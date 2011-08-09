Trucchi Burnout 3 Takedown
09/08/2011
Aprire la schermata dei trucchi: tieni premuto L1 + R1 e premi cerchi, cerchio, quadrato, X.
Sblocca il fire truck: sblocca tutti i titoli schianto.
Takedawn Pressione: per fare il takedawn pressione,state dietro a una macchina avversaria (la macchina deve stare vicino ad un muro)lasciate l’acceleratore e ripremetelo cosi farete un takedown pressione.
Per guidare meglio: 1)Se non vuoi schiantarti quando stai cercando di stritolare le macchine avversarie contro una parete devi stare attento che tu non stia spingendo 2 macchine insieme.
2)Per far schiantare una macchina contro il muro mettiti dietro e attiva il turbo quando le sei vicino fino a tamponarla. Inizierà a sbandare fino a sbattere.
P.S.Ogni tanto potrebbe non funzionare.
3)Quando sbandi usa subito il freno a mano (perdi gli avversari ma non ti schianti!)
Partenza a razzo: cerchio, cerchio, triangolo, R2, su, L2, giù, select R3 start L3.
Per finirlo al 100%: Compact Prototype
Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Compact e battetela nell’uno contro uno.
Coupe Prototype
Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Coupe e battetela nell’uno contro uno.
Muscle Prototype
Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Muscle e battetela nell’uno contro uno.
Sports Prototype
Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Sport e battetela nell’uno contro uno.
Super Prototype
Ottenete tutte medaglie d’oro nella categoria Super e battetela nell’uno contro uno.
Assassin Compact Car
Realizzate 15 Takedowns.
Assassin Coupe Car
Realizzate 60 Takedowns.
Assassin Muscle Car
Realizzate 30 Takedowns.
Assassin Sports Car
Realizzate 100 Takedowns.
Assassin Super Car
Realizzate 150 Takedowns.
Custom Compact Car
Totalizzate 10.000 Burnout Points.
Custom Coupe Car
Totalizzate 50.000 Burnout Points.
Custom Muscle Car
Totalizzate 25.000 Burnout Points.
Custom Sports Car
Totalizzate 100.000 Burnout Points.
Custom Super Car
Totalizzate 200.000 Burnout Points
Compact DX Car
Nel World Tour Mode ottenete 4 Medaglie d’oro.
Coupe DX Car
Nel World Tour Mode ottenete 18 Medaglie d’oro.
Muscle DX Car
Nel World Tour Mode ottenete 10 Medaglie d’oro.
Sports DX Car
Nel World Tour Mode ottenete 25 Medaglie d’oro.
Super DX Car
Nel World Tour Mode ottenete 32 Medaglie d’oro.
4WD Heavy Duty
Totalizzate 10 milioni di Crash Dollars.
4WD Racer
Totalizzate 2 milioni di Crash Dollars.
B-Team Van
Totalizzate 15 milioni di Crash Dollars.
City Bus
Totalizzate 70 milioni di Crash Dollars.
INT Express Delivery Truck
Totalizzate 20 milioni di Crash Dollars.
Longnose Cab
Totalizzate 50 milioni di Crash Dollars.
SUV Deluxe
Totalizzate 5 milioni di Crash Dollars.
Tractor Cab
Totalizzate 30 milioni di Crash Dollars.
Trash Truck
Totalizzate 90 milioni di Crash Dollars.
Euro Circuit
Per sbloccare il circuito europeo dovete realizzare 4 Takedowns.
World Circuit
Per sbloccare il World Circuit dovete ottenere una medaglia d’oro in ogni singolo evento.
Aumentare velocità turbo: quando avete il turbo premete R1 e poi ripremetelo,la macchina andrà piu veloce.
Distruggere i piloti semplicemente sfiorandoli: L1, L1, L1, L1, R1, X, X.
Sbloccate Heavyweight: Collezionate i dollari Crash dal Crash Junctions nella modalità World Tour
4WD Heavy Duty – Ottenete 10 milioni di dollari Crash
4WD Racer – Ottenete 2 milioni di dollari Crash
B-squadra Van – Ottenete 15 milioni di dollari Crash
City Bus – Ottenete 70 milioni di dollari Crash
Heavy Pickup – Ottenete 1 milioni di dollari Crash
INT Express Delivery Truck – Ottenete 20 milioni di dollari Crash
SUV Deluxe – Ottenete 5 milioni di dollari Crash
Tractor Cab – Ottenete 30 milioni di dollari Crash
DX Cars: Compact DX Car – ottieni 4 Gold Medals
Coupe DX Car – ottieni 18 Gold Medals
Muscle DX Car – ottieni 10 Gold Medals
Sports DX Car – ottieni 25 Gold Medals
Super DX Car – ottieni 32 Gold Medals
Vetture custom: Custom Compact Car – ottieni 10,000 Burnout Points
Custom Coupe Car – ottieni 50,000 Burnout Points
Custom Coupe Ultimate – ottieni medaglie d’oro in tutti i Crash Junctions
Custom Muscle Car – ottieni 25,000 Burnout Points
Custom Sports Car – ottieni 100,000 Burnout Points
Custom Super Car – ottieni 200,000 Burnout Points
Macchine assassine: Assassin Compact Car – ottieni 15 Takedowns
Assassin Coupe Car – ottieni 60 Takedowns
Assassin Muscle Car – ottieni 30 Takedowns
Assassin Sports Car – ottieni 100 Takedowns
Assassin Super Car – ottieni 150 Takedowns
Prototipi: Compact Prototype – ottenete tutti ori nelle Compact series e battetelo
nel one-on-one
Coupe Prototype – ottenete tutti ori nelle Coupe series e battetelo nel
one-on-one
Muscle Prototype – ottenete tutti ori nelle Muscle series e battetelo
nel one-on-one
Sports Prototype – ottenete tutti ori nel Sports series e battetelo nel
one-on-one
Super Prototype – ottenete tutti ori nel Super series e battetelo nel
one-on-one
Sblocca il circuito Europeo: Colleziona 4 trofei Takedown.
Sblocca le Super DX Car: Ottieni almeno 32 medaglie d’oro.
Sblocca le Sports DX Car: Ottieni almeno 25 medaglie d’oro.
Sblocca le Muscle DX Car: Ottieni almeno 10 medaglie d’oro.
Sblocca le Coupe DX Car: Ottieni almeno 18 medaglie d’oro.
Sblocca le Custom Super Car: Ottieni 200.000 Burnout Points.
Sblocca le Custom Sports Car: Ottieni 100.000 Burnout Points.
Sblocca le Custom Muscle Car: Ottieni 25.000 Burnout Points.
Sblocca le Custom Coupe Ultimate: Ottieni la mdeaglia d’oroin tutte le competizioni Crash Junctions.
Sblocca le Custom Coupe Car: Ottieni 50.000 Burnout Points.
Sblocca le Custom Compact Car: Ottieni 10.000 Burnout Points.
Classic Hotrod: Colleziona tutti gli eventi Cartolina.
Sblocca l’ Assasins Sports Car: Ottieni 100 Takedowns.
Sblocca l’Assasins Muscle Car: Ottieni 30 Takedowns.
Sblocca l’ Assassin Coupe Car: Ottieni 60 Takedowns.
Sblocca l’ Assassin Compact Car: Ottieni 15 Takedowns.
Sblocca il circuito ovale speciale: Ottieni tutti i Takedowns disponibili.
