Trucchi God of War





Chiave delle muse: Una delle due chiavi delle muse può essere trovata dietro la statua di Atlante (quello che tiene il macigno sulla schiena e lo scaglia contro la porta).



Le sirene: quando siete nel deserto dopo aver parlato con la statua, le sirene le trovate all’estrema destra, una all’estrema sinistra e una al centro, ammazzatele per passare al livello successivo.



Esercito di Ade: Livello 2 (4500 exp)anime più potenti.

Livello 3 (10000 exp) anime più potenti.

Trovare lo scudo di Zeus: Mettetevi davanti alla porta che gira e calciate la cassa sul pulsante, dato che vi troverete vicino girerete con essa.

Trovare la chiave della cabina del capitano: Dopo aver ucciso l’idra entrategli in bocca, lì ci sarà il capitano e la chiave.

Battere il grande idra: Dopo aver messo fuori combattimento i piccoli salite sull’albero maestro e mettetevi a sinistra, dove vi potrà prendere meno, appena morde in avanti, raggiungete la testa e menate sodo in modo di bloccarlo e continuare a infliggergli molti danni, poi dopo un pò dovrete pigiare una sequenza di tasti e infilzarlo all’albero della nave, prima di farlo però dovrete ricolpirlo con il metodo indicato tre volte.

Battere le piccole idra all’inizio: colpire un idra fino a quando non cade poi andare al lato dove c’è una scala fatta di scatole, salirci e poi saltare su una piattaforma che scenderà e trafiggerà l’idra. ripetere il procedimento con l’altra idra.

Fare magie senza usare sfere blu: Vi interessa fare sei volte l’ira di Poseidone senza sprecare sfere magiche?

Più anche l’esercito di ade? Tutto a gratis? Potenziate le spade del caos al massimo e potrete utilizzare le magie senza sprecare sfere blu finché l’ira degli Dei è attiva.

Uccidere i ciclopi:vi dò un consiglio per uccidere i ciclopi, saltate e usate le turbine del caos ( L1+quadrato) è molto utile ma dovete essere veloci e pratici.

Diminuire i danni: Per diminuire i danni dei nemici la cosa migliore da fare ( oltre a parare e schivare ) è utilizzare la corazza di Ares come costume. Riduce i danni e dà anche un aspetto più duro a Kratos. La corazza di Ares la potete sbloccare finendo le sfide degli dei.

Costumi stravaganti: Concludendo le sfide degli dei ( una cosa non molto facile ), verranno sbloccati dei costumi nuovi per Kratos. Ognuno ha una propria caratteristica e sono molto stravaganti. tra questi: Kratos vestito da cuoco, Kratos-agente segreto, Kratos-mucca, Kratos vestito da subacqueo e Kratos con la corazza di Ares ( molto utile per subire meno danni e molto utile per la modalità Dio ). Scegliete il costume che preferite ( dopo averli sbloccati ) e iniziate una nuova avventura con Kratos in versione ” Stravagante “.

Movimenti veloci: Potete far muovere Kratos velocemente rotolando in avanti (premete lo stick analogico di destra in avanti) e bloccare il finale della piroetta con una carica di spalle Hermes Rush (premete R1 quando avete alzato il livello delle vostre Blades of Chaos). Ripetete continuamente queste azioni per muovervi avanti molto più velocemente rispetto alla normale velocità di Kratos.

Nereidi: Avete visto le figlie di poseidone sott’acqua? Bè, quando gli siete vicini cliccate cerchio e kratos comincerà a baciarle selvaggiamente. ps: una delle 3 nereidi del gioco, nascosta dietro un muro da spaccare vi donerà una piuma di fenice.

Sfida di Ade semplificata: nella sfida di ade ad un certo punto ci si trova sopra delle assi di legno dove girano delle lame rotanti. nella prima parte al’inizio della prima asta saltate verso il vuoto in direzione verso l’uscita della grande stanza della sfida di ade così salterete la prima parte di quel rompicapo senza.

Satiri Maledetti!: Quando incontrerete i satiri nel tempio di Pandora noterete che non è facile ammazzarli: sono davvero abili. Per bloccarli completamente, però, munitevi della spada di Artemide, poi lanciateli in aria (L1+ triangolo). Ripetete ogni volta che toccano il suolo finchè non li tagliate a metà. (sconsiglio invece la prova di forza cerchio, non è molto efficace).

