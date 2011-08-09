Trucchi Dynasty Warrior 5





Arma finale di Sun Quan: Battaglia di Chi Bi: Uccidete Wang Lang per liberare il ponte; uccidete Cai Mao per liberare l’altro ponte. Aiutate Huang Gai a cominciare l’attacco incendiario e aiutate Zhuge Liang nella preghiera; dopo tutto ciò riceverete il messaggio della 4^ arma.



Arma finale di Lu Bu: Battaglia di Chang Shan: attendete il punto in cui Yuan Shao afferma di non fidarsi di voi, quindi fate 1000 uccisioni prima che Liu Bei muoia.



Arma finale di Guan Yu: Tutte le armi finali si possono prendere solo in modalità hard. Battaglia di Fan Castle: uccidete Yue Jin e Niu Jin prima che Fan Castle venga sommerso, quindi attendete l’attacco acquatico.

Arma finale di Taishi Ci: Battaglia di Wu Jun: Inseguite Sun Quan nel forte e uccidetelo… poi arriverà Zhou Tai: uccidetelo.



Arma finale di Pang De: Battaglia del Mt. Ding Jun: uccidete tutti i generali meno Liu Bei e Fa Zheng prima che Cao Cao arrivi… Huang Zhong va ucciso per ultimo.



Arma finale di Xiahou Dun: Battaglia del Fan Castle: uccidete Guan Ping per prevenire l’attacco acquatico.



Arma finale di Zhang He: Battaglia di Jie Ting: circondate Ma Su e uccidetelo quando dice di volersi ritirare al Main Camp.



Arma finale di Ling Tong: Battaglia di He Fei: uccidete Zhang Liao 4 volte.



Arma finale di Lu Meng: Battaglia del Fan Castle: fate ribellare Mi Fang e Fu Shi Ren dopo che voi e Lu Xun parlate del morale; quindi uccidete gli ufficiali dei due rinforzi che arrivano al Main Camp nemico e uccidete Zhang Fei e Zhang Bao. Tutto questo va fatto senza che Xu Huang, Mi Fang e Fu Shi Ren vengano uccisi.



Arma finale di Gan Ning: Battaglia di Xia Kou: uccidete Ling Cao e Ling Tong… 1 consiglio: uccidete prima Ling Tong.



Arma finale di Dian Wei: Battaglia del Wan Castle: incontratevi con Cao Cao, uccidete Hu Che Er e Jia Xu quindi uccidete 10 Task Leaders senza farne passare alcuno.



Arma finale di Zhuge Liang: Battaglia di Tian Shui: Occupate An Ding e Nan An, quindi aspettate il punto in cui rilasciate Xiahou Mao. Andate vicino al Tian Shui Castle e Jiang Wei proverà a tornare al castello; fermatelo uccidendolo.



Arma finale di Lu Xun: Battaglia del Bai Di Castle: uccidete Ma Chao e Jiang Wei prima che Yue Ying arrivi. Un avvertimento: Yue Ying arriva quando muore Xing Cai o quando entrate nel castello.

Arma finale di Zhu Rong: Invasione di Nan Zhong-Attendete finchè le truppe degli elefanti non caricano il main camp nemico quindi uccidete Gan Ning e Jian Qin.



Arma finale di Zhang Jiao: Ribellione degli Yellow Turban-Aiutate Zhang Man Chang, Zhang Liang e Zhang Bao con i loro attacchi magici, tutti i vostri alleati compresi Cao Cao e Sun Jian posseduti devono rimanere in vita.

Arma finale jiang wei: Battaglia Tian Sui:esercito wei.”non dovete uccidere nessun ufficiale e dovete aspettare che il vostro comandante decida di scappare cosa che farà quando i castelli saranno sconfitti e dovete uccidere come primo ufficiale Gao Xiong che arriverà a sud est della mappa quando il vostro comandante inizia a scappare dalla fortezza…una volta ucciso Gao xiong apparirà il forziere contenente l’arma. RICORDATE CHE NON DOVETE UCCIDERE NESSUN UFFICIALE FINO A QUANDO NON UCCIDETE GAO XIONG.



