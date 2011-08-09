Trucchi Dark Chronicle





Far venire Pau con voi: dategli una carota poi portatelo con voi e vi individuerà mimics ossia gli scrigni-mostro, i mostri con chiave e vi farà apparire tutta la mappa senza doverla cercare negli scrigni.

Segreti: Attrezzatura di Monica selezionabile all’inizio del gioco

Iniziate una partita e sconfiggete Dark Element. A questo punto, iniziando una nuova avventura, potrete selezionare l’equipaggiamento di Monica.

Spheda Practice

Per sbloccare l’opzione “Spheda practice” nei menu extras è necessario sconfiggere “Dark Element”.

Sblocca Zelmite Mines dungeon

Per sbloccare Zelmite Mines è necesssario terminare il gioco. Questo dungeon sarà selezionabile iniziando una nuova partita.

Stelo di Lafrescia: prima di salire dalla farfalla arcobaleno alla fine dei dungeon nel bosco fotografate il fiore da terra e questo scatto sarà classificato cm raro e vi servirà per inventare un oggetto!

Come entrare nella camera del sole: Dodo aver finito il diorama del palazzo di fiordiluna al 100% non vi faranno entrare nella camera del sole questo perché vi servirà la parola d’ordine. Infatti la parola d’ordine è “SIRUS”.

Far salire tutti i fattori della tua arma preferita: Quando ti avventuri nel canale sotterraneo all’inizio del gioco potrai fare alcuni scoop. Una volta fatti vai da Donny che ti darà a 0 Gilda un diamante che spettralizzato darà alla vostra arma +10 di salute e +5 a tutti gli altri.

Esche artificiali: Per poterle acquistare devi portare il firbit Olivie al treno, lo trovi a Vallecatini vicino alla fontana, per convincerlo a seguirti dovrai arrivare primo nel livello principiante del minigioco Pinna sprint.

Le esche artificiali si usano con la canna da pesca creata dall’unione delle foto Fiume, Pesce, Stelo di Lafrescia.

Aumentare i punti salute e i punti difesa: andate nel futuro e vedrete dei piccoli scrigni nel quale potrete trovarvi:

1.Frutto dell’Eden (aumenta la salute di Max/Veronica)

2.Pasticcio di Patate (aumenta la difesa di Max)

3.Gelato Stregato (aumenta la difesa di Veronica).

Guadagnare più velocemente: avendo nel gruppo ERIC portatelo con voi e utilizzando i suoi PH prenderete 4 BOMBE POTENZIATE e lo potrete vendere x 150 GILDA

P.S. alcune bombe che si trovano nei doungeon li potete anche vendere per prendere qualche GILDA IN PIU’.

Potenzia robomobile: un buon potenziamento per il robomobile, a mio parere è il braccio mitraglia. lo potrete creare al 3 capitolo fotografando: DRAGO IN FUGA al bistrot nel futuro(min. 60% nel diorama); FUCILE nella stanza di Gerald, vallecatini; VENTOLA nel negozio di cedric, vallecatini. costerà davvero tantissimo metallo, circa 30, ma varrà la spesa, con i suoi “miseri ” 135 punti attacco base. in quanto alla benzina potrete creare il secchio energetico con: MAGAZZINO, da creare col carpenterion; CESTINO DEI RIFIUTI e CASSETTA DELLE LETTERE, strade di vallecatini. costerà davvero tantissima vernice rossa (30) da comprare da parn. comunque vi darà la disponibilità di ben 160 punti benzina.

Soldi facili: durante il livello della palude con i firbit stregati fatevi dare le esche dal firbit che pesca e usatele tutte per prendere i pesci. quando le finite tornate da lui e fatevene dare altre. questo trucco è lunghissimo da fare ma guadagnerai 50 gilda ogni pesce venduto,indipendentemente dalla sua lunghezza, ed è un vero peccato perché ho preso un pesce da 67cm (hehe). se avrete pazienza potrete tirar su una bella cifretta, che poi dovrete investire per comprare oro, perché se fuggirete dai dungeon perderete metà soldi, mentre così ne salvaguarderete molti.

Come risparmiare energia mostro: e come per il Robomobile ma con differenza che non c’è alcun oggetto per ripristinare questa energia.

Per portare Corinne sul treno?: andate alla casa quella con le zucche a Vallecatini e al secondo piano la troverete. dopo che gli avete parlato si nasconderà una volta nella casa affianco a quella di Max e la seconda volta si nasconderà in camera di Max.