Spade di Atena: Le spade di Atena sono delle spade dorate molto efficaci nella corta distanza. le sbloccherete battendo Ares con la spada degli dei nell’ ultimo scontro.

Un minigioco stuzzicante: Entrando nella porta chiusa a chiave nel secondo atto del gioco vedrete un filmato con delle donne squartate. Dopodichè ci saranno due donne nude sul letto. Salite sul letto con un salto e apparirà il cerchio del minigioco. Avviando il minigioco Kratos comincerà a”giocare”con le due donne. Più sarete veloci con la sequenza di tasti più avrete possibilità di rompere il vaso sul comodino,che libererà tantissime sfere rosse. Ogni volta che ripeterete il minigioco ne avrete altre 5.

Minigioco: all’inizio dell’act 2 vi troverete in una stanza con due DONNE. saltando sul letto dovrebbe apparire un cerchio ,a indicare che è presente un minigioco. premete tondo e inizierete a giocare . sarà visualizzato unicamente un vaso che inizia a tremare quando cadrà e si romperà inizierà il minigioco voi dovrete solo cliccare i pulsanti che verranno sullo schermo. vincerete molti red orbs;a ogni vittoria successiva ne otterrete altre 5.

Chiavi musa: 1°= La troverete scalando una parete del tempio di pandora (non andate diritti alla fine ma perlustrate tutte le sporgenze, del lato destro). 2°= la troverete durante la sfida di Poseidone. Dopo l’immersione vi troverete davanti ad un bivio sott’acqua, girate prima a sinistra, riemergete e recuperate la chiave. Tornate nella sala principale del tempio dove ci sono gli anelli che girano, fate girare gli anelli finchè non apparirà un corridoio dove inserire le chiavi. Troverete un potenziamento vita, (equivalente a 6 occhi di gorgone),un potenziamento magia (equivalente a 6 piume della fenice), e alcune sfere.

Per fare sesso: Per fare sesso con le due ragazze nel porto nel primo livello di Atene, parlate loro con R2, poi salire sul letto e premere quadrato , poi premere le combinazioni di pulsanti che indica.

Sfide degli dei piu’ semplici: Per completare le sfide degli dei, vi do una dritta: prendetevi 10-15 minuti liberi, in cui nessuno vi disturbi e non perdete mai la calma nelle sfide, anche se sembrano impossibili, sono tutte molto facili. Un altro consiglio è quello di usare + che potete l’attacco esplosivo, di cui ora mi sfugge il nome. La più difficile è la nona, quella dei giganti, in cui vi consiglio di usare l’ira degli dei dopo aver ucciso il primo o il secondo ciclope. Ricordatevi di non usare l’ira nella sfida contro le gorgoni e i soldati, nonostante sia molto stressante, con l’attacco esplosivo è una della + semplici, basta far cadere i vostri nemici nel vuoto per eliminarli. Che Zeus sia con voi guerrieri.

Sbloccare Il messaggio segreto N°2: spaccare le due statue di ares e del mostro che avete incontrato nella sfida di ade quando vi troverete con kratos nella sala del dio della guerra.

The fate of titan: completa la modalità spartan.

Messaggio segreto: completa Go W challenges.

Saette di zeus: liv 2 300(anime) saette più veloci.

liv 3 3000 tenendo premuto il tasto con cui si lanciano si otterrà una specie di bomba di saette.

Come trovare le sirene nel deserto: per trovare le sirene nel deserto basta camminare e fermarsi ogni tanto se sentirete una melodida dolce avvicinatevi e così troverete le sirene.

Deserto: nel deserto vi consiglio,prima di uccidere le sirene,di esplorare un po’ la zona perchè troverete molti bauli che vi saranno utili per potenziare i vostri poteri!

Consiglio 1 sfida degli dei: nella prima sfida dovrete buttare giù tutti gli uomini,però il problema è che hanno lo scudo e con la spade del chaos non li muoverete nemmeno di un millimetro,basta che usate la spada di Artemide e si muoveranno!a questo punto sarà molto facile buttarli giù.

