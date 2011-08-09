Trucchi Dragon ball Z Budokai 3





Come avere la modalità cell game più velocemente: Dovete avere in dragonarena un personaggio al livello 30. Poi bisogna combattere contro gli avversari dal livello 50 in su e verso il livello 53 (o più)dovrebbe apparire cell.

Nota:non si deve saltare alcun personaggio da livello a livello.

Capsula Vegeta ssj4: Per prendere la capsula Vegeta ssj4 nella saga di Majin Bu dopo aver sconfitto bu grasso andate a nord est e percepite l aura di Kaioshin che vi dirà di sentire una forza incredibile ma di non sapere cosa sia fatto questo andate a sconfiggere super bu sia con Vegetto che con Vegeta poi andate al palazzo di dio e successivamente percepite un aura li intorno a sud.. è bulma che vi dirà di passare da west city.andate a west city e avrete la capsula poi sconfiggete goku ssj4 e avrete anche la fusione Gogeta ssj4.

Per avere soldi velocemente: Inizia Dragon universe con vegeta, distruggete la prima città e troverete 9000 zenie, poi andate sull’ isolotto innevato e ne troverete altri 5000 e poco più a nord, nel mare, ne troverete altri 8000….fatto ciò salvate il gioco ed uscite, avrete così a vostra disposizione 22000 zenie per le compere. Se ne volete altri basta rifare tutto il procedimento, ma ricordatevi di iniziare il gioco con vegeta e non di continuarlo.

Modalità ultra: Per entrare in modalità ultra senza premere tutti i tasti premete solo L2 e R2 insieme.

Fusione Kaibito: Seguite lo stesso procedimento di Kaioshin. Dopo battuto Kid Buu andate su una isoletta a ovest e li troverete la fusione Kaiobito.

Reset Rapido: per resettare il gioco velocemente e tornare al menù, premere ” SELECT + START” contemporaneamente.

Trofeo salvatore del mondo: Finire Dragon Universe con un personaggio qualsiasi a livello Z3.

Differenti costumi dei personaggi: Premi destra o sinistra quando scegli un personaggio prima di premere X.

Zona di combattimento distrutta: Premi cerchio, quadrato quando devi selezionare una zona di combattimento.

Livelli extra difficili. Z3 Mode ( Endless Path to Power ): Completare Dragon universe a livello Z2.

Livelli extra difficili. Z2 Mode ( The Path to Power ): Completare Dragon universe a livello Z.

Red Ribbon Army Base: Sblocca Dragon Arena.

Città: All’inizio di Dragon Universe con Gohan andare in central city.

Dragon Arena: Finire Dragon Universe con tutti i personaggi disponibili.

Pianeta Namek: Gioca la sag di Namek in Dragon Universe.

Cell Ring: Gioca la saga di cell in Dragon Universe.

Casa del nonno: Prima di combattere contro Piccolo nelle montagne, andare nella casa del nonno e sconfiggere Goku (con Gohan bambino in DU la seconda volta).

Dentro Buu: Sconfiggere Super Buu dentro se stesso con with Goku e Vegeta.

Salire con Goku a livello 21 molto facilmente: Iniziare Dragon Universe con Goku e andare all torre di Dio. Lì Dio vi allenerà e salirete di un livello. Uscite da Dragon Universe e ricominciate la storia facendo nuovamente la stessa cosa fino a ke Goku arriverà al livello 21.

Baba Crystal Balls Movie 01: Comprala al negozio abilità quando hai comprato Baba Crystal Balls Movie 00.

Rottura (tutti i personaggi): Comprale al costo di 75.000 zenie quando hai acquistato Baba Crystal Ball movie 00 e 01.

Mosse finali (tutti i personaggi): Comprale al costo di 50.000 zenie quando hai sbloccato tutti i personaggi.

Baba Crystal Balls Movie 00: Comprala al negozio abilità quando hai comprato tutte le mosse finali al costo di 120.000 zenie.

Supreme Kai/Kaioshin: Lo troverai nelle pianure usando Gohan in Dragon Universe.

Uub: Quando combatti contro kid bu con Goku ucciderlo con la sfera genkidama.

Kid Goku: Finire Dragon Universe con Broly.

