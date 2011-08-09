Trucchi Final Fantasy XII





Chiave rovinata: Per trovare la chiave rovinata, quella che apre la sala nel palazzo di Sochen dove si trova il Drago Demoniaco, dovete prima abbattere il ricercato Viral, dopodichè andate al mulino numero 10 che si trova nella pianura di Cerobi. Parlate con l’esperto di draghi che vi darà la chiave rovinata in cambio del bottino ricavato dal ricercato Viral.

Ardens: Ardens la magia nera più potente dopo collasso la trovate nelle gallerie di barheim dove si trova un venditore ambulante che vi venderà questa magia più un accessorio (di cui non ricordo il nome) che dà effetto permanente haste.



Come fare una catena da 999: x fare una catena da 999 bisogna andare nel tempio di Miriam nella sala della spada e trovare il mostro raro negarmul mi raccomando non attaccate subito questo mostro perchè evocherà dei gast è saranno loro quelli che devono essere attaccati x farà la catena.

Guadagna molti soldi velocemente: Dopo ke avete preso la regola del cacciatore(si trova fra le offerte, è un documento antico da 18000 guil)andate nella pianura di ozmone uccidete i MESMERIZE alcuni vi daranno una criniera di cavallo vendibile a ben 808 guil! Ma prima di ucciderli usate ruba e rubategli un duscio di ferro ke vale 413 guil!

Omega Mark XII (Suggerimento): Quando tutti i personaggi sono in status invisibile, Omega Mark XII non potrà attaccarli a meno che non li posizionerai direttamente sotto di lui. Anche se per poco tempo, e ad un costo non indifferente, sarete per lo meno protetti dalla furia del colosso.

Gilgamesh, utile curiosità!: Durante il secondo incontro con il ricercato Gilgamesh, questo tenterà di colpire solo i personaggi con un livello multiplo di 2 o di 3. Considerato questo, sfruttate questa caratteristica, magari per concentrare gli attacchi del nemico sull’alleato con la difesa più alta, mentre i restanti 2 (o, 3 se avete un ospite) lo colpiscono con attacchi fisici o magici.

Collasso: Collasso è la magia più potente del gioco,togli circo 7000 a tutti i mostri in una zona.Averla ècomunque molto semplice. Prima di tutto dovete aver preso la spada del patto.Poi andate a Nabudis ed in un corridoio troverete un mercante che ve la venderà a caro prezzo. Per arrivare a Nabudis potete prendere due strade:la prima è la più semplice:andate a Nord ovest nel bosco di Sochen,la seconda invece è quella dalle paludi di Nabreus a nord est del boscho di Sochen,da quelle andate sempre a nord ed arrivere a Nabudis.

Esper segreto ai monti Mosfora:Exodus: L’esper della bilancia,Exodus l’arbitro ,è abbastanza complicato da trovare,ma facilissimo da battere. Potete prenderlo dopo aver aperto il cancello alla costa Phon,ma io vi consiglio di essere almeno ad Archades, perchè vi servirà la magia Energiga per recuperare l’energia che vi toglierà con la magia Collasso(per chi non lo sapesse,la magia più otente del gioco,che corrisponde ad ultima nel X)e di essere al livello 50 come minimo. L’ideale sarebbe essere al porto di Balfonheim,per poter sfruttare l’anello d’opale(Exodus usa spesso Reflex).Allora,per cominciare andate nella calle dell’acqua pura,portando con voi dell’erba Ghisal.Attivate due santuari,ovvero quello a sud e quello a Nord ovest(in alto a sinistra poco più avanti della roccia erosa e della donna che attende il marito)Poi andaste all’uscita est e prendete il Chocobo.Con esso scendete verso sud fino al punto segnato sulla mappa con il punto esclamativo. Seguite il sentiero e superate l’erba alta. Proseguite a nord fino a dove e possibile,poi tornate alla valle dell’acqua pura scendendo a sinistra,nell’uscita prima del Crinale Celeste. Abbandonate il Chocobo e abbattete la roccia erosa,dopo aver attivato l’ultimo santuario. Salvate e poi ripete il percorso,ma stavolta invece di tornare alla valle dell’acqua pura,andate al crinale celeste,ora accessibile grazie all’erba alleggiante. Exodus è abbastanza facile da battere ,siccome non chiama mostri in aiuto. Si limiterà ad attaccarvi con Flare e qualche volta con collasso. Non potrete usare oggetti,quindi se vi colpisce con stop,dovrete solo attendere la morte del personaggio colpito. Armatevi con le armi più potenti e con le migliori corazze e massacratelo,sempre mantenendo un mago che vi faccia energica quando serve(hp<50%).Ad un certo punto userà lo scudo totale(più o meno quando sarà in status agonia)e comincerà ad usare Reflex.Non usae dispel:se lo riattiverà subito. Piuttosto equipaggiate al vostro mago l’anello d’opale e dateci sotto con Thundaga( se non lo avete,aspettate che lo scudo svanisca).Non usate apoteosi quando ha lo scudo perchè le azzererà. Se non lo ucciderete prima,lo scudo svanirà. In quel momento potrete finirlo o con le Apoteosi,o con attacchi normali. A voi la scelta.



