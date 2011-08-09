Trucchi Dark Cloud





Attenti alla spada Zeus: la spada Zeus è la spada più forte del gioco perchè la sua potenza può arrivare fino a 999 invece le altre statistiche fino al 99. ha un difetto pero più la spada cresce di livello più si consumera facilmente quindi state attenti e preparatevi le polveri autoriparatrici.

Spade Malvagie: Potenziate lo spadino d’osso fino a trasformarlo nella “malvagia”dopo di essa ogni successiva trasformazione sarà una spada malvagia,dopo una lunga serie di trasformazioni potrete avere la spada vampiro e quindi la nuvola oscura e la settimo cielo. La spada serpente che diventa 7° cielo: E’ abbastanza semplice: si prende la spada serpente (te la dà l’ albero prima di combattere il serpentone), che è invulnerabile per un poco. Poi, quando è ancora bella che invulnerabile, la si potenzia (CONSIGLIO PRESSO NOLUN) fino a quando non si può trasformare. Poi la si trasforma in nuvola oscura, poi in spada vampira, poi c’è un’altra trasformazione che non ricordo (mi pare la spada della luna) e alla fine c’è la 7° cielo. Potentissima e vi sarà molto utile nelle gallerie del tempo e dopo.

Settimo cielo: Per ottenere quest’arma, una delle 5 armi più forti del gioco, bisogna avere l’arma Nuvola Oscura e potenziarla con attacco, forza magica, Fuoco, Fulmine e Scaccianonmorti.

Nuvola Oscura: Per ottenere quest’arma devastante,che porta ai limiti le sue statistiche Resistenza e Agilità, bisogna trasformarla dall’Arca Valorosa.

Arca Valorosa: Per ottenere questa fortissima arma, è necessario potenziare la Spada Antica e successivamente trasformarla: si trasformerà nell’Arca Valorosa.

Spada Antica: Per ottenere questa forte spada, dovete potenziare la spada di sabbia e la Spada Antica sarà vostra.

Pietra speciale: delle molte pietre che si possono usare per potenziare le armi, c’è anche il Diamante( il piu raro). Questa pietra è diversa dalle altre: Potenzia di 5 punti le statistiche di danneggiamento dei vari tipi di mostri!

Premi a Bracconiria: Se nella ricostruzione di bracconiria completate le richieste dei cittadini al 100%, lo Spirito degli alberi donerà una polvere potenziante a Toan(rarissima e utilissima per potenziare le armi oppure da vendere per 500!) e donerà a Goro l’arma di suo padre, una potentissima ascia.

Armi a reginia: nella ricostruzione di Reginia, fate in modo di avere già Ruby (premio evento ‘casa di King’) come alleata, quando completate il negozio di Jack (armi). Una volta attivato l’evento ‘negozio di Jack’ andateci dentro e non vi darà alcun premio. Ma se avrete Ruby con voi riceverete un ‘martello del riccone’ per Goro ed un ‘anello di platino’ per Ruby.

Mardan Garayan: Certe notti a Muska Racka pescate con la mela velenosa e raramente un pesce abboccherà, esso vi dà da 100 fino a più di 200 punti-pesca e quando nei labirinti troverete degli scrigni con delle armi il Mardan Garayan vi indicherà la strada giusta per non essere avvelenato, maledetto o ricevere un’esplosione.

Spada di Macho: Completate tutte le richieste degli abitanti a Reginia e come premio lo sceriffo vi darà la spada di macho.

Demon Shaft dungeon: Completate il gioco e salvate per sbloccare il Demon Shaft. Esso sara’ selezionabile nella mappa “Go To Other Areas” (vai nelle altre aree). Il Demon Shaft e’ un castello estremamente difficile con 100 piani.

Attraversate una citta’ piu’ velocemente: Se volete raggiungere un posto in modalita’ walk (camminata) piu’ velocemente, entrate nella modalita’ di edit. Spostate il puntatore verso la vostra destinazione e uscite dalla modalita’ edit.

Ultimate weapons: usate il comando Build-Up invece di Status Break per avere le armi migliori nel gioco. Status Breaking vi portera’ via il 40% della potenza delle vostre armi.

Gemme: Eccovi una lista di gemme (arma che permette di fare piu’ cose) e il loro effetto: Garnet: +10 Animal, +10 Rock, +10 Fire, +5 Attack

Pearl: +10 Undead, +10 Thunder, +10 Endurance

Ruby: +10 Mimic, +10 Fire, +10 Speed

Sapphire: +10 Flying, +10 Wind, +10 Magic

Amethyst: +10 Mage, +10 Dino, +10 Ice

Opal: +10 Mage, +10 Steel, +10 Endurance

Peridot: +10 Plant, +10 Animal, +10 Holy, +5 Attack

Aquamarine: +10 Sea, +10 Flying, +10 Ice

Topaz: +10 Undead, +10 Flying, +10 Speed, +5 Attack

Turquoise: +10 Rock, +10 Mimic, +10 Ice

Emerald: +10 Dino, +10 Plant, +10 Magic

Diamond: + 5 vs. Tutte le creature, Extra +5 vs. Steel.

