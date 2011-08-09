Trucchi Inuyasha Feudal Combat
di Redazione
09/08/2011
Combinazioni speciali: Inuyasha-Sesshomaru, Inuyasha-Kagome, Miroku-Sango.
Lanciare frecce: Con Kagome o con Kikio premete durante una partita cerchio se volete lanciare la freccia più forte tenetelo premuto per caricare.
Personaggi sbloccabili:
Sesshomaru: Vinci story mode con Miroku.
Miroku: Vinci story mode con Inuyasha.
Bankotsu: Vincere story mode senza morire con Miroku.
Mad inuyasha: Vincere story mode senza morire con Sesshomaru.
Human inuyasha: Vincere story mode senza morire con Shippo.
Naraku: Vincere Story Mode senza morire con Inuyasha.
Articolo Precedente
Installare XFCE 4.8 su Ubuntu 11.04
Articolo Successivo
Trucchi Dragon ball Z Budokai 3
Redazione