Trucchi Inuyasha Feudal Combat

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2011

TITOLO


Combinazioni speciali: Inuyasha-Sesshomaru, Inuyasha-Kagome, Miroku-Sango.

Lanciare frecce: Con Kagome o con Kikio premete durante una partita cerchio se volete lanciare la freccia più forte tenetelo premuto per caricare.

Personaggi sbloccabili:
Sesshomaru: Vinci story mode con Miroku.
Miroku: Vinci story mode con Inuyasha.
Bankotsu: Vincere story mode senza morire con Miroku.
Mad inuyasha: Vincere story mode senza morire con Sesshomaru.
Human inuyasha: Vincere story mode senza morire con Shippo.
Naraku: Vincere Story Mode senza morire con Inuyasha.