Ricostruire il palazzo Fiordiluna: Quando vi troverete ad affrontare il Palazzo Fiordiluna, una volta recuperate tutte le geopietre noterete che costruire il diorama risulta molto complicato. Infatti una volta posizionati tutti gli elementi che le geopietre vi permetteranno di costruire, la percentuale di diorama non arriverà al 100%. Questo perché i vari elementi vanno disposti secondo un ordine preciso che è raffigurato all’interno del “patio del palazzo Fiordiluna” (cioè la sala che precede i vari labirinti del livello). Una volta ricostruito il giardino del palazzo potrete accedere alla stanza dove vi è Grifone.

Portare nel treno lo sceriffo: verso il punto dove siete a sindain dopo aver risvegliato jurak andate a vallecatini e, davanti alla caserma di polizia troverete lo sceriffo quello che serve per fotografare la cintura lui vi chiederà di fare una corsa fino alla barca del lago del parco il suo tempo è di 2 minuti è molto difficile io ho fatto massimo 1 minuto e 59 secondi.

Come far diventare le armi più forti: Quando vi trovate ad affrontare labirinti difficili e le vostre armi non sono abbastanza forti dovete potenziarle. Quando arriverete al punto in cui le armi non si trasformeranno più, comprate nel futuro di Sindain le monete da spettralizzare per le armi. Le monete più forti sono:

-Moneta brigante: ruba oggetti utili al nemico

-Moneta velenosa: avvelena il nemico e lo sconfigge più facilmente

-Moneta eterna: ti guarisce la salute quando ti trovi nei labirinti

-Moneta tempo: paralizza in nemici per un breve arco di tempo

-Moneta prospera: aumenta il denaro lasciato cadere dai nemici una volta sconfitti

NB: per sintetizzare queste monete servono 1 punto sintesi ciascuna.

Dove trovare la bomba più potente del gioco: Una volta che avete completato tutti i livelli tornate a Vallecatini e andate da Morton (negozio di fronte a quello di Cedric) e tra gli oggetti che vi vende troverete delle bombe che costano ben 3500 gilda l’una, ma fidatevi, ne vale la pena comprarla! Infatti usate nei labirinti infliggerete ben 500 punti danno al nemico! (quindi li sconfigge quasi sempre con un solo colpo).

Vi sembra difficile affrontare i labirinti?: Se avete difficoltà a superare i labirinti (soprattutto quelli di livello alto) seguite il mio consiglio: quando avete completato Venetium, andate da Pau (coniglio che si trova nella caverna a Venetium) e dategli una carota (in questo modo si unirà al vostro gruppo). Raggiungetelo sul treno e portatelo con voi nei labirinti: come abilità vi indicherà il mostro che ha la chiave (in questo modo non dovete più battere tutti i mostri ma solo quello che ha la chiave che serve per passare al labirinto successivo). In più come altra abilità Pau vi farà comparire la mappa.

Abiti e accessori per Monica: Se volete acquistare vestiti e accessori per Monica come ad esempio stivali e ornamenti per capelli, quando avete l’opportunità di portare persone sul treno andate da Mina (entrata del municipio) fate quello che vi chiede e da lei potrete comprare un nuovo vestito per Monica e tre tipi di stivali. Se volete avere nuovi ornamenti per capelli (sempre di Monica) andate da Corinne (casa affianco a quella di Max con le zucche) fate quello che vi chiede e quando sarà sul treno vi venderà ornamenti veramente carini per Monica.

Molti dei personaggi da far venire sul treno con voi: -Rufio(parco di vallecatini): fotografa la luna

-Fabio(parco di vallecatini): pesca un Nonky da 60 cm o più.

-Don Bruno(chiesa di Vallecatini):risolvi l’indovinello delle candele

-Sindaco Need(municipio):inserisci il codice segreto 2112

-Dottor Dell: andate a trovarlo quando raggiungete Valle dell’Equilibrio

-Mina (entrata del municipio): vincete 10 gare a spheda nei labirinti

-Adel(casa vicino a quella di Max).fotografate un himarra nei labirinti

-Milane(negozio di armi a Vallecatini):trasformate per ben due volte il Gladio.

Dove trovare il dottore per la ragazza della valle dell’equilibrio: Quando arriverete nella valle dell’equilibrio, ed entrate nella casetta “del gufo” dovrete trovare un medico per la piccola malata.

A quel punto andate a Vallecatini, e recatevi alla casa del dottore, che si trova alla fine del sentiero che passa a sinistra della chiesa. Entrate nel suo studio e parlateci.