Tattiche d’utilizzo: Exodus è un esper molto potente(io l’ho dato a Vaan),nonostante sia molto semplice da battere. Usa come attacco Cometa. Causa un danno che oscilla da zero ai suoi hp massimi,quindi per sfruttarlo al massimo della potenza,usate su di lui la magia Bolla. Il suo attacco finale ,invece,è ben più potente:Meteo causa danni a tutti i nemici che oscillano da zero a trentamila. Per poterlo usare ,però, Exodus dovrà essere in status Inerzia. Non esitate a colpirlo con La magia Inerzia verso gli ultimi secondi(all’ultimo pallino),o se ne andrà senza usare Meteo.

Per sbloccare l’alabarda ecclesa:

per sbloccare quest’arma non dovete aprire 4 casse:

1)difronte la casa di dalan

2)nel deposito 6 del castello

3)nell’andito della prigione di nalbina

4)nella costa phon.

Caccia al tesoro: Nella sommità del faro di ridorana potrai trovare tre giare del tesoro che vale la pena aprire(numero 14,15 e 17)e sono tutte raggiungibili tramite i passaggi”segreti”naskosti dai muri della stoltezza. Con un pò di fortuna potrai entrare in possesso di una veste shock(una protezione per il kolpo kon DIF fisika 42 e immunità al tuono),un baffo di drago(una lancia kon un parametro ATT pari a 91)e una coroncina(una protezione per la testa con DIF magika 60).

Chocobo: Partendo dal campo di cacciatori, uscite a nord, appena fuori incontrerete un chocobo parlategli e vi farà salire in groppa gratis, solo però se nell’inventario avete l’erba ghisal, che potete comprare sulle aeronavi da crociera alla modica cifra di 180 guil.

Trucidiavolo: Dopo aver battuto il primo muro diabolico, sul muro dove era appoggiato, apparirà una luce azzurra, toccatela e si apriranno due strade, prendetene una(è indifferente) e percorretela, arrivati al balconcino pieno di candele, al centro di questo troverete un forziere*, dentro questo forziere avete il 25% di trovare la spada trucidiavol (atk 59).

*Se non trovate il forziere non disperate, tornate al cristallo giallo vicino al traslatore e riprovate finche non appare, avete il 50% delle probabilità di trovarlo.

P.s. il forziere riapparirà dopo 3 schermate, tornando al cristallo giallo soddisferete questa richiesta, quindi tornando al posto dove c’era il forziere, potreste si, ritrovare il forziere ma con esso anche la trucidiavolo!

