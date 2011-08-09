Trucchi Gran Turismo 4 The Real Driving Simulator





Per chi è agli inizi: Con 10.000 crediti l’auto migliore da prendere è una Honda Civic, con cui parteciperete alla Sunday Cup vincendo la Autobianchi Abarth e rivendendola per un gruzzoletto da spendere per potenziamenti ecc. Poi prendete la patente B nazionale e con l’auto guadagnata vincete il Rally di Capri e prendete la Toyota RSC rally raid car, con la quale lo vincete di nuovo e coi soldi della vendita della nuova Toyota potenziate la Toyota RSC che avete vinto per prima. Rifate il rally per un po’ di volte e continuate il gioco con molti più soldi.

Messa a punto per migliorare la velocità dell’auto: dopo aver comprato i pezzi migliori per la propria automobile si può migliorare la velocità riducendo la deportanza anteriore e posteriore,in questo modo l’auto non verrà rallentata dagli alettoni ma avrà meno tenuta di strada.

Ottenere più aderenza alla partenza: per impedire all’automobile di slittare eccessivamente alla partenza della gara andate nelle impostazioni e zavorrate l’auto.la zavorra la bilanciate sulla trazione in modo da premere l’auto al suolo e impedirle di slittare.

Evita penalità: non so se si possa parlare di trucco o altro in ogni caso questo consiglio serve ad affrontare le gare CONDIZIONI SPECIALI senza subire le fastidiose penalità di 5 secondi se si sbatte contro l’avversario o contro i muri. Per evitarle basta NON sbatterci col muso dell’auto infatti se qualsiasi altra parte dell’auto vi sbatte non avrete nessuna penalità e,anzi,potrete sfruttare il contraccolpo per una migliore accelerazione a fine curva. Ho provato a guidare in questo modo sia nei percorsi di sterrato sia in quelli di neve e si riesce a battere avversari sulla carta più forti anche con auto meno potenti(e quindi ad ottenere tanti punti A-spec:provate mitsubishi cz3 tarmac vs lancia delta s4!).

Fare tanti soldi: Vincete il rally d’Amalfi,la macchina che vincerete sarà un Toyota da rally. Vendetela e vi darà tanti soldi. Poi per riaverla andate sul rally d’Amalfi e fatela un’altra volta,però cancellate il record per riavere l’auto. Fate per 2 o 3 volte lo stesso procedimento e avrete tantissimi soldi!

1.500.000 in due campionati: prendete la mazda 787b modificatela al massimo allungate un pelo le ultime 3 marce, dopo andate sull’lsd e mettete tutto al massimo va davvero molto forte io sono riuscito a portarla a 450 km/h senza perdere la ripresa originale.

L’inarrestabile: come prima cosa dovrete acquisire la mercedes-benz touring car. dopo di che correte nel campionato europeo e fate le gare tedesche LIGA B quelle in cui si gareggia con le auto superiori ai 300cv una volta vinta l’auto “mercedes-benz race car 98″ vendetela (anche se è un peccato) a 750.000. eseguite questa operazione due volte e non avrete più problemi ad acquistare qualcosa per un bel poì.

Vincere più di 1.000.000 di crediti: Non ci credete? Provate!Prima di tutto dovete correre nella Schwarzward Liga B con una Ruf o un Audi Nuvolari.Si vincono 10.000 crediti per gara, che sono 5.Vincerete una Mercedes Touring Car ’92; usatela nell’ evento Mercedes “leggende frecce d’argento”(é un giochetto). Ci sono 3 gare per 7.500 crediti ciascuna. Vincerete un’ altra Mercedes T.C.’00, cambiatele l’olio e correte nella DTM facendo il campionato. Alla fine vincerete il massimo:AMG Mercedes CLK-GTR Race Car. Solo con le gare (se arrivate sempre primi)dovreste avere circa 222.500 CREDITI! Vendete tutte le auto che avete vinto e arriverete a 1.455.000 CREDITI! E’molto più veloce invece che stare 24ore alla TV

Vedi la sequenza finale: Per vedere la sequenza finale devi vincere il Gran Turismo World Championship nella modalità Professional events.

Gare sulla neve: Per avere più stabilità in curva sulla neve frenate tenendo premuto quadrato e premendo a scatti X.

Macchine potenziate al costo normale: ci vogliono 2 memory card per questo trucco. Dopo che avrete guadagnato circa 200000 crediti, comprate una macchina, come la Mitsubishi 3000 GT. Metteteci su tutte le opzioni. Resterete quasi al verde. Tornati in home salvate questa macchina nella memory card posizionata nello slot 2, poi tornate nella schermata iniziale e caricate la vostra ultima partita dalla memory card nello slot 1. Cosi’ avrete di nuovo i vostri soldi a disposizione e potrete tornare in home e comprare dalla memory card in slot 2, dove la macchina precedentemente acquistata costera’ meno. lo si può fare con qualsiasi macchina.