Come costruire l’acquario: Costruire l’acquario è molto importante perché in esso potete allevare i vostri pesci e potenziarli per farli partecipare ai tornei di Vallecatini. Per costruire l’acquario dovete fotografare: finestra-scatola in legno-fontana (tutti oggetti che trovate a Vallecatini).

Tanti scoop da fare con Max: Quelli che trovate di seguito sono le cose che dovrete fotografare con Max per fare dei scoop (che vi serviranno per prendere dei premi che vi darà Donny):

- Ivanoff rotolante:fotografate il mostro di roccia rotolante che trovate nei labirinti di Valle dell’Equilibrio mentre ruota.

- Attacco del Robot claw:fotografate il boss nei labirinti del Canale sotterraneo mentre dagli occhi spara i missili.

- Stelo di Lafrescia:quando vi trovate ad affrontare il boss dei labirinti di Sindain, quando compare il fiore gigante su cui dovete salire, fotografate il filo bianco che Max e Monica useranno per salire sul fiore

- Farfalle unificate!:mentre combattete il boss dei labirinti di Sindain, fotografate le farfalle mentre si unificano.

- Linda la temeraria: fotografate il grande elefante (labirinti del canale sotterraneo) mentre si alza sulle gambe posteriori

- Escavatore volante:fotografate la talpide quando dal terreno salta per attaccarvi.

Portare Claire sul treno: Per portare Claire(la ragazza che abita nella casa vicino a Max a Vallecatini)sul treno insieme a voi, dovete fotografare Himarra, il mostro a forma di fiore con i petali gialli che trovate nei primi livelli del secondo piano. Una volta fotografato andate da lei e automaticamente verrà con voi.

Scoop fantasma: Per fotografare il sovrano del laghetto bisogna fotografare il lago di Vallecatini in una notte nebbiosa, mentre per il fantasma di desolandia bisogna fotografare la sorgente sempre di notte e con la nebbia .

Sconfiggere Mimics: Ecco come battere Mimics e tutti quei nemici che ti attaccano caricandoti. Tieni premuto il tasto R1 quindi X per afferrarli e lanciarli contro un muro o contro altri mostri stordendoli. Questa tecnica funzione benissimo con i Mimics, anche se è meglio affrontarli da dietro, e contro i Gemrons.

Risparmiare il carburante per il Robomobile: Nei dungeon dove è richiesta, come missione speciale, di usare solo il Robomobile per ottenere una medaglia, basta muoversi per tutta l’area nei panni di Max e passare, premendo il tasto L3, al robot, solo poco prima di una battaglia.

Preservare i soldi: Quando scappi da un dungeon perdi tutti i soldi, ma se prima parli con Conda e compri molti lingotti d’oro il tuo denaro riuscirai a portarlo con te poichè questi preziosi oggetti non spariscono dal tuo inventario e li puoi rivendere allo stesso prezzo d’acquisto.

Bombe: Non appena puoi disporre di un terzo membro all’interno del tuo party, vai da Erik e fatti fare delle bombe, quindi cambialo con un altro personaggio e vai in battaglia. Al tuo ritorno Erik dovrebbe aver recuperato i suoi punti abilità per ottenere nuove bombe che potrai anche vendere per guadagnare un po’ di soldi.

Vi sembra difficile la miniera di Zelmite?: no problem, perchè grazie al trucchetto dei soldi con la canna da pesca, al capitolo 8 sarà un giochetto da ragazzi potenziare le vostre armi al massimo per far fronte ai mostri della miniera. Infatti dal cap. 8 potrete comprare da morton tutte le pietre di superpotenziamento come i Diamanti!!!

Queste costano ben 30000 gilda ma col trucco dei soldi a guadagnarli non ci vuole molto. questi diamanti vi servono:

per creare la polvere potenziante col comando crea. per inventarla serve:

Sedia del Sole, Tavolo del sole, Il sole.

La sedia e il tavolo si trovano nel cap. 7, nella stanza dove dovrete posare il fiore. Il sole si può trovare facilmente invece (basta fotografare il sole).

Per crearla servono:

x1 Superbomba, x1 Diamante, x1 Moneta esperienza.

Tutte le potrete comprare da morton. Dopo aver creato una buona scorta di polveri potenzianti usatele per innalzare il livello delle vostre armi (e di conseguenza per avere dei punti spettralizzazzione in più). Quindi compratevi una buona scorta di diamanti e spettralizzateli per potenziare le vostre armi. Pensate che i diamanti innalzano tutti i parametri di 5 punti tranne quello di Distruzione che ne alza di 10.