Sconfiggere i ciclopi: Per sconfiggere i ciclopi la cosa migliore da fare è tenersi sempre a distanza e usare forza erculea ( triangolo, triangolo, triangolo) o piuma di prometeo ( quadrato, quadrato, triangolo) fino a che non inizia il minigioco. Se i ciclopi sono due cercate di mettervi in mezzo a loro e usare ira di poseidone!

3 bauli segreti di sfere rosse: Nel luogo dove bisogna mettere le collane alle statue delle due divinità prima di andare a recuperare la prima collana andate avanti per quella strada e troverete una porta,se ci entrate vedrete una fontana,immergetevi,nuotate fino ad arrivare in un luogo aperto,spaccate i 3 muri crepati e prendete i bauli,vi daranno moltissime sfere rosse!

2 scudo(come risolvere l’enigma della porta che scorre): dopo aver preso 1 scudo andate per il corridoio accessibile,prendete il masso e trasportatelo fino alla porta che dovrebbe girarsi con l’attivazione del bottone,una volta portato più avanti possibile alla porta tirategli un calcio e velocemente fate la specie di gomitata che da kratos verso la porta che si gira e come magia vi ritroverete dall’altra parte!(può capitare,se avete sfortuna,che il masso non ci arrivi al bottone,vi basta ritentare).

Tantissime sfere rosse: quando arriverete alla sfida di poseidone dovrete battere il primo cerbero che incontrate nella vostra avventura, dopo averlo ucciso ci saranno vari arcieri e due ciclopi da battere, poi entrerete in una specie di ascensore laterale, dove la stanza ruota orizzontalmente fino a portarvi all’uscita. prima di raggiungere l’uscita ci sono dei bauli di sfere rosse da prendere. andate li e apriteli con R2 e subito dopo, con la levetta analogica destra, fate un capriola all’indietro per uscire prima che rimarrete bloccati nella piccola “casetta” del baule ed essere successivamente trafitti da spuntoni (così si muore). non ci sono altri modi per fuggire in tempo.

Battere il grande minotauro alla sfida di ade: Allora colpitelo finché non gli spaccate tutti i fori e gli fate uscire fumo, poi ci mancherà poco prima che intontito rimanga in piedi confuso, a questo punto correte in fondo alla stanza e attivate la leva che spara i tronchi infuocati, lo colpirete spaccandogli l’armatura, ripetete l’operazione un pò di volte fino a fargli comparire la vita. Ora andate in fondo alla stanza, sulle scale a destra, il minotauro arriverà e farà una sequenza in cui colpirà una volta meno forte con la mano e poi più forte, sempre così, appena colpisce meno forte colpitelo più che potete e rintanatevi subito alla destra dello schermo, perché se lo colpite alla 2° vi trascinerà giù per le scale togliendovi vita, se seguirete la mia istruzione invece sarà una passeggiata.

Livelli vari: A Secret Revealed

finire il gioco in modalità Spartan

Alteranate costumes for Krotos

finire la Challenge Of The Gods

Birth of the Beast

finire il gioco (ogni difficoltà)

Challenge of the Gods

finire il gioco (ogni difficoltà)

Character Graveyard

finire il gioco (ogni difficoltà)

Deleted Levels

finire il gioco (ogni difficoltà)

God Mode

finire il gioco (ogni difficoltà)

Heroic Possibilities

finire il gioco (ogni difficoltà)

In-Game Movies

finire il gioco (ogni difficoltà)

Monsters of Myth

finire il gioco (ogni difficoltà)

Secret Message 1

finire il gioco nella modalità God

The Fate Of The Titan

finire il gioco in modalità Spartan

Visions of Ancient Greece

finire il gioco (ogni difficoltà).

La tomba dell’architetto: quando arrivate al punto dove dovete muovere una specie di gru alla quale e attaccato un masso,fate scendere il masso sulla crepa nel suolo ed esso si rompera. dopodiche tornate su e spostate il masso sul pulsante alla destra quando finite il percorso di lame. Ora muovete la statua dentro allo squarcio nel suolo sul pulsante. ora tornate al salvataggio prima del percorso di lame,fermatevi sul pulsante e fate il percorso di lame velocemente prima che l’ultima porta si chiuda. Ed ecco che siete all’interno della stanza con l’architetto.