La seconda spada più potente del gioco: Potenziate la spada del cavaliere fino al livello 5 e trasformatela. Si trasformerà in una spada ancora più potente.

Come ottenere armi molto forti: Per avere armi molto forti dovete recarvi nei labirinti extra (potete recarvi in questi piani attraverso dei passaggi che si trovano nei labirinti) e aprire gli scrigni. Molte volte trovate oggetti di poco valore, ma altre volte trovate oggetti rarissimi come ad esempio la polvere potenziante (che vi serve per potenziare le armi e renderle più forti!).

Una delle spade più forti del gioco: Una spada molto potente è la spada serpente, (ci vuole molto per potenziarla però ne vale la pena!). La spada serpente la potete ottenere a Bracconiria (ci dovete sconfiggere il Serpente). Una volta ottenuta potenziatela nei vari livelli e trasformatela.

Dove trovare un’esca-spina: Per trovare un’esca-spina (che potrete vendere per ricavare soldi oppure utilizzare per pescare) andate a Nolun dal sindaco. Dopo averci parlato voltatevi a sinistra e troverete una porta. Apritela e troverete un’esca-spina!

Come sconfiggere i boss più facilmente: Per sconfiggere i boss in maniera più semplice,andate in un qualunque negozio e comprate tante bombe. Attivatele e quando vi trovate ad affrontare i boss sconfiggeteli lanciandogliele. (Vengono uccisi molto più facilmente!!).

Dove trovare oggetti veramente rari: Nei labirinti vi capiterà di incontrare un ingresso che porta a un Piano Posteriore. Si tratta di zone in cui potete trovare oggetti rari che non si trovano in nessun altro luogo. Per poter accedere ad un Piano Posteriore occorre un oggetto speciale che non è necessariamente nel piano in cui ti trovi ma anche nei piani precedenti. Molti degli oggetti rari sono: polvere potenziante, diamante, perla, zaffiro, rubino, ecc …

Gemme facili: Questo può essere fatto ogni volta che entrate in un duello. Per ottenere una gemma dovete prendere una valutazione eccellente nel duello. Per questo dovete fare tutte le mosse nella zona più chiara del visualizzatore del duello. Queste gemme sono veramente interessanti e si possono anche vendere per 600g ognuna.

Salva la vita!: Per sicurezza tenete sempre una polvere di guarigione tra gli oggetti attivi,così se sarete in fin di vita (e quindi incapaci di combattere)ne riguadagnerete la metà. potete comprarla in molti negozi in ogni città.

Colpo speciale: portate a termine tutte le richieste a Nolun e come premio la bestia sacra vi insegnerà un colpo devastante.

Invulnerabilità temporanea: Se date una pozione energetica al vostro personaggio,avrete invulnerabilità temporanea da attacchi a distanza e non diretti. In questo metodo potete battere anche il genio oscuro,nel momento in cui vi lancia colpi d’aria,sarete invulnerabili.

Trovare presto una borraccia: A Nolun (primo villaggio)dopo che avete completato i primi tre piani del labirinto andate a casa del sindaco, guardate sul suo letto ed ecco una borraccia.

Spada del sole: A Goccia d’oro vi daranno la spada del sole (molto potente) che trasformandola più volte diventa la spada di Zeus. E’ una delle spade più forti del gioco, ve lo posso assicurare!

Non vuoi che la tua invincibile arma si rompi?: Tenete per sicurezza SEMPRE negli oggetti attivi una polvere autoriparatrice per far si che se non riparata non si rompa (si può comprare in ogni città).

La spada più potente del gioco: Per ottenerla basta finire i 100 piani del Demon Shaft e battere il cavaliere nero,a questo punto scomparirà lasciandosi alle spalle l’arma più forte del gioco.

Come camminare più velocemente: comprare o la piuma di Dran a un qualsiasi negozio e metterla negli oggetti attivi. Quindi per usarla premete quadrato. O invece per camminare più velocemente premete quando state nella città select e poi andate dove volete con il cursore, ma attenzione in alcuni punti il cursore quando ci andate apparirà in rosso.

Livelli nascosti a Reginia: nel livello del mare(mi sfugge il nome) per entrare nella parte posteriore nascosta dove si trovano gemme, armi e (purtroppo) mostri più forti (meglio non cercare di batterli) bisogna andare dal venditore di pesce ,comprare un pesce blu e mettere vicino 2 blocchi di ghiaccio…. appena siete sotto, nel livello, mettetelo nell’ acqua.

Cambiamenti di stato: mentre si è in stato “energia” tutte le creature o i forzieri non potranno avvelenarvi/maledirvi/appicciosagginarvi e, passando nei cerchi energetici guarirete.