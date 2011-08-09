Trucchi Gran Turismo 3 A-Spec





Sbloccare alcuni veicoli: Sblocca la Dodge Viper GTS-R

Ottieni tutti ORO nella Licenza di classe S.

Sblocca la Mazda RX8

Ottieni tutti ORO nella Licenza di classe A.

Sblocca la Mazda Miata MX-5 LS

Ottieni tutti ORO nella Licenza di classe B.

Sblocca la F686/m

Completa la modalità Professional.

Sblocca la F688/s

Completa la modalità Simulazione.

Sblocca la F094/s

Completa tutte le corse al 100%.

Sblocca la F094/h

Completa l’Endurance League.

La macchina più potente: se riuscite a modificare al massimo e bene la DODGE VIPER (prezzo iniziale 75.000 crediti) la macchina arriverà a oltre 500 km! sul percorso di prova.

Corvette c5r: per ottenerla vincete il 50% delle corse.

360.000 cr in 20 minuti: nella lega amatori,entrate nel campionato europeo con una macchina da più di 500 cavalli. vincete le prime 4 gare e salvate la partita. a quel punto iniziate la quinta gara,premete Start e uscite. se avete vinto le prime 4,vincerete comunque il campionato. a questo punto vi verranno dati 30.000 cr e una macchina premio. cercate di ottenere la Gillet Vertigo Race Car. se non ci riuscite,ricaricate il gioco e rifate lo stesso procedimento per la 5 gara finchè non la vincete. vendendola,avrete 300.000 crediti a cui aggiungete i 30.000 di premio finale e i 30.000 per le prime 4 vittorie.

Oltre 400 Km/h: Compratevi il Ruf più potente del gioco (circa 382.000cr) potenziatela al massimo e nel test course arriverà oltre 400 Km/h.Se si segue la scia della macchina davanti arriva anche a 430 Km/h.

Cavalli facili: appena comprata o vinta un auto cambiategli l’olio nonostante non sia da cambiare,e in base alla macchina vedrete una manciata di cavalli in più.

Suzuki escudo: per ottenerla fare tutte le gare rally.

All’inizio la macchina più veloce: a inizio gioco prendete la mazda mx-5 da 16.900

perchè è la più veloce. non prendete mai la chrisler pt cruise o la toyota yaris perchè sono troppo scarse!

Per ottenere la macchina poliphony: Per ottenere la poliphony dovete vincere l’endurance di Seattle e vi verrà datà in premio questa potentissima macchina.(la gara non è molto difficile, basta avere una buona macchina, io ho usato la 787B e ho stravinto).

Phai pilon001: per sbloccare quest’auto provate a vincere 3 volte i 100 giri della super speedewey.

10.000.000 di cr.: Se avete Gt concept basta completare la maggior parte delle gare (abbastanza facile) e come premio vi verranno concessi 10.000.000 da inviare a GT3.

Flying front end su Escudo e GT40:

Questo trucco permette di sollevare il musetto della Escudo e GT40. Usate i seguenti settaggi e gareggiate nella pista di prova. Quando raggiungerete i 230mph il musetto si sollevera’:

Equipaggiate il piu’ alto NA o il tune-up Turbo

Mettete lo spring rate al minimo per davanti e dietro

Regolate l’altezza al minimo per davanti e dietro

Regolate il settaggio automatico delle marce al livello piu’ ampio, e alla fine su 3.000

Settate la front down force al minimo e di nuovo al massimo

Mettete la ASM e il TCS al livello 0.

Chi vuol essere miliardario: Per ottenere un miliardo di crediti dovete completare con successo la metà delle corse GT3 concept. A quel punto verrà salvato un file sulla memory card, grazie al quale avrete un miliardo da spendere in GT3 A-spec.

Tracciati nell’Arcade Mode: Vincete su ogni tracciato a livello easy per sbloccare la serie successiva.

Serie 1: Super Speedway, Midfield Raceway, Smokey Mountain, Swiss Alps, Trial Mountain, Midfield Raceway II .

Serie 2: Smokey Mountain II, Tokyo R246, Grand Valley Speedway, Laguna Seca Raceway, Rome Circuit, Tahiti Circuit.

Serie 3: Swiss Alps II, Trial Mountain II, Deep Forest Raceway II, Special Stage Route 5, Seattle Circuit, Test Course.

Come si sbloccano alcune macchine: Toyota Sprinter Truendo GT-Apex

Completare con medaglia d’oro ogni stage della Sunday Cup.

Mazda Eunos Roadster

Completare la Cupman Cup con medaglia d’oro in ogni stage.

Blu Toyota MR-S S

Vincere la Beginner MR.