Sfida degli dei 10: Il metodo migliore secondo me è quello di combattere stando il più tempo possibile in aria ovvero usando “l’ascensione di Apollo”( L1 + X )che vi permetterà di compiere 2 attacchi stando in aria,una volta conclusa tale mossa atterrerete,ma effettuando una schivata e schiacciando X colpirete di nuovo e vi riporterà di nuovo in aria, da qui riiniziate con “ascensione di Apollo”. E’ una sfida difficile ma con questa tecnica io ho risparmiato tanto tempo.

Bauli nella sala del puzzle: prima di comporre il “puzzle” usate i massi da due e da tre per salire su un ripiano in alto a sinistea, dove si trovano un pò di bauli.

10a prova degli dei: sulla piattaforma ci sono 2 satiri e 3 cuccioli di cerberi, i secondi sono facilmente eliminabili, mentre i primi… io ho fatto così:salto sulla piattaforma con “forza erculea” (salti e premi contemporaneamente L2, cerchio ), i cerberi vengono spazzati via, i satiri no! quindi scatto in direzione di un satiro e premo X ,questo viene buttato in aria, ma invece di afferrarlo uso ancora “forza erculea”, così lo si può sbattere giu dalla pedana, continuo così stando attento a non cadere giù.

Bauli pieni di anime: quando dovrete entrare nella camera dell’architetto,prendete il suo teschio e aprite la porta dopo vari enigmi. arriverete poi nell’olimpo dove vi farà vedere:ade,zeus e poseidone. prima di battere i nemici che vi sono prima di entrare nell’olimpo,tornate tutto indietro fino all’esterno della camera del corpo putrefatto dell’architetto. aprite la prigione che avete usato per posizionare il masso della gru sul pulsante sinistro della camera dell’architetto. toglietelo da li. girate la gru a 360 gradi tutto verso sinistra. dopo che avete fatto tutto questo, senza far cadere il masso dalla gru,saltate li dove la scala è rotta spaccate la prigione di legno e all’interno troverete due bauli pieni di anime rosse.

Armi e magie: Sia le spade che le magie possono essere potenziate usando le sfere rosse, contenute dentro i bauli o ottenibili uccidendo i nemici con maggior combo possibili. Ecco le seguenti armi e magie che si trovano durante il proseguimento del gioco.

Spade del caos:

Le spade di Kratos “donategli” da Ares. Sono le spade basilari del gioco, a lunga gittata e veloci, ideali per scontri multipli.

Livello 2 1500 sfere Ira degli dei, danni maggiori, nuove mosse

Livello 3 2250 sfere danni maggiori, nuove mosse

Livello 4 3750 sfere danni maggiori, nuove mosse

Livello 5 9000 sfere danni maggiori, nuove mosse.

Ira degli dei:

Quando l’indicatore (in basso a destra a forma di elmo) è completo, Kratos sarà in grado di diventare molto più potente e fare strage di nemici in breve. Non ci sono veri e proprio potenziamenti. Inizialmente l’ira sarà disponibile dopo aver raggiunto il lv. 2 con le Spade del caos, in seguito verrà aggiunta la “Tempesta della distruzione”, un attacco apri strada, giunti in una parte di Atene.

Tridente di Poseidone:

Non è propriamente un’arma. Si trova nel tempio di Pandora e serve per nuotare sott’acqua con il respiro infinito.

Ira di Poseidone: Questa è la prima magia che Kratos ottiene nel mar Egeo. Si tratta di una grande scarica di energia che circonda Kratos, impedendo ai nemici di avvicinarsi e togliendo loro danni.

Livello 2 1650 sfere area danni più ampia, più potenza, Collera di Poseidone

Livello 3 4500 sfere area danni più ampia, più potenza.

Sguardo di Medusa: La seconda magia che Kratos ottiene da Afrodite ad Atene. Si tratta di un raggio che pietrifica i nemici per breve tempo, dando l’opportunità di distruggerli con pochi colpi.

Livello 2 3000 sfere raggio pietrificante più forte, Lampo di Gorgone

Livello 3 7500 sfere raggio più potente, Ira di Gorgone.



Furia di Zeus: La terza magia che Kratos ottiene ad Atene. Consiste in un fulmine che può essere scagliato per colpire i nemici a lunga distanza.

Livello 2 750 sfere attacco più forte, carica, dardi rapidi

Livello 3 3500 sfere attacco più forte, super carica, dardi rapidi.