Aprire la prima porta del santuario di Miriam: Quando siete nel santuario di Miriam; per aprire la prima porta dovete equipaggiare ad un personaggio il frammento di aurora, poi andare vicino al piedistallo, premere X e selezionare la voce ” rendi onore “. Consiglio di equipaggiare il frammento ad un personaggio che usa principalmente tecniche e non magie visto che azzera gli MP.

Tattica per Omega MK XII: Innanzitutto: si dice che se affrontate Omega MkXII dopo aver ucciso Yazmat abbia 10 milioni di hp e sia molto più forte.. io l’ho affrontato così e a dirla tutta è davvero imbattibile a meno che non si usi la seguente strategia.

Andate ad affrontarlo dopo aver preso tutti e 13 gli esper e completato tutti i ricercati! Dovete avere un livello non inferiore a 90.. equipaggiate il team con oggetti che aumentano gli hp massimi a tutti e 3 i personaggi in modo da avere almeno 6000/7000 hp ; ovviamente equipaggiate le armi più forti che avete; fondamentali i gambit dovete impostarli in modo tale da lanciare sempre ad un personaggio revers e decoy in modo che per tutta la battaglia omega attacchi sempre e solo lui ricaricandogli gli hp l’altro personaggio deve attaccare a ripetizione e l’altro deve alternare gli attacchi fisici a magie curative o correzioni nel dare revers e decoy.

Esempio: Ashe 1 fai a Basch revers ( nome della magia in inglese)

2 cura tutti K.O. con coda di fenice

3 fai a Basch decoy ( nome della magia in inglese)

4 bersaglia il più vicino con attacco

equipaggia Ashe con hermes sandals(l’oggetto che da sempre Haste)

Basch 1 fai a Basch decoy

2 cura tutti K.O. con coda di fenice

3 bersaglia il più vicino con attacco

equipaggia Basch con Bubble ( l’oggetto che raddoppia gli hp massimi)

Vaan 1 cura tutti con Hastega

2 cura tutti K.O. con coda di fenice

3 bersaglia il più vicino con attacco

equipaggia Vaan con hermes sandals(l’oggetto che da sempre Haste)

all’inizio della battaglia fai bubble a tutti (raddoppia gli hp) Hastega e le varie magie di difesa Shell protect ecc.. Mentre vi avvicinate a Omega se necessario fate e Basch revers manualmente sempre in modo da essere sicuri di arrivare di fronte ad omega con Basch con revers. Se fate tutto bene Omega attaccherà sempre basch non uccidendolo mai mentre gli altri attaccano. Tuttavia il personaggio che lancia revers potrebbe mancare ogni tanto il revers quindi state sempre pronti con l’altro personaggio a fare manualmente il revers e sempre manualmente state pronti fra un revers e l’altro a fare hastega e bubble. Se fate tutto bene sarà facilissimo uccidere Omega e raccogliere l’omega badge!! Per altre informazioni contattatemi.

I medaglioni di Nabudis: 1° frammento: Ricompensa per la caccia di Orthos

2° frammento: Ottenete la chiave delle chiuse del Garamshite completando la caccia di mousse bianca. Andate nella sala di controllo delle chiuse(sotto rabanastre) disattivate i controlli accesi e poi attivate nell’orine i controlli 11 – 4 – 11 – 3 – 4 nella stessa area a sud apparirà a terra il frammento.

3° e 4° frammento: andate sotto rabanastre nella casa del vecchio Dalan e perlate con Roh’Kenmou, sempre sotto Rab per avere il 3° frammento. Ora andate a sud est e parlate con Filo, andate a Rab. Nella piazza della fontana e parlate con la ragazza curiosa, andate a Rab. Nella zona dei bazar e parlate con tutti i mercanti domandando dell’ oggetto di cui parla la ragazza curiosa fino a quando non otterete una risposta,andate nel negozio di magia di Rab. E parlate con il soldato imperiale e scegliete la prima risposta,ora tornate da Filo (sotto Rab.) e scegliete di andare con lui al negozio di magia. Dopo un breve filmato otterrete il frammento. Tornate subito nella casa di Dalan a consegnare i 3 frammenti.