Magari per non sprecare i diamanti, appena avete l’opportunità di potenziare la vostra arma con una più potente fatelo.

Ricordo che il valore attacco può essere infinito (credo che si fermi a 999 ma non ne sono sicuro) mentre gli altri parametri si fermano a 250 tranne la robustezza che arriva a 99.

Con questi parametri, sconfiggere i mostri alla miniera sarà una passeggiata al parco.

Sono riuscito addirittura a fare il record Tempo aprendo anche tutti gli scrigni (e quindi sprecando tempo).

Molte delle invenzioni da creare con le foto: Frigorifero – Generatore piccolo – Semaforo

Fontana – Barile – Fungo

Costruttore – Stoffa – Scala

Ruota – Auto – Carretto

Fiume – Cisterna – Cestino dei rifiuti

Farina – Insegna forno Polly – Focolare

Scatola in legno – Mmm ! Jurak – Albero di Yorda

Ariete alla carica – Albero – Erba

Ruota – Treno merci – Presa d’aria

Cintura – Luna – Scudo

Fontana – Finestra – Scatola in legno

Palo – Corna di daino – Robot da lavoro

Orologio – Sole mattutino – Occhio Jurak

Sistema 5WP2 – Cintura – Auto

Emblema Sacro – Insegna clinica Dell – Letto

Emblema Sacro – Scritti del Santo – Mmm ! Jurak

Attacco Robot Clown – Tubo – Parasole

Cascata – Bucato – Palma

Vernici – Tazza – Parasole

Orologio – Riserva d’oro – Vetrina

Palo – Costruttore – Roccia

Barile – Albero – Cintura

Trombetta – Fontana – Albero

Fontana – Cascata – Bottiglia

Bottiglia – Insegna clinica Dell – Pozzo

Arma – Barile – Luce Mezzaluna

Scatola in legno – Fungo – Insegna girevole

Bidone del latte – Comignolo – Tuboscopio

Bottiglia – Lanterna cinese – Re Mardan

Pesce – Fiume – Stelo di Lafrescia

Barile – Palo – Robot da lavoro

Pala del mulino – Ventola – Carretto

Cestino dei rifiuti – Magazzino – Cassetta delle lettere

Ventola – Mulino a vento – Autolettore libro

Telescopio – Insegna negozio Cedric – Luce mezzaluna

Corno – Braccio da lavoro – Elettrosesamo

Vaso – Tubo energetico – Generatore

Candela – Carbone – Uovo

Fontana rilassante – Casa del fuoco – Candela

Riserva d’oro – Attrezzatura da lavoro – Fanale

Geyser – Barile – Tubo energetico

Martello – Altare Gemma Terra – Comignolo

Drago in fuga – Fucile – Ventola

Il Sole – La Luna – Elettrosesamo

Il Sole – Lampione – Altare Gemma Fuoco

Sedia del Sole – Tavolo del Sole – Il Sole

Arma – Colonna Lunare – Corna di daino

Tubo energetico – Lanterna blu – La leggenda della Luna

Ventola – Mulino a vento – Telescopio

Paznos – Figura – Vergine di ferro

Banderuola – Cintura – Pala del mulino

Braccio potente – Paznos – Latta

Martello – Braccio da lavoro – Palo

Insegna negozio d’armi – Vaso – Candela

La Luna – Cristallolunare – Fontana

Fucile – Mulino a vento – Propulsore

Bottiglia – Emblema Sacro – Il Sole

Telefono – Fontana – Albero

Cascata – Bucato – Sovrano del laghetto

Costruttore – Roccia – Lampada Stellare

Robot vecchio stile – Botola – Palo

Attacco del Robot Clown – Uovo – Squama

Attacco del Robot Clown – Parasole – Squama

Costruttore – Cristallolunare – Palo

Barile – Fontana – Pozzo

Barile – Cascata – Cisterna

Barile – Braccio da lavoro – Bandiera

Fontana – Simbolo Lab-Lunatica – Scatola in legno

Barile – Sputafuoco – Filtro dell’aria

Attacco del Robot Clown – Vernici – Braccio potente

Corna di daino – Generatore – Riserva d’oro

Generatore – Il Sole – Trombetta

Drago in fuga – Arma – Gru da lavoro

Altare Gemma Vento – Propulsore – Latta

Altare Gemma Fuoco – Riserva d’oro – Monte Gundor

Corna di daino – Fiordisole – Braccio da lavoro

Tubo energetico – Ixion – Luce mezzaluna

Tubo energetico – Fontana rilassante – Fanale

Lanterna Blu – Tubo energetico – La Leggenda della Luna

Colonna lunare – Il Sole – Stufa

Indovinello del sindaco: Quando vi trovate a dover scoprire la password segreta della cassaforte del sindaco,il codice segreto è: 2112.