Crediti Extra: Per avere Crediti Extra procuratevi una macchina di buona portata , potenziatela al massimo ed accedete al Campionato Mondiale della Lega Principianti . Dopo essere entrati nella Lega Principianti ed essere andati al Campionato Mondiale , fate sempre la stessa gara . Avendo la macchina più veloce , vincerete ad ogni corsa ( se arrivate primi ) , 30 . 000 Crediti . Prima di poter avere una macchina molto veloce rispetto alle altre , fate qualsiasi gara volete voi , che come premio ( di prima posizione ) abbia 5 . 000 Crediti .

Non sprecare i soldi: Non sprecare soldi per upgradare le prime macchine che hai nel gioco. Invece, fai pratica per essere un conducente migliore. Aspetta finché non vinci una macchina con del vero potenziale che puoi così upgradare. Per esempio, incomincia con un Mazda Miata, ma non upgradarla. Usala per vincere un Mazda RX-7 Effini 3, poi upgradala.

Circuiti nella modalità arcade: Deep Forest Raceway: Terminate in 15 giorni la modalità arcade.

Opera Paris: Terminate in 29 giorni la modalità arcade.

Fuji Speedway 80: Terminate in 43 giorni la modalità arcade.

Special Stage Route 5: Terminate in 57 giorni la modalità arcade.

Suzuka Circuit: Terminate in 71 giorni la modalità arcade.

Twin Ring Motegi Road Course East Short: Terminate in 85 giorni la modalità arcade.

Grand Valley Speedway: Terminate in 99 giorni la modalità arcade.

Hong Kong: Terminate in 113 giorni la modalità arcade.

Suzuka Circuit West Course: Terminate in 127 giorni la modalità arcade.

Fuji Speedway 2005 GT: Terminate in 141 giorni la modalità arcade.

Ice Arena: Terminate in 155 giorni la modalità arcade.

Apricot Hill Raceway: Terminate in 169 giorni la modalità arcade.

Cote d Azur: Terminate in 183 giorni la modalità arcade.

Tahiti Maze: Terminate in 197 giorni la modalità arcade.

Twin Ring Motegi Road Course: Terminate in 211 giorni la modalità arcade.

George V Paris: Terminate in 225 giorni la modalità arcade.

Cathedral Rocks Trail I: Terminate in 239 giorni la modalità arcade.

Costa di Amalfi: Terminate in 253 giorni la modalità arcade.

Circuit de la Sarthe 1: Terminate in 267 giorni la modalità arcade.

Autumn Ring: Terminate in 281 giorni la modalità arcade.

Chamonix Days: Terminate in 309 giorni la modalità arcade.

Infineon Raceway Stock Car Course: Terminate in 309 giorni la modalità arcade.

Fuji Speedway 2005 F: Terminate in 323 giorni la modalità arcade.

Tsukuba Circuit Wet: Terminate in 337 giorni la modalità arcade.

Circuit de la Sarthe 2: Terminate in 351 giorni la modalità arcade.

Soldi facili: se volete avere 276.000$ in 10 minuti prendete un auto con più di 300 cavalli e partecipate alle due gare speciali delrally costa di amalfi facile e dopo aver vinto le due gare vincerete una toyota rsc raid car del valore di 276.000$!!!!!vendetela,ripartecipate di nuovo queste due gare per alcune volte,prima di iniziare le gare il gioco vi dice se volete cancellare le due vittorie,voi andate sempre su si e vincerete l’auto ogni volta che parteciperete alle 2 gare!

Fiat 500: il mercato dell’usato cambia ogni 7 giorni. il ciclo dura 100 settimane, quindi ogni 700 giorni tutto ricomincia da capo. eccovi le settimane in cui potete trovare le varie 500:

FIAT 500F – 421/427 435/441 456/462 554/560 582/588 638/644.

FIAT 500L – 260/266 344/350 414/420 421/427 428/434 554/560 561/567 582/588.

FIAT 500R – 309/315 407/413 463/469 484/490 505/511.

Potenziare l’auto anche in competizioni che non ammettono auto elaborate: Per potenziare l’auto anche in competizioni che non ammettono auto elaborate devono essere evitati nel negozio della messa a punto solamente “messa a punto AN fase 1″, “messa a punto AN fase 2″ e “messa a punto AN fase 3″, tutte le altre modifiche, anche quelle che modificheranno i cavalli, saranno ammesse. In realtà il fatto che si evitino queste tre modifiche non comporta grande problema, dato che è ugualmente possibile apportare un aumento di cavalli per esempio tramite le modifiche del turbo.