X L’altro medaglione: andate nel negozio di magia di Arcadia e parlate con Roh’Kenmu, ora andate nella vecchia arcadia e parlate con Otto per ricevere il medaglione. Ora tornate nel negozio di magia di arcadia e consegnate il medaglione a Roh’Kenmu.

È fatta!! Andate a Nabudis e divertitevi!

Buona strategia per sconfiggere ultima: allora per sconfiggere l’esepr ultima senza troppi problemi io consiglio questa strategia con cui ho concluso la battaglia in meno di 8 minuti…allora ultima e livello 63 e di tipo luce quindi se siete equipaggiati con excalibu consiglio di toglierla perchè non farete altro che ricaricare i suoi hp consiglio un livello tre i 75 e 80 per allenarvi consiglio la seconda parte delle mineire di henne dove i mostri danno parecchio e la stola pulcino!!!!impostate i gambit con alleato in status ko areiz dat ke poi la mossa sanctaja toglie parecchio pero infligge inversione consiglio di impostare il gambit alleato con meno del 30% hp energiga kosi da avere il tempo di far scomparire inversione che si toglierà in poco tempo!!!prima di cominciare la battaglia fatevi protect haste audacia bolla durante la battaglia impostate il gambit solo su haste o hastega kosi da evitare turni preziosi!!! Ha inizio battaglia consiglio l’accessorio cappuccio del gatto che velocizza di molto l’azione!!quando ultima sarà con pochi hp equipaggiatevi con cintura bolla cosi da stare sempre sul sicuro!!!quando rimarrete senza hp provvedete subito con grand’etere o se siete in possesso di megaelis usateli!tra le armi consiglio un potere di attacco intorno al 100!se cominciate a trovare difficoltà verso la fine dello scontro scatenetate le apotesi e vedrete che alla lunga cadrà!!!

Ottenere l’esper segreto di Rabanstre. Cucchullain: Questo esper ,che io chiamo amorevolmente Panzone Maledetto,è difficilissimo da trovare ed ancor di più da eliminare. Per prima cosa Ottenete la chiave delle chiuse dal Moguri al Moguxi dopo aver eliminato il ricercato Mousse Bianca. Poi tornate nei Canali e con la chiave attivate le due chiuse a destra,prendete la strada a destra e percorretela fino a trovare un altro chiusa da attivare (si trova in fondo).Poi tornate ed attivate le chiuse a sinistra rinunciando a quelle di destra,percorrete la strada a sinistra fino ad un altra chiusa ed attivatela(si trova in fondo).Tornate indietro ed attivate le chiuse al centro,secrificando quelle a sinistra. Percorrete la steada centrale fino in fondo,scendete le scale a destra e troverete l’esper.Prima di scendere vi consiglio di organizzarvi in questo modo. Scegliete i tre personaggi più forti dai tre meno forti. Alla prima squadra fate un ulteriore divisione:il più forte usa Attacco,il miglior mago usa le magie di cura,l’altro usa esna appena vi dà lo status alterato Inabilità o inerzia. A tutti meno che all’attaccante mettete nel gambit energiga su personaggio che ha hp<70%,in modo da curarvi quasi sempre. L’altra squadra avrà semplicemente il compito di resuscitare la squadra d’attacco quando muore. Date a tutti la cintura bolla e alla squadra d’attacco tutti gli status positivi. Poi scendete. Esordite con energiga sui Foobar,nemici non morti che aiutano il già potente esper.Dopo concentratevi su di lui. Quando usa inabilitaga ,cercate di non avere i personaggi vicini tra loro,in modo che non li colpisca tutti insieme. Se li colpisce,rassegnatevi ed abbandonateli al loro destino. Sostituite la squadra con la squadra 2 e resuscitate i personaggi,poi aspettate la loro morte e cambiate squadra. Resuscitate i morti dell’altra squadra e buttatevi di nuovo all’attacco. Quando lo ridurrete in status agonia,cambiate squadra ed usate l’apoteosi con la fusione Luminescenza(5volte terzo livello).Se ha ancora molta energia,continuate ad attaccare,poi quando ne avrà la metà di un quarto,usate l’apoteosi per finirlo. Alla fine il panzone si scioglierà e voi avrete un nuovo esper di secondo livello,che togli quasi 4000 ed ha diversi status positivi!