Come trovare oggetti rari e costosi: Quando siete nei vari livelli, sollevate le rocce che si trovano sul terreno e rompetele (non addosso ai mostri). In questo modo potrete trovare oggetti rari e costosi come ad esempio “benzina robotmobile” oppure “polvere riparatrice”.

Soldi facili: Questo trucco richiede un po’ di tempo ma ne vale la pena. Innanzitutto dovete avere la canna da pesca artificiale e almeno due quantità di una delle quattro esce artificiali. Equipaggiate la canna da pesca artificiale e mettetegli una esca artificiale (si possono comprare da Olivie, la piccola firbit che si può portare nel treno con voi), poi aprite il menu dei suoi parametri (Stato). Nell’inventario dovreste avere un altra esca (che ricordo deve essere uguale a quella messa all’amo). Ora, sempre con la schermatadei parametri della canna aperta premete X nell’esca dell’inventario e poi mettete “metti esca art.”. Se vedete l’esca nell’amo ora noterete che ne avrete 2 più una nell’inventario. Continuate nel modo sopra descritto fino ad averne 999 nell’amo in modo da fabbricare nuove esce gratis. Ovviamente poi le prendete dall’amo e le rimettete nell’inventario in modo da avere 999 unità di quell’esca da rivendere poi a ben 150 Gilda l’una!!! Fate un po’ i conti.

Potenziare il robot mobile velocemente: per potenziare il robot mobile, accumulate punti esperienza durante un combattimento sia con Max, sia con Monica. Una volta ucciso il mostro, cambiate personaggio e utilizzate il robot mobile per raccogliere tutti i punti esperienza. Una volta raggiunta la quantità sufficiente andate da Cedric e scambiateli per un nuovo accessorio che potenzierà il vostro robot.

Come ottenere un nuovo vestito per Monica: una volta completati tutti i labirinti della terza zona, andate nel futuro (con il portale rosso)e andate nel negozio di accessori dove vendono la clessidra del tempo. Lì troverete un nuovo abito per Monica ed altri accessori utili.

Come ottenere facilmente le armi più potenti del gioco: bisogna vincere 40 medaglie (nei vari labirinti) per arma. andate dal sindaco (nel treno) e scambiatele con il coupon cambia-nome.

aprite l’inventario degli oggetti e scegliete una qualsiasi arma.

se aprite il menù a tendina dell’arma vedrete che si è aggiunta l’opzione cambia nome.

se si sceglie questa opzione e si digita il nome corretto, l’arma si trasforma automaticamente in quella scelta con i relativi parametri di potenza.

per Max – mano dx LEGGENDA

- mano sx Supernova

per Monica – mano dx Re dell’Isola

- mano sx Amore

i nomi devono essere digitati rispettando maiuscole, minuscole e spazi.

da senior50.

Indovinello delle candele: premete X davanti alla Prima a sinistra, Terza a destra, Quinta a sinistra e Ultima a destra.

Un modo per sconfiggere il Boss Finale nella miniera di Zelmite: Usate Max con una pistola con attacco 300, evitate i mini geni e sparate al bersaglio principale usando Bevande Energetiche a tempesta. In alternativa si può usare anche il bracciale di Monica, ma visto che l’avreste recuperata da poco difficilmente avrà armi tanto potenti.

Come ottenere le medaglie per trasformarsi in mostro: Tirare i Porta-dono con: Ratto delle fogne: 3 Formaggi

Rana: 3 Battan

Lady Ragno: 3 Lingotti d’oro

Folletto: 3 Pesche Appiccicose

Soldato Scheletro: Uccidetelo con l’Acqua Santa

Gemron del Vento: 3 Elementi vento

Statua: 3 Rocce Granitiche

Bombardiere: Uccidetelo con le bombe

Diamante, S.Diamante, R.Diamante: 3 Diamanti.

Potenziamento Veloce: Andate in un dungeon di livello alto, sconfiggete i mostri con le vostre armi più forti, e poi quando compaiono i punti esperienza, scambiate l’arma forte con quella che volete potenziare o far salire di livello, essendo in una dungeon di livello elevato all’arma arriverà un grande quantitativo di esperienza.