Più cavalli in qualsiasi momento: Per avere più cv non bisogna necessariamente avere un auto nuova con km0, ma basta che prima del cambio olio sull’auto facciate qualche giretto con un altra auto qualsiasi.

Replay con visione notturna ad infrarossi: Se vuoi vedere i replay con la visione notturna ad infrarossi, basta che durante il replay stesso tu prema velocemente quadrato, quadrato, quadrato, quadrato, quadrato. E l’opzioni si attiverà.

Se non volete spendere troppi soldi nelle elaborazioni (mi rivolgo ai principianti) limitatevi a comprare:

1) Chip da Gara

2) Freni tipo Sport

3) Marmitta tipo Sport

4) Turbo Fase 1

5) Volano Racing

6) Albero di trasmissione in carbonio

7) Riduzione di peso fase 1.

Se la spesa si rivela eccessiva comprate i seguenti oggetti poco a poco ed infine avrete una macchina di discreto livello.

Codice segretissimo: Dopo aver sbloccato la futuristica macchina nike 2022 entrate nel Photo Mode e date un occhiata da vicino, sul frontale della macchina dovreste riuscire a scorgere un codice all’contrario. Letto nel verso giusto da come risultato un sito internet: www.phil-frank.com. é il sito del designer che ha creato la Nike 2022 appositamente per GT4…..dateci un occhiata.

Sbloccabili: Jaguar jr40 89 – completa gioco al 50%: Attenzione: nelle gare organizzate dalla peugeot (206) e opel (speedster), comunque voi modifichiate l’auto, le avversarie saranno sempre alla vostra potenza e guidabilità, difatti i punti A-Spec sono 200 per ogni gara vinta, l’unica alternativa è (dopo aver modificato la macchina nell’assetto e nel motore ma non nel turbo), montare gomme da corsa morbide e soprattutto il NOS, cosi’ da avere un po’ di spunto in ripresa per poter superare. Per la 206 il premio é la 206 WRC e per la speedster la Opel Astra DTM, che vanno da dio.

License Centre: NISMO 270R ’94 (S14)- Completa International A License

DOME ZERO ’78 -ottieni l’oro nella International A License

FORD Model T Tourer ’15 prendi tutti gli ori nella Super License

HONDA DUALNOTE ’01 prendi l’argento nella Domestic A License

HONDA S500 ’63- prendi l’oro nella Domestic B License

JENSEN HEALEY Interceptor Mk.III ’74 -ottieni l’oro nell’ International B License

MAZDA KUSABI ’03 -prendere l’argento nella Domestic B License

MAZDA RX-8 Concept (Type-II) ’04 -prendere l’argento nella International B License

MERCURY Cougar XR-7 ’67 -Completa Super License

NIKE One 2022 -Completa International B License

NISSAN GT-R Concept ’01- ottieni l’argento nella International A License

NISSAN SKYLINE GT-R ’01- prendi tutti gli ori nella Domestic A License

PONTIAC Solstice Coupe Concept ’02- prendi l’argento nella Super License

PONTIAC Sunfire GXP Concept ’02- Completa Domestic A License

VOLKSWAGEN Lupo 1.4 ’02 -Completa Domestic B License.

Hard Special Condition Hall: FORD GT Concept ’02- vinci il circuitoTsukuba

FORD RS200 Rally Car ’85- vinci Rally d’ Capri

LANCIA Delta S4 Rally Car ’85 -vinci Rally d’ Umbria

LANCIA STRATOS Rally Car ’77 -vinci Chamoni

MITSUBISHI PAJERO Evolution Rally- vinciCathedral Rocks (Trail II)

MITSUBISHI PAJERO Rally Raid Car ’85 -vinci Tahiti

MITSUBISHI STRAION 4WD Rally Car ’84 -vinci Grand Canyon

NISSAN BLUEBIRD 1600SSS Rally Car (510) ’69- vinci Ice Arena

NISSAN SILVIA 240RS Rally Car ’85- vinci Swiss Alps

PEUGEOT 205 Turbo 16 Evolution 2 Rally Car ’86 -vinci George Paris

SUZUKI ESCUDO Dirt Trial Car ’98 -vinci Cathedral Rocks (Trail I).

Sbloccabili: Audi Nuvotari Quattro ’03- completa il gioco al 25%

Autobianchi A112 Abarth ’79 -vincere tutti gli ori nella Sunday Cup

Fairlady Z Concept LM Race Car- vinci tutte le Z nella Nissan manufacture challenges

NISMO Skyline GT-R LM Road Going Version -vinci la Race of the Red Emblem