Spada di Artemide: Questa è la spada che fu usata per uccidere un Titano, donatavi da Artemide nel Tempio di Pandora. È molto più forte delle Spade del caos, ma anche più lenta.

Livello 2 3750 sfere potenza spada aumentata

Livello 3 10000 sfere potenza spada aumentata.



Esercito di Ade: L’ultima magia che Ade vi dona nella Prova di Ade. È la magia più forte e consiste in un gruppo di potenti anime che attaccano i nemici permettendovi di aumentare l’indicatore combo.

Livello 2 4500 sfere anime più potenti

Livello 3 10000 sfere anime potentissime.



Spada degli dei: Viene usata solo nel duello finale e in nessun altra parte del gioco. Consiste in una lunga e enorme spada.

Superare il livello: Questo livello sembra apparentemente impossibile a difficoltà DIO, ma invece c’è una semplice tattica da seguire per superarlo abbastanza facilmente: Allora, per prima cosa assicuratevi di avere la barra delle magie e l’ira degli Dei cariche al massimo (o quasi). Appena inizieranno a comparire i Kratos “cloni” incominciate a fare ire di poseidone in continuazione, quando non avrete più punti magia per farle sfoderate l’ira degli Dei, e con le vostre spade del caos fate strage dei kratos che stanno intorno a voi e a vostra moglie. Poco prima che l’ira degli Dei finisca andate vicino alla moglie e premete cerchio in modo da ricaricargli la vita e di ricaricarvi i vostri punti magia, in modo da poter ripetere il procedimento iniziando di nuovo con le ire di poseidone che a loro volta vi faranno guadagnare l’ira degli Dei. Ripetete il procedimento per qualche volta e probabilmente uscirete illesi (o quasi hihi) dal livello “Kratos vs Kratos” a difficoltà DIO.

Battere Ares nel primo scontro in maniera facile: Quando vedete Ares dovete avere magia ed Energia pieni e almeno le spade del caos al livello 5 ( servono per uno scontro più facile ). Entrate in Ira degli Dei e usate sempre esercito di Ade e collera di Poseidone aggiungendo anche una buona dose di attacchi con le spade del caos ( Forza Erculea ). continuate con l’ esercito di Ade ( se avete le spade al livello 5, in ira degli dei, la magia non diminuirà ). Finita l’ Ira, continuate con esercito di Ade e attaccatelo con Forza Erculea e Spirito Erculeo. State attenti ai suoi attacchi. Quando sarà abbastanza indebolito comparirà un cerchio sulla sua testa. iniziate in minigioco e se vincerete tutte le volte, alla fine vincerete anche un bel pò di sfere rosse ( utili per gli ultimi potenziamenti ). Non usate Testa di medusa e neanche fulmine di Zeus, contro Ares non servono. Potete anche usare la spada di Artemide, ma le spade al livello 5 sono migliori. Buona fortuna.

Vari: Un segreto rivelato:

Termina il gioco usando la modalità Sparta.

Più sfere per i potenziamenti: Quando l’ ho fatto avevo la corazza di Ares come costume ( si sblocca finendo le sfide degli Dei ). Da quando iniziate il gioco , impegnatevi per avere il maggior numero possibile di sfere rosse. per fare questo non dovete semplicemente limitarvi ad uccidere i soldati e arcieri. dovete afferrarli e tirare loro i pugni, in questo modo otterrete maggiori sfere. inoltre trovate ogni baule nascosto ( sono sfere extra molto utili ), e quando combattete con l’ Idra, usate combo sempre diverse, in modo da ottenerne sempre un numero maggiore. in questo modo io sono riuscito a potenziare le spade del caos al livello 2 prima di prendere la magia di Poseidone e le ho potenziate al livello 5 durante la sfida di poseidone. Ma dovete ricordarvi di afferrare sempre i soldati ( solo quelli semplici senza corazza. Per gli altri, aspettate il minigioco per ucciderli. dunque usate attacchi non troppo forti, ma SOLO con i soldati ). Per i minotauri usate le combo, per le arpie uccidetele normalmente, lo stesso per le Gorgoni e i Cerberi. Per gli arcieri e le ombre ( quelli con le lame alle braccia ) usate la stessa tecnica per i soldati. Buona fortuna.