano (perdi gli avversari ma non ti schianti!)

Partenza a razzo: cerchio, cerchio, triangolo, R2, su, L2, giù, select R3 start L3.

Per finirlo al 100%: Compact Prototype

Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Compact e battetela nell’uno contro uno.

Coupe Prototype

Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Coupe e battetela nell’uno contro uno.

Muscle Prototype

Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Muscle e battetela nell’uno contro uno.

Sports Prototype

Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Sport e battetela nell’uno contro uno.

Super Prototype

Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Super e battetela nell’uno contro uno.

Assassin Compact Car

Realizzate 15 Takedowns.

Assassin Coupe Car

Realizzate 60 Takedowns.

Assassin Muscle Car

Realizzate 30 Takedowns.

Assassin Sports Car

Realizzate 100 Takedowns.

Assassin Super Car

Realizzate 150 Takedowns.

Custom Compact Car

Totalizzate 10.000 Burnout Points.

Custom Coupe Car

Totalizzate 50.000 Burnout Points.

Custom Muscle Car

Totalizzate 25.000 Burnout Points.

Custom Sports Car

Totalizzate 100.000 Burnout Points.

Custom Super Car

Totalizzate 200.000 Burnout Points

Compact DX Car

Nel World Tour Mode ottenete 4 Medaglie d’oro.

Coupe DX Car

Nel World Tour Mode ottenete 18 Medaglie d’oro.

Muscle DX Car

Nel World Tour Mode ottenete 10 Medaglie d’oro.

Sports DX Car

Nel World Tour Mode ottenete 25 Medaglie d’oro.

Super DX Car

Nel World Tour Mode ottenete 32 Medaglie d’oro.

4WD Heavy Duty

Totalizzate 10 milioni di Crash Dollars.

4WD Racer

Totalizzate 2 milioni di Crash Dollars.

B-Team Van

Totalizzate 15 milioni di Crash Dollars.

City Bus

Totalizzate 70 milioni di Crash Dollars.

INT Express Delivery Truck

Totalizzate 20 milioni di Crash Dollars.

Longnose Cab

Totalizzate 50 milioni di Crash Dollars.

SUV Deluxe

Totalizzate 5 milioni di Crash Dollars.

Tractor Cab

Totalizzate 30 milioni di Crash Dollars.

Trash Truck

Totalizzate 90 milioni di Crash Dollars.

Euro Circuit

Per sbloccare il circuito europeo dovete realizzare 4 Takedowns.

World Circuit

Per sbloccare il World Circuit dovete ottenere una medaglia d’oro in ogni singolo evento.

Aumentare velocità turbo: quando avete il turbo premete R1 e poi ripremetelo,la macchina andrà piu veloce.

Distruggere i piloti semplicemente sfiorandoli: L1, L1, L1, L1, R1, X, X.

Classic Hotrod: Colleziona tutti gli eventi Cartolina.

Sblocca il circuito ovale speciale: Ottieni tutti i Takedowns disponibili.