Arma finale di Yuan Shao: Guan Du- Fate in modo che il morale di Cao Cao arrivi abbastanza in basso da far aprire i portoni mantenendo in vita Yan Liang e Wen Chou.



Arma finale di Zhou Tai: Battaglia di Yi Ling: Battete Zhao Yun prima dell’attacco incendiario quindi scortate Zhu Ran per assicurarvi che il piano vada in porto: a quel punto riceverete il messaggio.

Arma finale di Xiao Qiao: Battaglia della Provincia Jing: Uccidete Cai Mao e Lu Gong prima che Sun Jian caschi nella trappola.



Gemme sbloccabili: Shadow Orb – fare Battaglia di Wu Zhang Plains – esercito Wei: sconfiggere Jiang Wei mentre Zhuge Liang è ancora in vita .

Light Orb – fare Battaglia di Wu Zhang Plains – esercito Shu: sconfiggere Cao Ren, Zhen Ji e Xu Zhu entro i primi 5 minuti dall’ inizio dello scontro .

Fire Orb – fare Battaglia di Shui Gate – esercito alleato: sconfiggere 200 nemici entro 2 minuti dall’ inizio dello scontro .

Ice Orb – fare Battaglia di Du – esercito Yuan Shao: sconfiggere Cao Pi entro i primi 4 minuti dall’ inizio dello scontro.

Selle Sbloccabili: Bardatura elefante – fare Battaglia di Nan Zhong – esercito Nanman: non far penetrare il nemico nel quartier generale, salvare Wu King Duosi e King Mulu.

Bardatura Hex Mark – fare Battaglia di Cheng Du – esercito Liu Bei: sconfiggere Zhang Ren entro un minuto da quando tende l’ imboscata.

Bardatura Red Hare – fare Battaglia di Chang Shan – esercito Yuan Shao: dopo aver sconfitto Liu Bei, Guan Yu o Zhang Fei, sconfiggere gli altri due entro un minuto.

Bardatura Shadow – fare Battaglia di Liang Province – esercito alleato: sconfiggere sia Zhang Ji che Hu Zhen entro 45 secondi dalla loro comparsa.

Bardatura Storm – fare Battaglia di Guan Du – esercito Cao Cao: sconfiggere Yan Liang e Wen Chou entro 5 minuti dall’ inizio dello scontro.

Oggetti sbloccabili: Arms Guards – Battaglia di Si Shui Gate – esercito Dong Zhuo: sconfiggere Sun Jian prima che arrivi Cao Cao con i rinforzi.

Demon Band – fare Battaglia di Xi Liang – esercito Yellow Turban: sconfiggere Ma Chao entro 3 minuti dalla sua apparizione.

Art of War – Battaglia di Chi Bi – esercito Cao Cao: sconfiggere Zhuge Liang quando inizia la ritirata.

Bodyguard Manual – Fuga di Guan Yu – esercito Guan Yu: sconfiggere Zhang Liao e Xu Huang.

Wind Scroll Battaglia di He Fei Castle – esercito Wu: sconfiggere Cao Ren entro 5 minuti.

Green Scroll – Scegliere le forze Shu nella battaglia di Jia Ting: sconfiggere Xu Zhu e Sima Yi in meno di 3 minuti.

Serpent Earrings – Scegliere le forze Wu nella battaglia di He Fei: sconfiggere Xu Huang e Xiaohuo Dun in meno di un minuto dalla loro comparsa.

Survival Guide – Scegliere le forze Dong Zhuo nella battaglia di Hu Lao Gate: sconfiggere Cao Cao, Liu Bei, Sun Jian e Gogngsun Zan.

Tribal Remedy – scegliere le forze Wei nella battaglia di He Fei Castle: sconfiggere Jiang Qin, Pan Zhong, Sun Shao e distuggere gli arieti.