Accessorio raddoppia HP: allora…si hiama Bubbel e lo trovate nel negozietto di muthru bazar a rabanastre…compratene tre per i vostri tre personaggi preferiti ed ecco a voi….hp raddoppiati…ES: siete livello 70 con circa 4700 hp….mettetevi l’accessorio bubble…ed avrete 9400 hp.

Arma fortissima all’inizio del gioco: Andate alle gallerie di barheim dopo aver preso la chiave per l’altra entrata e molto importante che abbiate equipaggiata l’accessorio che fa rubare oggetti rari al nemico una volta entrati nelle gallerie andate nella zona speciale 3 e trovate in mostro raro Minatore che e un mimik quindi stara sotto forma di baule argentato non e detto che ci sia sempre una volta trovato rubate finche non rubate la Nekrosis 90atk effetto extra k.o ricordate di rubare con l,accessorio equipaggiato polsino da bandito che si compra ai monti mosfora da un venditore ambulante!

Ottenere più punti esperienza: per ottenere più punti exp andate nella vecchia arcadia,c’e un mercante,ed acquistate l’accessorio STOLA PULCINO. vi raddoppia i punti exp(solo per chi la indossa) ottenuti in battaglia…e automaticamente dimezza la fatica per aumentare di livello.

Megaene: La magia si può comperare nel deserto ovest di damalasca dopo la comparsa de bhaalmuth. prezzo 32.000 guil.

Porta dello stregone: dopo aver sconfitto cid per la prima volta dirigetevi verso sud della foresta stregata. vi troverete davanti un portone grande e per aprirlo vi occorre il vecchio stregone…invocate belias perche e di lui che si parla. ora aprite.

Accessorio utilissimo (una figata)Da LuNa74: dopo essere entrati nel clan del centurio e a buon punto del gioco, nel bazar di rabanastre ci sarà in vendita un accessorio: il niho paloha. costa circa 30.000 ma ne vale la pena. Basterà, durante una battaglia con qualsiasi mostro, metterlo come accessorio, lanciare una bella panacea (al mostro) e il gioco è fatto. Ricordarsi di toglierlo subito perchè inverte gli oggetti per curarsi. Infligge molti stati alterati che normalmente non funzionerebbero!

Ottenere il pezzo della bussola: Dopo aver parlato coll’uomo che vi dirà di cercarla, andate nella zona del deserto ovest dal quale si raggiungono le caverne di zertinan.Poi andate a nord-ovest ed entrate nell’alra zona. Vicino ad uno dei cactus che sono lì si trova il pezzo della bussola.

L’arma più forte: l’arma più forte di final fantasy e una lancia :l’alabarda eccelsa att 150 des 8 tc 26 att a raf 4 coef met 2 e si trova a nabudis in quel gruppo di 16 tesori ma per prenderla dovete rinunciare a 4 forzieri( visto che è impossibile capire quale forziere è quello da non aprire vi descriverò il luogo ma se non ne siete sicuri non apritene nessuno): nella città bassa quello davanti casa di Dalan. nel palazzo di rabanestre( la prima visita quella della festa) in una stanza del deposito dove ci stanno due forzieri (hanno il 90% che escano cmq un consiglio se ne trovate solo una resettate facendo termina gioco e sarete più fortunati). nelle segrete di nalbina( la prigione) nella stanza dove sta il telecristallo e i tre forzieri( stessa cosa di prima resettate se ne trova te di meno per sicurezza. nella costa phon dove si stanno tutto quel cumulo di forzieri( per sicurezza non apritene nessuno tanto contengono solo ferrugine.

