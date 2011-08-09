Trucchi Destroy All Humans





Sbloccabili: Zap-O-Matic – Completa 0% del gioco.

Modulo Propulsore – Completa 0% del gioco.

Raggio Mortale – Completa 1% del gioco.

Raggio Disgregatore – Completa 10% del gioco.

Detonatore A Ioni – Completa 14% del gioco.

Raggio Sonico – Completa 16% del gioco.

Decostruttore – Completa 26% del gioco.

Resetta il segnalatore di allerta: Metti il gioco in pausa poi tieni premuto L2 e premi R2, destra, R2, R1, quadrato, destra . Se hai inserito il codice correttamente apparirà un messaggio di conferma.

Massimo segnalatore di allerta: Metti il gioco in pausa poi tieni premuto L2 e premi destra, quadrato, R2, R1, destra, R2. Se hai inserito il codice correttamente apparirà un messaggio.

Più DNA da Brain Extractions: Per guadagnare DNA addizionale dal Brain Extractions, completate tutto delle missioni principali. Esempio: Invece di guadagnare 10 DNA, guadagnerete 15 DNA.

D.N.A. Extra: Durante un’ invasione premere R2 per scorrere le armi disponibili e , arrivati alla Sonda Anale , tenere premuto R1 per caricare l’ arma e , nel momento in cui l ‘ arma è caricata al massimo , mirare un umano e rilasciare R1 . Partirà una fortissima Sonda che farà correre gli umani e gli farà esplodere la testa facendogli uscire più del D.N.A normale ( Con I Cittadini Non Funziona Ed Alcune Volte I Majestic E Gli Uomini Radioattivi Resistono ) .

Sblocca tutto dal laboratorio di Pox: Metti il gioco in pausa sulla Mothership, tieni premuto L2 e poi premi quadrato, cerchio, sinistra, Sinistra, cerchio, quadrato. Se hai inserito il codice correttamente apparirà un messaggio di conferma.

Sbloccare Art of the Furon: Collezionate tutte le Probes in Santa Modesta.

Sbloccare Evolution of an Alien: Collezionate tutte le Probes in Turnipseed Farm.

Piede di siluette: dopo la missione della bomba atomica, quando tornerete al sito dell’esplosione,nel primo degli hangar distrutti,troverete un oggetto molto rande,indistruttibile,bianco. se lo andrete a confrontare, è esattamente il piede del robot finale di siluette.

Sbloccare Face of the Enemy: Collezionate tutte le Probes nell’Area 42.

Sbloccare Pathetic Humans!: Collezionate tutte le Probes nell’Union Town.

Mind Infinito: Durante il gioco tenete premuto L2 e premete R1, R2, cerchio, destra, R2, cerchio.

Munizioni Infinite: Durante il gioco tenete premuto L2 e premete sinistra, cerchio, R2, destra, R1, quadrato.

Sbloccare Blue Book: Saucer Blueprints: Collezionate tutte le Probes in Rockwell.

Migliora il D.N.A: Nel menù principale della Mothership, tieni premuto L2 e poi premi R1, R1, R2, R2, sinistra, destra, sinistra, destra, R2, R1. Se hai inserito il codice correttamente apparirà un messaggio di conferma.

La bomba atomica: nel livello della bomba atomica per nessun motivo bisogna sparargli e se la solleverete e la appoggerete anche leggermente, salterà e verrete uccisi dunque attenti e non fate i furbi con il codice vita infinita perchè morirete lo stesso.

Potenziamenti: vai alla nave spaziale, metti in pausa il gioco e tenendo premuto L2 premi: quadrato, cerchio, sinistra, sinistra, cerchio, quadrato.(i potenziamenti per le armi che hai saranno disponibili nel laboratorio Pox).

Invincibilità: metti in pausa e tenendo premuto L2 schiaccia: quadrato, cerchio, sinistra, sinistra, cerchio, quadrato.

Potere mentale infinito: metti in pausa e tenendo premuto L2 schiaccia: R1, R2, cerchio, sinistra, R2, cerchio.

Poteri mentali illimitati: Mettere il gioco in pausa, tenere premuto L2 e premere sinistra, cerchio, R2, destra, R1. Rilasciare L2 e il trucco verrà attivato.

Modalità Disco Volante: L3 – - Avanza / Indietreggia / Spostati lateralmente

R3 – - Gira a sinistra / destra

R1 – - Spara

R2 – - Scorri armi disponibili

Start – - Pausa.

Tutti gli upgrade per le armi: Durante il gioco e all’interno dell’astronave madre tenete premuto L2 e premete quadrato, cerchio, sinistra, sinistra, cerchio, quadrato(saranno disponibili per le armi in vostro possesso nel Pox’s lab).

Modalità Alieno: L3 – - Cammina / Corri .

R3 – - Sposta nemico / Oggetto su e giu ( In modalità PK ) .

X – - Salta .

X quindi X ( Senza rilasciare ) – - Attiva propulsore .

Cerchio – - Holobob .

R1 – - Spara .

R2 – - Scorri armi disponibili .

L1 ( senza rilasciare ) – - Attiva abilità .

L1 ( senza rilasciare ) + triangolo – - Modalità psicokinesi .

L1 ( senza rilasciare ) + ( triangolo 2 volte ) – - Lancia oggetto / Nemico in modalità PK .

L1 + X ( senza rilasciare ) – - Scansione corteccia .

L1 + quadrato – - Avvicina oggetto / Nemico a Crypto in modalità PK .

L1 + cerchio – - Allontana oggetto / Nemico da Crypto in modalità PK .

L1 + cerchio ( senza rilasciare ) – - Estrai corteccia celebrale .

L1 + quadrato ( senza rilasciare ) – - Ipnodemolitore ( Ipnosi ) .

start – - Pausa .