Super buu: Sconfigger Super Buu in Dragon Universe con Vegetto e poi con Goku o Vegeta.

Omega Shenron: Quando in Dragon Universe con Goku siete invitati al torneo di arti marziali da Gotenks,andate a west city da Bulma. Poi sconfiggete Gotenks al torneo e potrete fare l’ultima battaglia contro Omega Shenron.

Gogeta (ssj4): Finite Dragon Universe con Goku e Vegeta la seconda volta sconfiggendo omega shenron.

Bardok: Appena iniziate Dragon Universe con Goku cercate la navicella spaziale di Raditz.

Darbura: Sconfiggere Darbura in Dragon Universe con Gohan.

Great Saiyaman: Sconfiggere Cell in Dragon Universe con Gohan ragazzo.

Hercule/Mr.Satan: Lo troverete nel deserto quando usate Piccolo in Dragon Universe (Majin Saga). Portatelo da Videl a Central city.

Videl: Appena iniziate Dragon Universe con Gohan cercate jirobei. Vi darà la capsula di Videl.

Sloccare L’Androide n°16: Con Crilin,durante la saga di Cell,andate a perlustrare le isole del sud.Lì troverete C-16 che vi chiederà di aiutarlo.Dopo averci parlato,portatelo a West City da Bulma e così avrete la sua capsula.

Vegeta: Sconfiggere Vegeta in Dragon Universe con Goku.

Vegetto(Vegeta): Sconfiggere Super Buu con Vegeta all’interno del suo corpo.

Vegetto(Goku): Sconfiggere Super Buu con Goku all’interno del suo corpo.

Recoome: Sconfiggere Recoome in Dragon Universe con Goku.

Kid Trunks: Sconfiggere Majin Buu in Dragon Universe con Vegeta.

Majin Buu: Sconfiggere Majin Buu in Dragon Universe con Goku.

Trunks (bambino): Sconfiggere Majin Buu in Dragon Universe con Vegeta.

Goku (SSJ4): Sconfiggere kid buu con l’ energia sferica (non con il super dragone!).andare nelle isole a sud e cercare un pò. Troverete Goku ssj.

Kid Buu: Sconfiggere Kid Buu in Dragon Universe con Goku.

Goten: Sconfiggere Goten in Dragon Universe con Gohan.

Frieza: Sconfiggere Frieza in Dragon Universe con Goku.

Dr. Gero: Sconfigere Dr. Gero in Dragon Universe con Yamc.

Cell: Sconfiggere Cell in Dragon Universe con Gohan ra.

Capitano Ginyu: Sconfiggere Capitano Ginyu in Dragon Universe con Goku.

Androide 17: Sconfiggere Androide 17 in Dragon Universe con Piccolo.

Trunks: Completare Dragon Universe con Vegeta.

Gohan: Completare Dragon Universe Gohan ra.

Android 18: Completare Dragon Universe con Krillin.

Gohan ragazzo: Completare Dragon Universe con Gohan Ba.

Gogeta (ssj2): Dopo aver battuto Broly nell’universo del drago sconfiggete Gotenks al torneo di arti marziali (dovete finire il gioco 2 volte sia con Goku che con Vegeta).

Cooler: Per sbloccare cooler,iniziare per la seconda volta il gioco con goku dopo averlo finito anche con gli altri personaggi. Dopo aver battuto freezer,compariranno tre puntini rossi sulla mappa.andate su quello in basso a sinistra e affrontate vegeta che sarà ssj.Dopo averlo battuto sulla mappa comparirà un altro puntino rosso.Andate lì e vi scontrerete con cooler.Dopo averlo battuto lo avrete come capsula.

Ottenere la capsula di super Ishion: Dopo aver battuto broly non andate al punto rosso ma andate nelle isolette attorno al mondo e vedrete goku trasformarsi in goku ssj4 e riceverete la sua capsula.Poi andata a west city e successivamente andate al torneo mondiale e dopo aver vinto lo affronterete ricevendo sia la sua capsula che gogeta ssj4.

Ottenere la capsula Broly: Finire il gioco con goku 2 volte e alla terza prima di andare da super buu andate in giro nelle vicinanze e parlate con kahioshin.Dopo aver battuto super buu combattete contro broly e riceverete la sua capsula.