Esper segreto al tempio di Miriam: Matteus non è l’unico esper del tempio di Miriam,infatti lì potrete ottenere il ben più potente esper Zeromus(liv 2)Dopo aver sconfitto il giudice Bergan a Bur Omisace,parlate ai decani fino a trovarne uno che vi darà la magilite della condanna. Andate al tempio e toccate il traslatore infondo alla prima stanza,che reagirà alla magilite della condanna. Rispondete di voler usare la magilite e vi troverete al Sancta Sanctatorum. Dopo la prima porta c’è l’esper.Vi consiglio di essere ad Archades prima di fare questa missione ,per poter comprare le extrapozioni:infatti l’esper vi annullerà tutte le magie. Perciò prima del combattimento mettete tutti gli status positivi a tutti i personaggi ed equipaggiateli con la Cintura bolla ed Armi non elementari(l’esper dimezza tutti gli elementi).Non combattete i lord neri:appena ne uccidete uno ne compare subito un altro, quindi attaccate solo Zeromus.Quando lo avrete ridotto a poco meno della metà usate le apoteosi, perchè meno hp ha l’esper,più vi farà male con un attacco. Con l’Apoteosi usate Lumimescenza,ovvero la fusione che infliggerà più danni all’esper. Un’altra strategia vincente è quella di equipaggiarvi con la cotta e l’elmo d’osso ,che diminuiscono il danno oscuro(i lord neri usano Darkara in continuazione) .Cercate di curarvi il prima possibile ogni volta,perchè se usa anti su un personaggio con pochi hp ,il poverino morirà subito. Questo esper diventa più forte quando ha pochi hp:prima di usarlo colpitelo fino allo status agonia e dalla vostra avrete un esper dalla potenza devastante!



Dove trovare tutti gli esper: 1 Belias: lo trovate nella tomba di Ratheiwall seguendo la storia del gioco

2 Mateus : lo trovate in Stillsrhine Miriam seguendo la storia del gioco

3 Shumihaza: lo trovate a Giruvegan seguendo la storia del gioco

4 Hashmalim: lo trovate a Ridorana seguendo la storia del gioco

5 Famfrit: lo trovate in cima al faro di Ridorana combattendo contro il dott. Cid seguendo la storia del gioco

6 Adramalech: lo trovate al centro della caverna Zertinian.

7 Exodus: lo trovate sugli altopiani Morsphorian. –sarà disponibile non appena si attivano le fontane. Dovete attivare prima qulle ad est,sud/est e a sud così saranno ora accessibili le zone oscurate della mappa, andate e prendere il chocobo a est del paese e dirigetevi verso queste nuove zone. Se avrete attivato le fontane giuste col chocobo arriverete dall’altro lato del paese(dove la strada è bloccata da un masso) attivate quella fontana sbloccate la strada e attivate le fontane a ovest e a nord.tornate a ovest uscendo dal paese e proseguite a nord verso l’ultima zona oscurata che ora sarà accessibile. Li c’è l’esper ad aspettarvi.

8 Zeromus: lo trovate in Stillsrhine Miriam. Dopo aver affrontato il giudice sul monte Omisace parlate con un vecchio sulle scale sel tempio per ottenere una teleport speciale,con questa tornate a Miriam(dove avete preso Matias) e usatele al primo portale per andare nella stanza dellìesper.

9 Zalera: lo trovate nel passaggio secondario del Barhein. Dovete ottenere la chiave del Barhein dalla moglie di Dantro (facendo una missione per il marito a est di Rabanastre) ed entrare dal deserto a est nel deserto est di dalmasca.

10 Queklain: lo trovate nel Garasymthe(sotto Rabanastre). Bisogna però avere avere la chiave per chiudere i pannelli dell’acqua( premio per la caccia di un mostro in quella zona)

11 Chaos: lo trovate a Nabudis. È in una delle due prte chiuse a chiave. Per avere la chiave bisogna trovare i 4 pezzi del medaglione di Kuoli.