Way of Musou – Scegliere le forze Shu nella battaglia di Mt. Ding Jun: sconfiggere Xiaohou Yuan prima dell’ arrivo di Cao Cao.

Fire Arrow – fare Battaglia di Ji Provence – esercito Yuan Shao: dopo aver sconfitto Zhang Bao e Zhang Liang andare a sconfiggere Pei Yuan Shao.

Personaggi sbloccabili: Cao Cao: completate 4 volte il Wei musou mode

Cao Ren: completate il mousou mode di Cao Pi .

Da Qiao: completate il mousou mode di Sun Ce.

Diao Chan: completate il mousou mode di Lu Bu.

Dong Zhuo: completate il mousou mode di Diao Chan.

Gan Ning: completate il mousou mode di Ling Tong .

Guan Ping: completate il mousou mode di Guan Yu.

Huang Gai: completate 3 volte il Wu musou mode.

Jiang Wei: completate 2 volte il Shu musou mode.

Liu Bei: completate 4 volte il Shu musou mode.

Lu Bu: completate 1 Wei, 1 Shu, e 1 Wu musou mode.

Lu Meng: completate 3 volte il Wu musou mode.

Meng Huo: completate Zhuge Liang e Lu Xun musou.

Pang De: completate il mousou mode di Ma Chao.

Pang Tong: completate 3 volte lo Shu musou mode.

Sima Yi: completate 1 volta il Wei musou mode.

Sun Ce: completate il mousou mode di Sun Quan.

Sun Jian: completate 4 volte il Wu musou mode.

Wei Yan: completate il mousou mode di Huang Zhong.

Xiahou Yaun: completate il mousou mode di Xiahou Dun.

Xiao Qiao: completate il mousou mode di Zhuo Yu.

Xu Huang: completate 3 volte il Wei musou mode.

Yuan Shao: completate il mousou mode di Cao Cao.

Yue Ying: completate il mousou mode di Zhuge Liang.

Zhang He: completate 2 volte il Wei musou mode.

Zhang Jiao: completate Liu Bei, Cao Cao, e Sun Jian.

Zhu Rong: completate il mousou mode di Meng Huo.

Zhuge Liang: completate 1 volta il Shu musou mode.

Zhuo Tai: completate 1 volte il Wu musou mode.

Zuo Ci: sbloccate tutti gli altri ufficiali.

Contromossa: Quando un nemico vi sta per colpire e voi vi state parando con L1 premete triangolo e farete una contromossa che toglierà qualche danno al nemico. ATTENZIONE: se premete troppo presto il nemico potrebbe colpirvi mentre non vi state parando!

Sea master di Gan Ning: Modalità musou livello hard primo livello. Con Gan Ning andate a uccidere subito Ling Tong,subito dopo uccidete Ling Cao.

Gemme: Per sbloccare le gemme seguite i passaggi scritti sopra ma ricordate di mettere il livello hard, altrimenti non le avrete.



Quarta arma di zhao yun: per sbloccare la quarta arma di zhao yun dovete scegliere la battaglia di cheng du e: andare alla porta est del castello avanti a voi e sconfiggere liu xun e la guardia della porta poi sconfiggere la guardia della porta nord e il castello sarà vostro, a quel punto ci sarà una scritta che dirà un nuovo item è stato sbloccato andate nel punto dove si trova l’item e ci sarà un get item speciale poi finite il livello e il gioco è fatto. a breve vi dirò le altre armi.

La quarta arma di zuo ci: sconfiggere lu bu in hu lao gate in modalità hard.

Battaglia di tong gate: andate subito da cao cao senza uccidere nessuno ufficiale e mentre sta scappando e fatelo cadere da cavallo e subito dopo la scena animata apparirà l’oggetto.



Correzione per sbloccare difficoltà chaos: non serve finire la storia di lu bu in tutte le difficoltà ma basta in easy.

Item tiger amulet: questo item vi farà avere una tigre al vostro fianco:

Struggle for nan zhong dovete stare dalla parte di meng huo e dovete uccidere i 3 best commanders entro un minuto.