Mazda Roadster RS

Completare la Spider e Roadster cup con medaglia d’oro.

Mitsubishi Lancer Evolution VI Rally Car

Vincere l’Amateur Evolution Meeting.

Nissan Silvia K’s 1800cc

Vincere le Beginner FR Challenge.

Silver Daihatsu Mira TRXX

Vincere le Beginner Race di Turbo Sports.

Silver Honda CRX Del Sol SiR

Vincere la Beginner Race di NA Sports.

Tan Nissan Skyline GT-R V-spec II R32

Vincere la Beginner GT World Championship.

Titanium Mitsubishi Lancer Evolution VII GSR

Vincete l’Amateur 4WD Challenge.

White Mine’s Lancer Evolution VI

Vincete l’Amateur Race di Turbo Sports.

Honda Gialla Civic SiR-II EG

Vincete il Beginner Type R Meeting.

Aston Martin Vanquish

Vincete la Coppa British GT Car nella Lega Professionistica.

Audi S4

Vincete il Tourist Trophy nella Lega Amatori.

Audi TT 1.8T Quattro

Vincete il Tourist Trophy Audi TT Race nella Lega Principianti.

Celica TRD Sports M

Vincete la FF Challenge nella Lega Amatori.

Citroen Xsara Rally Car

Vincete il rally sulla Super Special Route 5 Wet.

Daihatsu Mira TR XX Avanzato R

Vincete la Turbo Race di Turbo Sports nella Lega Principianti.

Ford Escort Rally Car

Vincete il rally su Tahiti Maze.

Ford Focus Rally Car

Vincete il rally su Smokey Mountain Rally.

Honda Civic SiR-II

Vincete il Type R Meeting nella Lega Principianti.

Honda NSX Type S Zero

Vincete la MR Challenge nella Lega Amatori.

Honda NSX Type-R

Vincete il Type R Meeting bella Lega Amatori.

Impreza Rally Car

Vincete su Tahiti Maze II in Rally.

Silver Honda CRX Del Sol SiR: Vincete la serie iniziale NA Sports per sbloccare Silver Honda CRX Del Sol SiR.

Nissan Silvia K’s 1800cc: Vincete la serie iniziale FR Challenge per sbloccare la Nissan Silvia K’s 1800cc.

Un miliardo di crediti per Gran Turismo 3: A-Spec: Completate con successo il 50% delle corse e sbloccherete un file che verrà salvato nella vostra memory card. Grazie a questo otterrete un Miliardo di crediti da spendere in Gran Turismo 3: A-Spec.

Sbloccare modalità ACE : Nella schermata di selezione del livello di difficoltà tenete premuti contemporaneamente L1 e R1 fino a quando non vedrete selezionabile la modalità ACE.

TRUCCHETTI: Per vincere nei circuiti ad ovale elaborate la Suzuki Escudo e mettete il piede sull’acceleratore e vedrete che non sarà una noia.

Aumentare lo zoom: Premere R1 + R2 durante lo zoom.

Macchine potenziate al costo normale: ci vogliono 2 memory card per questo trucco. Dopo che avrete guadagnato circa 200000 crediti, comprate una macchina, come la Mitsubishi 3000 GT. Metteteci su tutte le opzioni. Resterete quasi al verde. Tornati in home salvate questa macchina nella memory card posizionata nello slot 2, poi tornate nella schermata iniziale e caricate la vostra ultima partita dalla memory card nello slot 1. Cosi’ avrete di nuovo i vostri soldi a disposizione e potrete tornare in home e comprare dalla memory card in slot 2, dove la macchina precedentemente acquistata costera’ meno. lo si può fare con qualsiasi macchina.

Modalità professionisti: tenete premuto R2 e L2 contemporaneamente in modalità arcade.

Crediti Extra: Per avere Crediti Extra procuratevi una macchina di buona portata , potenziatela al massimo ed accedete al Campionato Mondiale della Lega Principianti . Dopo essere entrati nella Lega Principianti ed essere andati al Campionato Mondiale , fate sempre la stessa gara . Avendo la macchina più veloce , vincerete ad ogni corsa ( se arrivate primi ) , 30 . 000 Crediti . Prima di poter avere una macchina molto veloce rispetto alle altre , fate qualsiasi gara volete voi , che come premio ( di prima posizione ) abbia 5 . 000 Crediti .

Sblocca Circuito Complex String: Completate con successo il 100% delle corse e sbloccherete questo favoloso circuito.

Crediti infiniti: Nel menu principale del gioco digitare in sequenza : cerchio, X, X, quadrato, triangolo, L1, R1.

Acquisisci 1.000.000.000 di crediti: X, X, quadrato, triangolo, L1, L2, cerchio.