12 Ultima: lo trovate in cima al cristallo di Giruvegan. Per poter accedere alla zona che porta all’esper una volta aver completato il normale stage e ottenuto la spada del patto bisogna tornare all’inizio della zona del cristallo e aprire il portale IX avendo equipaggiata la spada del patto.

13 Zodiark: lo trovate nella zona segreta della miniera Henne. Una volta completato lo stage a Ridorana tornate a Jahara e parlate col vecchio seduto di fronte al mercante. Lui vi aprirà il cancello della zona segreta che si trova vicino al cristallo di salvataggio nella miniera.

Per ulteriori aiuti contattatemi.

Trovare e battere il ricercato Adegheiz: [Classe: S ; LV: 50; HP: 184.000]. [Rango richiesto: 8 ; Ricompensa: 3.400 guil, Elisir x2]. Il committente è un viaggiatore qualsiasi dell’aereonave e per aumentare le possibilità di trovare il mostro dovrai parlare con tutti i viaggiatori aumentando così, per ogni chiacchierata, del 4% le possibilità. Quando finalmente il mostro comparirà, sarai avvisato da un messaggio che dice che la nave è sotto attacco. Il nemico userà subito una barriera antimagia, quindi usa a tua volta Novox per evitare attacchi da parte sua abbastanza potenti e resisti fino a quando non svanisce lo scudo, dopo di che potrai ucciderlo con le magie che meglio preferisci. Torna dal Committente per ricevere la ricompensa.

I manoscritti antichi: Questa è la prima missione secondaria che è possibile iniziare poiché comincia praticamente all’inizio del gioco.

Per ottenere questi utilissimi oggetti, che migliorano gli oggetti lasciati dai mostri, è sufficiente parlare con i negozianti della città di Rabanastre un certo numero di volte (non solo in questa città, ma, se si affronta questa missione all’inizio del gioco, cosa fortemente consigliata, l’unica città accessibile sarà questa).

Ecco come ottenere questi manoscritti: Parlare per più di 15 volte col venditore di Armature. Parlare per più di 25 volte col venditore di Magie (accessibile solo dopo aver completato una breve parte di storia (caccia al pomodoro rosso)), Parlare per più di 30 volte col negoziante di Armi. Parlare per più di 100 volte con un negoziante qualsiasi (100 è il totale di volte con cui si parla al negoziante perciò, se per esempio si è già parlato 30 volte con l’armaiolo, basterà parlarci solamente altre 70 volte). Dopo aver completato la caccia alla Texta, parlare con Gasli nel Bazar Misir . Una volta che si sarà parlato coi rispettivi negozianti, gli oggetti appariranno nella lista delle offerte e sarà possibile acquistarli, ma per ora saranno troppo cari dato che il più economico costerà 19000 guil. Fatto ciò rimarrà solo un ultimo manoscritto antico da ottenere, ma siccome può essere preso solo verso metà gioco, se ne parlerà più tardi.

Figurine di skypirate: Sblocca le seguenti figurine di Sky Pirate:

Gurdy: Spendi almeno 1.000.000 di gil

Vayne: Usa le Tecniche per 100 volte

Ashe: Ottieni un livello medio della squadra superiore a 50

Chocobo: ammina per 50.000 passi

Vaan: Ruba 50 volte dai nemici

Zodiac: Sconfiggi Zodiac

Ultima: Sconfiggi Ultima

Yazmat: Sconfiggi Yazmat

Gilgamesh: Sconfiggi Gilgamesh

Hell Wyrm: Sconfiggi il Devil Dragon

King Behemoth: Sconfiggi il King Behemoth

Reks: Ottieni 500.000 punti clan

Dalan: Completa tutte le mappe

Fran: Usa l’azione magia per 200 volte

Balthier: Usa l’azione attacco per 300 volte

Belias: Ottieni tutti gli Esper

Penelo: Ottieni 100.000 gil

Basch: Uccidi 500 nemici

Crystal: Ottieni tutte le magie di tutti i personaggi

Vossler: Ottieni tutte le tecniche di tutti i personaggi

Ba’Gamnan: Completa il catalogo di caccia.

Exp e Esper: Cercate di assegnare almeno un esper ad ognuno dei vostri personaggi che usate abitualmente. Fatto questo basterà semplicemente combattere usando gli esper infatti una volta che li avrete evocati resteranno solo l’esper evocato e il personaggio correlato e l’exp guadagnata non sarà più ripartita a tutto il party ma andrà solo a colui che combatte con l’esper, in questo modo si sale di livello più velocemente. Gli LP guadagnati invece verranno assegnati a tutti.

La spadone più forte: la spadone + forte è la wirmhero blade.

Consiglio molto utile: vi ricordate quella lettera ke avete trovato nella casa dopo aver ucciso il ricercato aladyn?infatti questa lettera indica in quali direzioni si devono girare quelle palloccie nei canali di garamsyte!

Arma utile: Quando andate per la prima volta nel villaggio dei garit o garik non mi ricordo come si scrive dopo aver parlato con un anziano ma non con il capo anziano questo vi darà un pezzo di legno da dare al capitano che vi ha aiutato ad entrare e dopo averglielo dato questo vi darà una balestra con un set frecce ma non subito ve la darà quando lascerete il villaggio.

Sconfiggere il giudice ghis: usare una scheggia obliter per far scomparire i soldati e poi tutte le schegge aero che avete perchè leveranno un bel pò di vita al giudice.

Accumulare guil: Dovete attivare la missione secondaria “delirio a Bujherba”, disponibile dopo essere stati sullo Shiva e aver battuto Vossler. Allora, andate in giro per la città di Bujherba e troverete alcune bottiglie contenenti il bujherbario, prendetele e consegnatele ai passanti che te la chiederanno. In cambio ti daranno ben 1000 guil! Le bottiglie da trovare sono in tutto 14, ecco dove:

1)bottiglia: poco più a sud della magicheria; acquirente: subito di fronte alla magicheria.

2)bottiglia: dentro l’aerodromo in fondo a destra; acquirente: di fronte a dove avete trovato la bottiglia.

3)bottiglia: dentro l’armeria Taj; acquirente: si trova sempre dentro l’armeria Taj.

4)bottiglia: dentro negozio protezioni licil; acquirente: sempre dentro al negozio protezioni.

5)bottiglia: all’interno della magicheria maite; acquirente: sempre all’interno della magicheria.

6)bottiglia: subito fuori la gambitteria vasquez; acquirente: poco più a sud della gambitteria.

7)bottiglia: all’interno della tecnicheria Curio; acquirente: sempre dentro alla tecnicheria.

8)bottiglia: all’interno della gambitteria vasquez; acquirente: sempre all’interno della gambitteria.

9)bottiglia: sul bordo della fontana nella piazza subito fuori le miniere di lushu; acquirente: un pò più a nord, salite le scale della piazza.

10)bottiglia: sulla strada per andare verso la piazza celeste Kaf; acquirente: nella piazza celeste Kaf sulla sinistra.

11)bottiglia: a destra dell’entrata per il palazzo stylus; acquirente: subito di fronte all’entrata della taverna delle nuvole fluttuanti.

12)bottiglia: dentro la taverna delle nuvole fluttuanti, su uno dei tavolini; acquirente: interno taverna, in una delle due nicchie.

13)bottiglia: all’interno del palazzo stylus; acquirente: Niley,sempre nel palazzo (questa bottiglia si può consegnare solo dopo aver sconfitto il ricercato antoleon).

14)bottiglia: nella piazza celeste kus; acquirente: sempre nella piazza, la ragazza da sola appoggiata alla balaustra.

Se non avete voglia di cercare gli acquirenti, potete vendere le bottiglie nei negozi ma non conviene, dal momento che nei negozi vi daranno solamente 250 guil a bottiglia.